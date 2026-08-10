Mẫu iPhone từng có giá 25 triệu đồng nay chỉ còn hơn 12 triệu đồng

Từ vị thế iPhone cao cấp với mức giá gần 25 triệu đồng, mẫu iPhone này hiện đã giảm hơn một nửa.

Sau gần 5 năm kể từ ngày ra mắt, iPhone 13 vẫn còn tại thị trường Việt Nam dưới dạng hàng mới chính hãng với mức giá chỉ từ 12,99 - 13,79 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

Đây hiện là một trong những mẫu iPhone có giá bán thấp nhất còn được phân phối mới, trở thành lựa chọn thu hút người dùng muốn gia nhập hệ sinh thái Apple với chi phí tối ưu.

Ở phân khúc hơn 10 triệu đồng, iPhone 13 vẫn duy trì sức hút nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm. Dù không còn là sản phẩm mới, mẫu máy này vẫn đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu sử dụng phổ biến như chụp ảnh, quay video, giải trí và làm việc hàng ngày.

iPhone 13. (Ảnh: PhoneArena)

Điểm nổi bật của iPhone 13 nằm ở hệ thống camera kép 12 MP, trong đó cảm biến chính được trang bị công nghệ chống rung quang học dịch chuyển cảm biến (Sensor-Shift OIS) từng là trang bị cao cấp trên các thế hệ iPhone trước đây. Trong điều kiện sử dụng thông thường, chất lượng ảnh từ iPhone 13 vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng tái tạo màu sắc tự nhiên, độ chi tiết tốt và xử lý HDR hiệu quả.

Máy cũng hỗ trợ chế độ quay video Cinematic Mode, cho phép tạo hiệu ứng chuyển nét và xóa phông tương tự máy quay chuyên nghiệp. Đây vẫn là một trong những tính năng ghi hình được nhiều người dùng iPhone đánh giá cao.

Ở mặt trước, iPhone 13 sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6,1 inch với độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel, hỗ trợ HDR10, Dolby Vision và độ sáng tối đa lên tới 1.200 nit khi hiển thị nội dung HDR. Chất lượng hiển thị vẫn được đánh giá cao nhờ độ sắc nét, màu sắc chính xác và khả năng hiển thị ngoài trời tốt.

Hạn chế lớn nhất của màn hình iPhone 13 là tần số quét 60 Hz, thấp hơn nhiều smartphone Android cùng tầm giá hiện nay. Tuy nhiên, với phần lớn người dùng phổ thông không thường xuyên chơi game tốc độ cao, khác biệt này không quá đáng kể trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bên trong máy là vi xử lý Apple A15 Bionic sản xuất trên tiến trình 5 nm. Thời lượng pin cũng là điểm cộng của iPhone 13. Viên pin 3.227 mAh cho thời gian sử dụng tốt hơn đáng kể so với iPhone 12.

Không chỉ hấp dẫn ở phân khúc máy mới, iPhone 13 còn đang trở thành một trong những mẫu iPhone cũ được săn đón nhất trên thị trường. Tại nhiều hệ thống bán lẻ và cửa hàng kinh doanh máy đã qua sử dụng, giá iPhone 13 128 GB hiện chỉ từ khoảng 6,99 triệu đồng, thấp hơn gần 4 triệu đồng so với máy mới. Mức giá này đưa iPhone 13 xuống ngang nhiều smartphone Android tầm trung, trong khi vẫn sở hữu chip Apple A15 Bionic, camera ổn và hệ sinh thái iOS bền bỉ.

Dù không sở hữu những công nghệ mới nhất như màn hình 120 Hz hay hệ thống AI thế hệ mới, mẫu máy này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng phổ thông.