Lộ diện màu sắc thực tế của iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry lan truyền thời gian qua có thể không như mọi người vẫn nghĩ.

Apple có thể đang chuẩn bị mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho dòng iPhone 18 Pro Max với màu sắc được đồn đoán mang tên “Dark Cherry”.

Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ mới nhất, nhiều hình ảnh dựng xuất hiện trên mạng thời gian qua lại chưa phản ánh đúng tông màu mà Apple đang thử nghiệm.

Trong bài đăng mới trên mạng xã hội Weibo, nguồn tin Fixed Focus Digital cho biết hiện có hai phiên bản mô phỏng màu Dark Cherry đang được lan truyền. Một phiên bản sở hữu sắc đỏ tươi và sáng hơn, trong khi phiên bản còn lại có tông màu trầm, đậm và thiên về đỏ tím. Theo leaker này, phiên bản tối hơn mới là màu sắc gần với nguyên mẫu thực tế của Apple.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro dựa trên các tin đồn. (Ảnh minh hoạ: CeoTech)

Nguồn tin mô tả Dark Cherry là màu đỏ pha tím, lấy cảm hứng từ màu của quả anh đào chín, thay vì sắc đỏ rực thường thấy trên các sản phẩm (PRODUCT)RED trước đây. Điều này cũng trùng khớp với nhiều tin đồn xuất hiện từ đầu năm cho rằng Apple đang phát triển một màu đỏ rượu vang hoặc đỏ burgundy dành riêng cho thế hệ iPhone Pro tiếp theo.

Thực tế, Dark Cherry đã trở thành một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất trong chu kỳ tin đồn về iPhone 18 Pro. Hồi tháng 2, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg từng tiết lộ Apple đang thử nghiệm một màu đỏ đậm hoàn toàn mới cho dòng Pro. Đến tháng 4, một báo cáo khác tiếp tục cho biết màu sắc này có thể được đặt tên là Dark Cherry và mang phong cách giống rượu vang hơn là đỏ tươi.

Các nguồn tin sau đó cũng đồng loạt mô tả Dark Cherry là sự pha trộn giữa đỏ burgundy, nâu cà phê và một chút sắc tím, tạo cảm giác sang trọng và cao cấp hơn những màu đỏ mà Apple từng sử dụng trước đây.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, Dark Cherry nhiều khả năng sẽ trở thành màu sắc chủ đạo của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, thay thế vị trí mà Cosmic Orange từng đảm nhận trên thế hệ iPhone 17 Pro. Bên cạnh đó, Apple được cho là vẫn sẽ duy trì các tùy chọn màu quen thuộc như bạc (Silver), xám đậm (Dark Gray) và xanh nhạt (Light Blue).

Dù vậy, toàn bộ thông tin hiện mới dừng ở mức tin đồn. Apple dự kiến sẽ giới thiệu dòng iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026 và chỉ khi đó người dùng mới có thể biết chính xác sắc thái thực sự của màu Dark Cherry được hãng lựa chọn.

Theo MacRumors