Công an cảnh báo đến toàn bộ những người nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

Từ những tin nhắn tưởng chừng đơn giản, các đối tượng xấu đã tinh vi chiếm đoạt hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo, từ đó gây ra những hậu quả khôn lường về tài sản và uy tín cá nhân.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, thủ đoạn giả mạo các cuộc thi bình chọn trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện và có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng tạo lập hoặc lợi dụng những website có giao diện giống các cuộc thi dành cho thiếu nhi, học sinh hoặc các chương trình văn hóa, nghệ thuật, sau đó dụ người dân truy cập để đánh cắp tài khoản Facebook, Zalo và các tài khoản trực tuyến khác.

Mặc dù đây không phải là phương thức mới, song vẫn có nhiều người chủ quan, tin tưởng vì tin nhắn được gửi từ chính tài khoản của người thân, bạn bè đã bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng.

Ảnh minh họa

Sau khi chiếm đoạt được tài khoản Facebook hoặc Zalo, các đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản đó để gửi tin nhắn đến bạn bè, người thân với nội dung như: “Có đứa cháu đang đi thi vẽ, nhờ bình chọn giúp 1 phiếu nhé!”; “Con em đang tham gia cuộc thi, mọi người vào bấm bình chọn giúp”. Kèm theo tin nhắn là đường link dẫn đến website giả mạo, yêu cầu người dùng đăng nhập để “xác thực bình chọn”.

Nhiều người tin rằng đây chỉ là bước xác thực thông thường nên nhập tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP được gửi về điện thoại. Ngay sau đó, toàn bộ thông tin xác thực sẽ bị chuyển đến đối tượng lừa đảo.

Sau khi có được thông tin đăng nhập, đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản của nạn nhân và tiếp tục gửi tin nhắn hàng loạt đến danh sách bạn bè để phát tán liên kết lừa đảo. Không chỉ vậy, các đối tượng còn mạo danh chủ tài khoản nhắn tin vay, mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản hoặc thu thập thêm thông tin cá nhân để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trong một số trường hợp, đối tượng còn dụ người dùng cài đặt ứng dụng độc hại nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp mã OTP ngân hàng, ví điện tử hoặc thông tin tài khoản quan trọng khác. Điều đáng nói là tin nhắn được gửi từ chính tài khoản của người quen, nên nhiều người dễ dàng tin tưởng mà không kiểm tra lại.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận được các tin nhắn có nội dung ngắn gọn, tạo cảm giác khẩn cấp như “bình chọn giúp”, “chỉ mất 1 phút”, “giúp em một phiếu”; tin nhắn gửi kèm đường link lạ hoặc website không phải của cơ quan, tổ chức uy tín; yêu cầu đăng nhập Facebook, Zalo hoặc tài khoản khác để bình chọn; yêu cầu nhập mã OTP, quét mã QR hoặc xác nhận thông tin cá nhân. Đặc biệt, cần thận trọng khi người gửi liên tục thúc giục thực hiện ngay nhưng không giải thích rõ về cuộc thi.

Người dân cần lưu ý, phần lớn các cuộc thi bình chọn chính thống không yêu cầu người tham gia cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin xác thực tài khoản mạng xã hội.

Hình thức các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản

Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Công an khuyến cáo người dân không truy cập các đường link bình chọn khi chưa kiểm chứng tính xác thực; cần xác minh trực tiếp với người gửi qua cuộc gọi hoặc gặp trực tiếp trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào. Tuyệt đối không nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực trên các website không rõ nguồn gốc; không cài đặt ứng dụng từ các đường link được gửi qua Messenger, Zalo hoặc tin nhắn SMS nếu chưa xác minh rõ.

Người dân nên bật xác thực hai yếu tố cho các tài khoản Facebook, Zalo, Gmail và các tài khoản quan trọng khác; thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản và đổi mật khẩu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi các thiết bị lạ, thông báo cho người thân, bạn bè và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi nhấn vào bất kỳ đường link nào, đặc biệt là các liên kết được gửi qua mạng xã hội. Chỉ một thao tác đăng nhập hoặc cung cấp mã xác thực trên website giả mạo cũng có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát tài khoản, ảnh hưởng đến tài sản, uy tín cá nhân và tạo điều kiện để đối tượng tiếp tục lừa đảo nhiều người khác.

Hãy ghi nhớ nguyên tắc “3 không”: không vội tin các tin nhắn nhờ bình chọn, nhận quà hoặc hỗ trợ khẩn cấp; không nhấn vào các đường link chưa được kiểm chứng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực cho bất kỳ website hoặc cá nhân nào.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng