Công an cảnh báo người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp đối tượng xấu lợi dụng việc quản lý, cập nhật dữ liệu đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mục tiêu mà các đối tượng hướng đến thường là người dân có nhu cầu giao dịch bất động sản, người cao tuổi hoặc những người chưa nắm rõ quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Thủ đoạn phổ biến là giả danh cán bộ địa chính, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế hoặc các đơn vị liên quan để gọi điện, nhắn tin thông báo người dân cần "cập nhật", "chỉnh lý" hoặc "đồng bộ" thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(Ảnh minh họa: Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên)

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường cung cấp một số thông tin cá nhân cơ bản của nạn nhân đã được thu thập từ trước. Chúng đồng thời đưa ra các lý do như dữ liệu đất đai cần được đồng bộ, hồ sơ có sai sót cần bổ sung hoặc phải thực hiện việc "làm sạch" dữ liệu. Nhiều trường hợp còn bị hù dọa rằng nếu không hoàn tất việc cập nhật trong thời gian ngắn sẽ bị xử phạt hoặc ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất.

Sau khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu cung cấp hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với danh nghĩa "phí cập nhật thông tin", "phí chỉnh lý hồ sơ". Một số trường hợp khác được hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo cổng dịch vụ công để xác thực thông tin.

Khi người dân đăng nhập hoặc cung cấp mã xác thực, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Không chỉ dừng lại ở việc lừa tiền, những dữ liệu cá nhân và giấy tờ đất đai thu thập được còn có thể bị lợi dụng để làm giả hồ sơ, thực hiện các giao dịch trái phép hoặc phục vụ những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến việc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh các cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, đồng thời không yêu cầu chuyển tiền để thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ đất đai.

Mọi thủ tục liên quan đến đất đai phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua các cổng dịch vụ công chính thức. Người dân không nên truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người không rõ danh tính và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ việc tương tự, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý.

Theo cơ quan chức năng, chiêu trò giả mạo cập nhật, chỉnh lý thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là thủ đoạn mới, nhưng liên tục được biến tướng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh các dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến, việc chủ động tìm hiểu quy trình thủ tục và nâng cao cảnh giác là yếu tố quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản cũng như thông tin cá nhân trước các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên