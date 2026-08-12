Tất cả người dân làm ngay việc này trên VNeID trước 15/8 để được miễn, giảm nhiều loại phí

Để được hưởng các chính sách miễn, giảm lệ phí, người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản.

Ngày 11/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, Nghị quyết số 66.22 (có hiệu lực từ 15/8/2026 đến 28/2/2027) của Chính phủ về phát triển công dân số, ứng dụng định danh quốc gia VNeID được định hướng mở rộng các tiện ích số, trong đó có liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch thanh toán hợp pháp khác.

Theo đó, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID tại Phụ lục I và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 66.22 thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Cụ thể, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: Giấy khai sinh; Thông tin tài khoản thanh toán; Thông tin tài khoản an sinh xã hội; Thông tin thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Việc tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội được thực hiện đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Các tích hợp tài khoản thanh toán, tài khoản hưởng an sinh xã hội

Bước 1: Truy cập màn chức năng

Công dân đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn “Ví giấy tờ”; Nhấn “Tích hợp giấy tờ”; Nhấn “Tạo mới yêu cầu”; Chọn loại thông tin “Thông tin tài khoản”

Bước 2: Nhập thông tin tích hợp

Tại màn hình nhập thông tin, thực hiện:

Chọn Nhà cung cấp; Nhập Số tài khoản/thẻ/ví; Tích “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn “Gửi yêu cầu”.

Nhấn “Tích hợp thêm thông tin khác” để tích hợp giấy tờ khác.

Nhấn Quay về để quay về màn “Tích hợp thông tin”.

Sau khi công dân gửi yêu cầu thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin đi tra cứu và tra cứu thành công sẽ hiển thị kết quả phê duyệt lên ứng dụng VNeID.

Cách liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VneID

Bước 1: Chọn tài khoản liên kết

Cách 1: Tại màn hình "Tài khoản thanh toán", nhấn "Chọn làm TK hưởng ASXH".

Cách 2: Nhấn nút tùy chỉnh thông tin; Nhấn “Liên kết tài khoản hưởng ASXH”.

Bước 2: Nhấn “Xác nhận”

Bước 3: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị); Tài khoản vừa chọn sẽ được đánh dấu là “Tài khoản hưởng ASXH”.

Cách xem thông tin các tài khoản thanh toán được tích hợp, liên kết tài khoản thanh toán đã tích hợp làm tài khoản hưởng an sinh xã hội, thay đổi tài khoản hưởng an sinh xã hội

Các dịch vụ được miễn, giảm lệ phí nếu đạt đủ tiêu chuẩn

Theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, người dân khi thực hiện các thủ tục qua cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ không phải nộp phí cho các dịch vụ sau:

- Cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh: Miễn lệ phí cấp mới, cấp lại hộ chiếu do hỏng hoặc mất, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh (mức phí thông thường là từ 100.000 đến 400.000 đồng).

- Giấy phép lái xe: Miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế (mức phí hiện tại 115.000 đồng).

- Thẻ Căn cước: Không thu lệ phí khi công dân đổi từ thẻ CCCD sang thẻ Căn cước hoặc cấp lại thẻ khi bị mất.

- Đăng ký cư trú: Miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú và tách hộ.

- Lý lịch tư pháp: Miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho công dân.

- Đăng ký xe: Miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe và biển số xe; đăng ký xe tạm thời (phí hiện tại là từ 35.000 đến 105.000 đồng).

- Hộ tịch: Miễn phí cấp bản sao trích lục hộ tịch, giấy khai sinh; các thủ tục đăng ký lại khai sinh, kết hôn và xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Miễn phí thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký biến động đất đai.

- Văn bằng, chứng chỉ: Miễn phí cấp bản sao, chỉnh sửa hoặc cấp lại văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Ngoài ra, ứng dụng VNeID còn cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh việc miễn phí, Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP cũng quy định giảm các khoản phí, lệ phí đối với những giao dịch phổ biến, có giá trị lớn.

Cụ thể, theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, những khoản phí và lệ phí được giảm dành cho công dân số bao gồm:

- Giảm 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô (chỉ áp dụng 1 lần/năm, tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).

- Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô khi đăng ký quyền sở hữu (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất/năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).

- Giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất/năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).

- Giảm 50% phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (tương đương mức thu tối thiểu là 250.000 đồng/dự án và tối đa là 75.000.000 đồng/dự án).

- Giảm 50% mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo Công an Lào Cai, Cổng TT ĐT tỉnh Hà Tĩnh