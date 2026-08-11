Xét xử nữ giám đốc chiếm đoạt 850 tỷ đồng bằng dự án Sâm Ngọc Linh: Chỉ 140 bị hại đến tòa

Cáo trạng quy kết, có hơn 1.213 bị hại đã nộp tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Phạm Mỹ Hạnh để triển khai dự án trồng Sâm Ngọc Linh.

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hội đồng xét xử triệu tập 470 người bị hại, 55 người liên quan đến phiên xử. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại phần làm thủ tục khai mạc chỉ có 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt. Những người còn lại vắng mặt không rõ lý do.

Phiên tòa có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo và hơn 10 luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh vào tháng 8/2017 và ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Việc thành lập tập đoàn nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Để tạo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, bà Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài tại trụ sở tập đoàn. Đồng thời, quảng bá doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả, được tặng bằng khen,...

Hội đồng xét xử đọc khai mạc phiên tòa.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Tập đoàn của bà Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh.

Từ tháng 8/2020 - 3/2023, bà Hạnh vẫn chỉ đạo đăng tải nhiều thông tin quảng cáo về việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai các dự án trồng, chăm sóc Sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.

Để huy động vốn, Hạnh đưa ra ba hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và góp vốn trồng sâm Ngọc Linh. Điểm chung của các hợp đồng này là mức lợi nhuận được cam kết rất cao, 24 - 48%/năm. Tiền lãi được hứa trả định kỳ hằng tháng cho đến khi hợp đồng kết thúc.

Theo viện kiểm sát, mức lợi nhuận cao trở thành yếu tố thu hút nhiều nhà đầu tư tiếp tục rót tiền vào Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng một phần vốn để ký các hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty CP Nông sản Trà My. Đây là những doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện hợp đồng như cam kết.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng vụ án.

Việc ký các hợp đồng này nhằm tạo thêm căn cứ để nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh thực sự có dự án trồng sâm và đang triển khai hoạt động kinh doanh, cáo trạng nêu.

Phần tiền còn lại được Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích, gồm trả gốc, trả lãi cho những nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho người môi giới và các hoạt động khác.

Bằng phương thức này, từ tháng 8/2020 - 3/2023, Hạnh đã ký khoảng 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Hạnh đã trả hơn 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả hơn 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher với tổng trị giá khoảng 34 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.