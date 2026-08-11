Điện thoại đang tăng giá sốc, giờ mua chiếc iPhone ra mắt 5 năm trước này lại quá hợp lý

Trong khi iPhone 17 bản thường đang có mức giá lên đến hơn 20 triệu thì chiếc iPhone đời cũ này hiện chỉ có giá bán 13 triệu.

Thị trường smartphone đang xôn xao trước thông tin Apple rục rịch điều chỉnh tăng giá đồng loạt các dòng iPhone. Áp lực chi phí linh kiện leo thang khiến những mẫu iPhone thế hệ mới như iPhone 16 hay iPhone 17 liên tục thiết lập mặt bằng giá đắt đỏ, chạm ngưỡng từ 20 đến 30 triệu đồng cho các phiên bản tiêu chuẩn.

Trong bối cảnh chi tiêu cần sự tính toán sát sao, việc bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để sở hữu những nâng cấp nhỏ không còn là ưu tiên của số đông. Tình thế này vô tình biến iPhone 13, mẫu máy chính hãng nguyên seal hiện chỉ có giá nhỉnh hơn 13 triệu đồng, trở thành khoản đầu tư thông minh và thực dụng nhất dành cho người dùng Việt.

Diện mạo hiện đại không khoảng cách

Xét về mặt ngoại hình, iPhone 13 vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế vuông vức kinh điển với khung nhôm nguyên khối và mặt lưng kính sang trọng. Cụm camera đặt chéo đặc trưng tạo nên độ nhận diện thương hiệu rất cao.

Khi đặt cạnh iPhone 16 hay iPhone 17, sự khác biệt thị giác chủ yếu đến từ khu vực khuyết đỉnh (notch tai thỏ trên iPhone 13 so với Dynamic Island) và sự xuất hiện của các phím cứng mới như Action Button hay Camera Control.

Tuy nhiên, chất lượng hiển thị của tấm nền OLED Super Retina XDR 6.1 inch trên iPhone 13 vẫn vô cùng rực rỡ, sắc nét. Dù độ sáng đỉnh của iPhone 16/17 được đẩy lên cao hơn khi dùng ngoài trời nắng gắt, trải nghiệm hình ảnh thực tế của iPhone 13 ở điều kiện thông thường gần như không có sự khác biệt rõ rệt.

Đặt lên bàn cân thông số: iPhone 13 hơn thua gì so với iPhone 16 và 17?

Điểm chênh lệch rõ ràng nhất nằm ở cấu hình phần cứng bên trong. iPhone 13 sở hữu vi xử lý A15 Bionic (tiến trình 5nm), RAM 4GB và cổng sạc Lightning. Trong khi đó, iPhone 16 được trang bị chip A18 (tiến trình 3nm), RAM 8GB, cổng USB-C cùng khả năng hỗ trợ bộ công cụ Apple Intelligence. Dòng iPhone 17 tiếp tục đẩy sức mạnh đồ họa và tốc độ xử lý lên một tầm cao mới.

Về nhiếp ảnh, iPhone 13 chỉ dùng hệ thống camera đôi 12MP. Trong khi đó, iPhone 16 và 17 nâng cấp cảm biến chính lên 48MP, cho phép chụp ảnh độ phân giải cao và zoom quang học 2x nét hơn. Dù vậy, với các nhu cầu chụp ảnh đời thường, đăng tải mạng xã hội hay quay video 4K chống rung, camera của iPhone 13 vẫn tái tạo màu sắc chân thực, chi tiết và xử lý ánh sáng cực tốt.

Thế nhưng, khoảng cách thông số trên lý thuyết hoàn toàn không biến iPhone 13 thành một chiếc máy yếu ớt. Trải nghiệm thực tế cho thấy chip A15 Bionic vẫn thừa sức gánh vác trơn tru mọi tác vụ từ lướt web, làm việc, xem phim cho đến chơi mượt các tựa game phổ biến.

Ngoại trừ việc không hỗ trợ các tính năng AI thế hệ mới, sự mượt mà của hệ điều hành iOS trên iPhone 13 vẫn tiệm cận các dòng máy đắt tiền hơn.

Bài toán kinh tế và khoản chênh lệch 7 đến 10 triệu đồng

Lý do lớn nhất khiến iPhone 13 áp đảo về độ đáng mua lúc này chính là bài toán tài chính. Với ngân sách khoảng 13 triệu đồng, bạn đã nhận về một chiếc máy mới đập hộp. Để sở hữu iPhone 16 hay các dòng iPhone 17 mới ra mắt, người dùng phải chi trả từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Khoảng chênh lệch 7 đến 10 triệu đồng là một số tiền không hề nhỏ đối với đa số người dùng Việt. Đổi lại số tiền đó trên thế hệ mới là cổng USB-C tiện lợi hơn, Dynamic Island, chụp ảnh nét hơn khi zoom sâu và một vài tính năng AI chưa thực sự phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Với nhu cầu sử dụng thực tế của một người dùng phổ thông, những nâng cấp này khó lòng bù đắp được mức giá chênh lệch quá cao.

Thay vì chạy theo cơn sốt công nghệ với mức giá bị đẩy lên đỉnh điểm, iPhone 13 ở thời điểm này phù hợp với những người chỉ cần máy ở nhu cầu cơ bản nhưng đáng tin cậy.

Thậm chí, khi so với nhiều chiếc Android cùng tầm giá, iPhone 13 vẫn nhỉnh hơn ở một số khía cạnh. Đây là mẫu điện thoại giúp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, thiết kế đẹp, chụp ảnh tốt và có thể sử dụng bền bỉ trong nhiều năm tới.