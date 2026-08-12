Epson ra mắt loạt máy in mới tại Việt Nam

Loạt máy in mới của Epson được giới thiệu với một số thay đổi về thiết kế, khả năng kết nối và vận hành.

Epson vừa ra mắt 8 mẫu máy in EcoTank thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, gồm L1310, L1350, L3310, L3350, L3316, L3356, L5390 và L5396.

Theo Epson, thế hệ EcoTank mới được điều chỉnh về thiết kế, khả năng kết nối và quy trình bảo trì nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

(Ảnh: Epson)

Một số mẫu như L1350, L3350, L3356, L5390 và L5396 hỗ trợ kết nối không dây, tương thích với Apple AirPrint và Mopria Print Service. Người dùng có thể thực hiện các tác vụ in hoặc quét tài liệu thông qua ứng dụng Epson Smart Panel trên thiết bị di động.

Trong khi đó, hai mẫu L5390 và L5396 được trang bị thêm khay nạp tài liệu tự động (ADF), phù hợp với nhu cầu xử lý nhiều trang tài liệu liên tục trong môi trường văn phòng.

Về khả năng vận hành, hãng cho biết bộ mực dung tích 65 ml trên dòng máy mới có thể in tối đa khoảng 4.700 trang trắng đen và 7.500 trang màu. Hệ thống nạp mực tiếp tục sử dụng thiết kế khóa màu riêng biệt nhằm hạn chế tình trạng đổ nhầm mực khi thay thế.

Hãng cũng bổ sung hộp mực thải có thể thay thế trực tiếp, cho phép người dùng chủ động xử lý một số công việc bảo trì cơ bản mà không cần mang máy đến trung tâm dịch vụ.

(Ảnh: Epson)

So với thế hệ trước, các mẫu EcoTank mới có kích thước nhỏ gọn hơn, với diện tích lắp đặt được hãng công bố giảm tới 20%. Một số chi tiết như khay giấy và khu vực nạp mực cũng được điều chỉnh để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm tiếp tục sử dụng công nghệ in không nhiệt (Heat-Free).

Ông Nakata Ippei, Giám đốc Epson Việt Nam, cho biết nhu cầu về các thiết bị in ấn có khả năng xử lý khối lượng công việc lớn, vận hành ổn định và dễ kết nối đang ngày càng tăng. Theo ông, thế hệ EcoTank mới được phát triển để đáp ứng những yêu cầu này, đồng thời phù hợp với cả môi trường gia đình lẫn doanh nghiệp nhỏ.