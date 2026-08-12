Mẫu smartphone TECNO pin 8.000mAh, giá từ 10,99 triệu đồng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của TECNO POVA Curve 2 5G là việc trang bị pin 8.000mAh trong thân máy dày chỉ 7,42 mm.

TECNO vừa giới thiệu mẫu smartphone POVA Curve 2 5G tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm gây chú ý khi sở hữu viên pin dung lượng 8.000mAh nhưng vẫn duy trì thiết kế tương đối mỏng với độ dày 7,42 mm và trọng lượng 195 g.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, POVA Curve 2 5G được phát triển theo hướng cân bằng giữa thời lượng sử dụng và tính di động. Đây cũng là một trong số ít smartphone trên thị trường hiện nay trang bị pin 8.000mAh trong thân máy dưới 8 mm.

(Ảnh: Tecno)

(Ảnh: Tecno)

Máy được trang bị màn hình AMOLED cong 6,78 inch, hỗ trợ tần số quét 144Hz. Thông số này giúp cải thiện độ mượt khi cuộn nội dung, chuyển đổi ứng dụng hoặc chơi các tựa game hỗ trợ tốc độ khung hình cao. Hệ thống âm thanh Dolby Atmos cũng được tích hợp nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí.

Về hiệu năng, thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 5G. Con chip này hướng đến khả năng xử lý các tác vụ phổ thông như lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội và chơi game ở mức thiết lập phù hợp. Kết nối 5G được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu truy cập dữ liệu tốc độ cao trong bối cảnh hạ tầng mạng ngày càng được mở rộng.

Ngoài cấu hình phần cứng, TECNO cũng bổ sung một số tính năng AI trên sản phẩm như dịch cuộc gọi theo thời gian thực, tóm tắt nội dung cuộc gọi, khử tiếng ồn và trợ lý ảo Ella AI hỗ trợ xử lý văn bản hoặc lên lịch công việc.

Đáng chú ý, POVA Curve 2 5G được tích hợp FreeLink 2.0 và Flash Call, cho phép liên lạc giữa các thiết bị TECNO thông qua kết nối Bluetooth trong một số trường hợp không có sóng di động. Theo công bố của hãng, khoảng cách kết nối có thể đạt tối đa 1,5 km trong điều kiện lý tưởng.

(Ảnh: Tecno)

(Ảnh: Tecno)

Thiết bị còn được trang bị chuẩn kháng bụi và nước IP64, kính bảo vệ Corning Gorilla Glass 7i cùng tính năng điều khiển hồng ngoại để kết nối với các thiết bị điện tử trong gia đình.

TECNO cho biết POVA Curve 2 5G sẽ nhận 3 phiên bản cập nhật Android và 3 năm cập nhật bảo mật.

Sản phẩm được mở bán từ ngày 8/8 với ba tùy chọn màu sắc gồm Tím Huyền Bí, Bạc Ánh Kim và Titan Phong Vũ. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 10,99 triệu đồng cho phiên bản 8GB/128GB, 12,69 triệu đồng cho phiên bản 8GB/256GB và 13,99 triệu đồng cho phiên bản 12GB/256GB.