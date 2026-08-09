Người từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng sau khẩn trương đến công an trình báo

Công an đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản này sớm liên hệ để phục vụ công tác điều tra.

Một tài khoản ngân hàng từng xuất hiện trong nhiều bài viết kêu gọi hỗ trợ trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt đang được cơ quan điều tra đặc biệt lưu ý. Những người từng chuyển tiền vào tài khoản này được đề nghị sớm liên hệ công an.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn đăng tải thông tin kêu gọi quyên góp từ thiện trên Facebook.

Fanpage giả mạo cơ sở y tế đăng tải các bài viết kêu gọi quyên góp nhằm dẫn dụ người dân chuyển tiền. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 3/2026 đến nay, Nguyễn Văn Quý (SN 1996, trú tại Tiểu khu 19/5, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã sử dụng fanpage Facebook mang tên "Bệnh viện đa khoa TP Hồ Chí Minh" để đăng tải nhiều bài viết có hình ảnh các cháu bé bị bỏng kèm nội dung kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tài chính.

Các bài đăng đều hướng người dân chuyển tiền vào tài khoản VPBank số 0589090535 mang tên LANG VAN NGHIA. Cơ quan điều tra xác định đây là tài khoản ngân hàng không chính chủ do Nguyễn Văn Quý sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia ủng hộ.

Theo cơ quan công an, bằng cách lợi dụng tâm lý thương cảm của cộng đồng trước hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ, đối tượng đã tạo dựng các bài viết có nội dung nhân đạo để kêu gọi chuyển tiền. Số tiền nhận được sau đó bị sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân từng chuyển tiền vào tài khoản VPBank số 0589090535 hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang.

Người dân có thể đến làm việc trực tiếp tại Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ Điều tra viên Ma Mạnh Tùng qua số điện thoại 0388.218.282 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang