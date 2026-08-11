Honda chính thức ra mắt xe tay côn cổ điển 150 cc giá 30 triệu đồng đe dọa Honda Winner X và Yamaha Exciter

Sở hữu kiểu dáng cruiser cổ điển, chiều cao yên siêu thấp 719 mm, tầm hoạt động hơn 600 km cùng bộ nồi chống trượt và phanh ABS, đây hứa hẹn sẽ là tân binh làm bùng nổ phân khúc 150 cc.

Thị trường xe tay côn phân khối nhỏ vừa đón nhận một cơn địa chấn khi liên doanh Sundiro Honda chính thức vén màn mẫu xe mới mang tên CBF150T. Trái ngược hoàn toàn với những đồn đoán trước đó về mẫu xe đàn anh GB350, tân binh này lại đánh thẳng vào phân khúc xe tay côn cổ điển 150 cc phổ thông.

Mức giá khởi điểm được công bố ở mức cực kỳ ngỡ ngàng, chỉ từ 7.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,9 triệu đồng), mở ra cơ hội sở hữu xe Honda máy đứng giá rẻ chưa từng có cho số đông người tiêu dùng.

Sundiro Honda chính thức ra mắt mẫu xe tay côn cruiser cổ điển CBF150T 150 cc với giá khởi điểm cực rẻ chỉ từ 7.980 Nhân dân tệ (khoảng 30,9 triệu đồng). Cung cấp 4 phiên bản đa dạng: Phanh đĩa tiêu chuẩn, Phanh đĩa kèm khung bảo vệ, Bản ABS đơn kênh, và Bản ABS đặc biệt màu xám mờ.

Để tối ưu hóa sự lựa chọn cho từng nhóm khách hàng, Sundiro Honda mang đến tổng cộng bốn phiên bản cho CBF150T. Bản phanh đĩa tiêu chuẩn có giá 7.980 Nhân dân tệ (khoảng 30,9 triệu đồng) phù hợp cho những ai có tài chính hạn hẹp. Nhích lên một chút là bản phanh đĩa tích hợp khung bảo vệ nguyên bản giá 8.280 Nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đồng).

Đáng chú ý nhất là hai phiên bản cao cấp bao gồm bản ABS giá 8.980 Nhân dân tệ (khoảng 34,7 triệu đồng) và bản ABS đặc biệt sở hữu nước sơn xám mờ sang trọng có giá 9.180 Nhân dân tệ (khoảng 35,5 triệu đồng). Dù ở phiên bản nào, xe vẫn giữ nguyên hệ thống khung gầm và động cơ cốt lõi.

Thiết kế chuẩn dáng cruiser cổ điển Nhật Bản với đèn pha LED tròn, bình xăng giọt nước và chiều cao yên siêu thấp 719 mm phù hợp với người vóc dáng nhỏ.

Về mặt ngoại hình, Honda CBF150T theo đuổi ngôn ngữ thiết kế cruiser cổ điển chuẩn mực của Nhật Bản. Điểm nhấn trung tâm là cụm đèn pha LED dạng tròn cổ kính, kết hợp hoàn hảo cùng bình xăng hình giọt nước thuôn dài và các chi tiết mạ chrome sáng bóng. Tổng thể chiếc xe mang đường nét bo tròn mềm mại, không quá góc cạnh hay hầm hố nhưng lại có nét quyến rũ vượt thời gian.

Điểm cộng lớn nhất về mặt nhân công học chính là chiều cao yên chỉ dừng ở mức 719 mm. So với mặt bằng chung các mẫu xe tay côn 150 cc hiện nay vốn có yên cao tới 780-800 mm, CBF150T giúp những người lái có chiều cao khiêm tốn dưới 1,65 m hoàn toàn có thể chống cả hai bàn chân chạm đất vững chãi, xóa tan mọi rào cản tâm lý lo sợ ngã xe khi dừng đèn đỏ.

Khối động cơ 149 cc làm mát bằng không khí cho công suất 8,8 kW (~12 mã lực), chú trọng độ bền, ít hỏng vặt và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với tầm hoạt động hơn 600 km.

Sức mạnh của chiếc xe đến từ khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 149 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 8,8 kW (tương đương khoảng 12 mã lực). Mặc dù thông số mã lực không quá vượt trội nếu đặt cạnh các dòng xe thể thao, nhưng điểm tiền nhiệm lớn nhất của động cơ Honda chính là sự êm ái, bền bỉ và mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ khiêm tốn.

Khả năng tiết kiệm xăng vượt trội giúp bình xăng của xe cho tầm hoạt động kỷ lục lên tới hơn 600 km chỉ sau một lần đổ đầy - một con số lý tưởng cho những chuyến đi phượt xa mà không phải bận tâm tìm cây xăng. Đặc biệt, tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn bộ nồi chống trượt (slipper clutch), giúp thao tác bóp côn chuyển số trở nên nhẹ nhàng như không, đồng thời loại bỏ hoàn toàn hiện tượng trượt hay khóa bánh sau khi người lái dồn số gấp.

Trang bị tiêu chuẩn bộ nồi chống trượt (slipper clutch) trên toàn bộ phiên bản giúp sang số nhẹ nhàng, hạn chế khóa bánh khi dồn số gấp.

Về mặt an toàn, việc trang bị phanh chống bó cứng ABS đơn kênh trên bánh trước ở hai phiên bản cao cấp được đánh giá là bước đi rất đáng giá. Trên những mặt đường trơn trượt hay khi gặp sự cố bất ngờ cần phanh gấp, hệ thống ABS sẽ giúp xe không bị mất lái, mang lại sự bình tĩnh tuyệt đối cho người điều khiển.

Nếu đặt giả thuyết mẫu xe này được các đại lý tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam, Honda CBF150T chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào phân khúc xe tay côn phổ thông vốn đang bị thống trị bởi Honda Winner X và Yamaha Exciter 155. Với mức giá gốc quy đổi chỉ từ 30,9 triệu đồng, ngay cả khi cộng thêm các khoản thuế phí nhập khẩu, CBF150T vẫn sở hữu mức giá vô cùng hấp dẫn.

Mẫu xe này sẽ là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho những khách hàng đã quá chán ngấy kiểu dáng underbone thể thao gò bó, muốn tìm kiếm một chiếc xe tay côn dáng cruiser ngồi thoải mái, không mỏi lưng, dễ điều khiển và tiết kiệm chi phí vận hành.

Mẫu xe nhập môn hoàn hảo hướng tới người mới tập chơi xe côn tay hoặc người cần một chiếc xe đi lại hàng ngày êm ái, bền bỉ.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ cho CBF150T tại Việt Nam chính là tâm lý ưa chuộng xe chính hãng của người tiêu dùng. Việc nhập khẩu qua doanh nghiệp tư nhân có thể khiến giá bán bị đẩy lên cao hơn đáng kể so với giá gốc, đồng thời các chính sách bảo hành, bảo dưỡng và phụ tùng thay thế cũng sẽ không thuận tiện bằng hệ thống HEAD chính hãng. Dẫu vậy, với thiết kế cổ điển bắt mắt, chiều cao yên cực kỳ thân thiện và tầm hoạt động ấn tượng, Honda CBF150T vẫn hứa hẹn sẽ là một "món lạ" đầy sức hút đối với các tín đồ mê xe dịch chuyển tại Việt Nam.

Tham khảo: Moto Fine