Từ 15/8, nhiều thủ tục được miễn, giảm phí: Người dùng VNeID nên kiểm tra ngay 5 thông tin này

Người dân có thể tiết kiệm nhiều khoản phí từ 15/8 nếu VNeID đã tích hợp đủ 5 thông tin này.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/8/2026 đến hết 28/2/2027, công dân có tài khoản VNeID mức độ 2 và tích hợp đủ 5 nhóm thông tin cơ bản sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm phí đối với nhiều thủ tục hành chính trực tuyến quan trọng.

Câu 1: Chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công trực tuyến áp dụng trong khoảng thời gian nào?

A. Từ 15/8/2026 đến hết ngày 31/12/2026

B. Từ 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027 (✔)

C. Từ 01/9/2026 đến hết ngày 30/4/2027

D. Từ 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027

Giải thích:

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, căn cứ Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, chính sách miễn, giảm phí và lệ phí đối với một số thủ tục hành chính trực tuyến chính thức áp dụng từ ngày 15/8/2026 và kéo dài đến hết ngày 28/2/2027.

Mục tiêu của chính sách là nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thúc đẩy việc khai thác tối đa các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử VNeID trong giai đoạn chuyển đổi số.

Đáp án đúng là: B. Từ 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027

Câu 2: Công dân cần sở hữu tài khoản định danh ở mức độ nào để được hưởng ưu đãi?

A. Tài khoản định danh điện tử mức độ 1

B. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (✔)

C. Tài khoản định danh điện tử mức độ 3

D. Tài khoản dịch vụ công quốc gia chuẩn

Giải thích:

Để đủ điều kiện hưởng chính sách miễn, giảm phí và lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, công dân Việt Nam bắt buộc phải đăng ký và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

Ngoài việc sở hữu tài khoản mức độ 2, người dân cần chủ động kiểm tra và hoàn tất việc tích hợp đầy đủ các nhóm thông tin, giấy tờ cơ bản theo hướng dẫn trước thời điểm chính sách chính thức triển khai.

Đáp án đúng là: B. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Từ ngày 15/8/2026, người dân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới có thể được hưởng chính sách miễn, giảm phí và lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người dân cần tích hợp bao nhiêu nhóm thông tin cơ bản trên ứng dụng?

A. 3 nhóm thông tin cơ bản

B. 4 nhóm thông tin cơ bản

C. 5 nhóm thông tin cơ bản (✔)

D. 7 nhóm thông tin cơ bản

Giải thích:

Công dân cần tích hợp đúng 5 nhóm thông tin cơ bản trên VNeID để hưởng ưu đãi, bao gồm: giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài 5 nhóm cơ bản này, tùy thuộc vào yêu cầu của từng dịch vụ công cụ thể, người dân có thể cần tích hợp bổ sung các dữ liệu chuyên ngành như giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số thuế cá nhân hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáp án đúng là: C. 5 nhóm thông tin cơ bản

Câu 4: Thủ tục hành chính trực tuyến nào dưới đây thuộc phạm vi được miễn, giảm phí?

A. Cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (✔)

B. Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

C. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

D. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ

Giải thích:

Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP quy định chính sách miễn, giảm phí áp dụng cho nhiều dịch vụ công trực tuyến phổ biến, trong đó có thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước của công dân.

Các nhóm thủ tục khác cũng thuộc phạm vi ưu đãi bao gồm: đăng ký và cấp biển số xe; cấp giấy phép lái xe; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu và giấy thông hành; cấp phiếu lý lịch tư pháp; thủ tục hộ tịch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khai thác bản sao văn bằng, chứng chỉ.

Đáp án đúng là: A. Cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Câu 5: Ngày nào trong năm được quy định là Ngày Công dân số Việt Nam?

A. Ngày 15 tháng 8 hằng năm

B. Ngày 02 tháng 9 hằng năm

C. Ngày 10 tháng 10 hằng năm

D. Ngày 15 tháng 10 hằng năm (✔)

Giải thích:

Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, ngày 15/10 hằng năm được chính thức quy định là Ngày Công dân số Việt Nam.

Quy định này là một trong những hoạt động chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích toàn dân tích cực sử dụng các dịch vụ số phục vụ đời sống hằng ngày.

Đáp án đúng là: D. Ngày 15 tháng 10 hằng năm