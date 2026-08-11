Mẫu iPhone từng có giá 35 triệu đồng nay giảm sâu, chỉ còn từ 17 triệu

Nhiều người dùng đang dành sự quan tâm cho dòng iPhone này khi mức giá hiện tại đã thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt.

Dù đã bước sang thế hệ iPhone 17, dòng iPhone 15 vẫn duy trì sức hút trên thị trường nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận. Nhiều đại lý ghi nhận giá bán của các phiên bản iPhone 15 tiếp tục được điều chỉnh trong tháng 8, trong đó iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Pro đã giảm sâu ở thị trường máy cũ.

Từng là mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong năm đầu mở bán, iPhone 15 hiện là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất ở phân khúc cao cấp nhờ cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và giá bán. So với thế hệ iPhone 14, thiết bị mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý như màn hình Dynamic Island trên toàn bộ dòng sản phẩm, cổng USB-C và camera chính độ phân giải 48 MP.

iPhone 15 Pro Max vẫn thu hút người dùng nhờ giá bán liên tục đi xuống. Trong khi đó, toàn bộ dòng iPhone 15 đang có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thời điểm mở bán. (Ảnh minh hoạ: CNET)

Ở phân khúc máy mới, iPhone 15 và iPhone 15 Plus hiện có giá bán lần lượt từ 18,69 triệu đồng và 18,59 triệu đồng. Mức giá này giúp bộ đôi trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng chưa có nhu cầu nâng cấp lên các dòng iPhone mới hơn.

Trong khi đó, iPhone 15 Plus vẫn được nhiều người dùng quan tâm nhờ sở hữu màn hình lớn 6,7 inch và thời lượng pin thuộc nhóm tốt nhất trong hệ sinh thái iPhone. Sau khi Apple chuyển hướng sang dòng Air ở các thế hệ mới, những mẫu Plus còn lại trên thị trường cũng trở thành lựa chọn hiếm hoi dành cho người dùng yêu thích smartphone màn hình lớn nhưng không cần các tính năng cao cấp của dòng Pro.

Một điểm đáng chú ý là Apple thường ngừng phân phối chính thức các phiên bản Pro và Pro Max của thế hệ iPhone trước ngay sau khi dòng iPhone mới ra mắt.

Chính vì vậy, iPhone 15 Pro Max hiện không còn xuất hiện trên Apple Store, nguồn cung chủ yếu đến từ các đại lý bán lẻ và thị trường máy đã qua sử dụng. Việc không còn được bán trực tiếp bởi Apple cũng khiến giá của mẫu máy này liên tục được điều chỉnh, tạo cơ hội cho người dùng tiếp cận một chiếc iPhone cao cấp với chi phí thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở bán.

Ở thị trường máy đã qua sử dụng, iPhone 15 Pro hiện được chào bán từ hơn 14 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, trong khi bản 256 GB dao động quanh mức 15 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là iPhone 15 Pro Max. Phiên bản này từng là mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple với khung viền titan, chip A17 Pro và hệ thống camera hỗ trợ zoom quang học 5x. Hiện giá máy cũ bản 256 GB chỉ còn khoảng 17,39 - 24,99 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt.

Nhờ mức giá liên tục được điều chỉnh, iPhone 15 Pro Max đang trở thành một trong những mẫu iPhone Pro Max có chi phí sở hữu dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Trong khi đó, các trang bị như màn hình ProMotion 120 Hz, khung titan và hệ thống camera cao cấp vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới.