Tỏa sáng bản lĩnh: Bigo Live vinh danh những ngôi sao hàng đầu tại BIGO Gala Việt Nam 2025

Bigo Live, nền tảng livestream hàng đầu thế giới, sẽ trải thảm đỏ để tôn vinh những ngôi sao sáng giá nhất tại BIGO Gala Việt Nam 2025 – sự kiện thường niên lớn nhất nhằm vinh danh sự sáng tạo và tài năng trên nền tảng. Với chủ đề "Unleash Your Glow – Hào quang tỏa sáng", sự kiện năm nay tôn vinh những Idol đến từ mọi lĩnh vực, ghi nhận tài năng đích thực, và khả năng kết nối mà họ mang đến cho cộng đồng Bigo Live.

Năm nay, sự kiện kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và trực tuyến (phy-gital) sẽ được diễn ra tại GEM Center, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 19/12/2025. Chương trình được livestream độc quyền trên Bigo Live, với sự tham dự của hơn 650 khách mời, bao gồm các Gia Tộc, Agency, Idol, User và đặc biệt là Miss Bigo 2025 Hari Vy.

"Bigo Live Việt Nam tự hào tôn vinh những Idol xuất sắc – những người truyền cảm hứng, lan tỏa sự tích cực và tạo nên những ảnh hưởng tốt đẹp trong cộng đồng. Gần một thập kỷ qua, Bigo Live Việt Nam đã phát triển thành một cộng đồng sôi động - nơi mỗi cá nhân có thể gặt hái thành công cả trên nền tảng lẫn ngoài đời thực. BIGO GALA Việt Nam là một đêm tiệc dành cho tất cả mọi người, và chúng tôi trân trọng mời tất cả người hâm mộ cùng tham gia livestream, để bình chọn và cổ vũ cho những Idol và Gia tộc họ yêu thích", đại diện Bigo Live Việt Nam chia sẻ.

Các sự kiện tôn vinh bắt đầu với vòng bình chọn trực tuyến trên ứng dụng Bigo Live (BIGO ID: vngala2025), diễn ra từ nay đến ngày 18/12/2025. Sẽ có hơn 1.500 Idol tham gia các buổi livestream tương tác, mang đến màn trình diễn tài năng, âm nhạc và sự sáng tạo cho cộng đồng. Người hâm mộ có thể bình chọn cho Idol và Gia tộc yêu thích, giúp họ giành một vị trí trong Top 10 chung cuộc tại Đêm Gala.

Các hạng mục giải thưởng tôn vinh nhiều nhóm đóng góp khác nhau đã góp phần định hình cộng đồng Bigo Live Việt Nam, bao gồm các Idol, Agency, Gia Tộc, User, nhà tài trợ và đối tác. Các hạng mục bao gồm:

- Top 1 Bigo Gala Night Việt Nam 2025

- Top Gia Tộc Bigo Live 2025

- Top Agency Bigo Live 2025

- Top Người dùng Bigo Live 2025

- Top Đối Tác Bigo Live 2025

Những giải thưởng này không chỉ vinh danh các Idol mà còn tôn vinh người hâm mộ, đưa họ từ vị trí cổ vũ phía dưới sân khấu trở thành nhân vật bước lên ánh đèn.

BIGO GALA VIỆT NAM năm nay sẽ có sự tham dự của hai giám khảo nổi tiếng – những người sẽ đồng hành cùng Bigo Live để chọn ra Quán quân của Bigo Gala Việt Nam 2025 – đó là Miss Universe Việt Nam 2023 Bùi Quỳnh Hoa và Ca sĩ Lynk Lee.

Đưa các ngôi sao Bigo Live ra ánh đèn sân khấu

BIGO Gala Việt Nam 2025 hứa hẹn mang đến một lễ trao giải khó quên, tôn vinh những nhà sáng tạo xuất sắc nhất năm nay, cùng các gia tộc và người dùng hàng đầu góp phần làm nên cộng đồng đa dạng và sôi động của nền tảng. Sự kiện sẽ mang lại cho khán giả những màn biểu diễn trực tiếp lộng lẫy, lễ trao giải và sự xuất hiện đặc biệt, thể hiện rõ nét sự sáng tạo, kết nối và tinh thần cộng đồng của Bigo Live.

Đêm Gala cũng sẽ chứng kiến sự vinh danh Top 10 chung cuộc của Bigo Live Việt Nam, những người sẽ vinh dự đại diện Việt Nam tại BIGO Awards Gala 2026, đưa tài năng Việt Nam ra sân khấu quốc tế.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tải ứng dụng Bigo Live trên Apple App Store hoặc Google Play Store, hoặc truy cập trang web của Bigo Live.