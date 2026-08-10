Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên không rút điện tivi

Tắt thiết bị điện khi không sử dụng là cách phổ biến giúp tiết kiệm điện. Tuy nhiên, với ti vi, việc có nên rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng hay không vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn.

Có cần rút điện ti vi sau khi xem?

Thực tế, khi tắt bằng điều khiển, ti vi không ngừng hoạt động hoàn toàn mà chuyển sang chế độ chờ, theo trang thông tin của EVN Hà Nội. Ở trạng thái này, thiết bị vẫn tiêu thụ điện nhưng ở mức rất thấp. Sau một thời gian ngắn kể từ khi tắt, mức tiêu thụ điện giảm xuống chỉ còn khoảng vài watt, tương đương chi phí không đáng kể mỗi tháng. Vì vậy, việc rút phích cắm ti vi ngay sau mỗi lần sử dụng không mang lại hiệu quả tiết kiệm điện rõ rệt.

Đặc biệt, các dòng Smart TV hiện đại được tối ưu để tiết kiệm điện, bao gồm cả khi ở chế độ chờ. Ở trạng thái này, thiết bị chỉ tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ nhưng vẫn duy trì một số chức năng cơ bản. Thậm chí, một số sản phẩm như Samsung The Frame còn tận dụng chế độ chờ để hiển thị hình ảnh nghệ thuật, biến màn hình thành một “bức tranh” trang trí trong không gian sống.

Nếu muốn giảm mức tiêu thụ điện xuống thấp hơn nữa, người dùng có thể tắt hẳn chế độ chờ trong phần cài đặt của ti vi. Tuy vậy, việc rút phích cắm hoàn toàn không phải là lựa chọn cần thiết trong hầu hết trường hợp.

Thực tế, thói quen này có thể gây ra một số bất tiện như làm mất các thiết lập thời gian, gián đoạn kết nối mạng hoặc ảnh hưởng đến quá trình cập nhật phần mềm tự động của thiết bị. Vì vậy, thay vì rút điện thường xuyên, người dùng nên tận dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng sẵn có trên ti vi để vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng, vừa duy trì độ bền của thiết bị.

Rút điện thường xuyên có hại không?

Thói quen liên tục rút và cắm lại nguồn điện có thể ảnh hưởng đến độ bền của ti vi. Mỗi lần cấp điện lại, thiết bị phải khởi động từ đầu, dễ tạo ra những biến động điện áp nhỏ. Nếu lặp lại trong thời gian dài, điều này có thể khiến linh kiện nhanh xuống cấp hơn.

Ngoài ra, việc rút điện đột ngột khi ti vi chưa tắt hoàn toàn cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hư hỏng hoặc phát sinh tia lửa điện, không an toàn trong quá trình sử dụng.

Sử dụng ti vi đúng cách để tăng độ bền

Nếu gia đình sử dụng ti vi hằng ngày, bạn chỉ cần tắt bằng điều khiển là đủ. Trong trường hợp muốn cẩn thận hơn, có thể tắt thêm nút nguồn trên thân máy.

Dù không cần rút điện ti vi thường xuyên, trong một số trường hợp nhất định, việc ngắt nguồn vẫn là cần thiết để đảm bảo an toàn. Chẳng hạn, khi gia đình đi vắng trong thời gian dài, việc rút phích cắm sẽ giúp hạn chế nguy cơ chập cháy và tránh tiêu hao điện không cần thiết.

Tương tự, trong điều kiện thời tiết xấu như mưa bão kèm sấm sét, ngắt nguồn điện có thể giúp bảo vệ thiết bị trước nguy cơ hư hỏng do điện áp tăng đột ngột.

Ngoài ra, khi tiến hành vệ sinh ti vi, việc rút điện trước cũng là bước quan trọng nhằm phòng tránh rủi ro điện giật và đảm bảo an toàn trong quá trình lau chùi.

Nếu cần rút điện, nên tắt ti vi trước, chờ vài giây để thiết bị ngừng hoạt động hoàn toàn rồi mới rút phích cắm. Đây là cách giúp hạn chế tác động xấu đến linh kiện bên trong.

Lời kết

Rút phích cắm ti vi sau mỗi lần sử dụng không phải là việc cần thiết, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị nếu thực hiện thường xuyên. Thay vào đó, người dùng nên sử dụng đúng cách và chỉ ngắt nguồn trong những trường hợp cần thiết để vừa đảm bảo an toàn, vừa kéo dài tuổi thọ cho ti vi.

(Tổng hợp)