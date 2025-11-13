Khán giả “cháy” hết mình tại booth TV360: Vừa cổ vũ, vừa chơi game, lại có quà mang về!

TV360 tiếp tục khẳng định tinh thần "Dẫn đầu kết nối" khi không chỉ đồng hành cùng các vận động viên trên hành trình "dẫn đầu cuộc chơi", mà còn biến mỗi trận đấu thành sân chơi trải nghiệm đúng chuẩn Gen Z – nơi ai cũng được vui, được "cháy" và để lại kỷ niệm khó quên.

Không khí bùng nổ bên ngoài sân đấu

Giữa bầu không khí nóng hơn bao giờ hết của vòng chung kết tại Nhà Thi đấu Bách Khoa, booth TV360 nổi bật với sắc đỏ rực rỡ, âm thanh sôi động và hàng dài khán giả check-in liên tục.

Thủ tục "nhập hội" cực dễ: tải app TV360, follow fanpage, chụp ảnh tại booth, đăng story kèm hashtag – thế là có ngay quà xịn như bóng đập, huy hiệu, sticker hoặc quà lưu niệm độc quyền.

Ngay cạnh đó là khu ném bóng vào rổ – nơi các "tay ném" thể hiện kỹ năng. Chỉ cần sở hữu gói TV360 hoặc sim GIC, người chơi có lượt ném thử sức để nhận bình nước, pop socket hay thậm chí là quạt cổ vũ "xịn mịn".

Và tất nhiên không thể thiếu quầy trà tắc – trà me mát lạnh chuẩn vị Gen Z: chỉ cần tải app TV360 là đổi ngay ly nước in logo "xịn" để vừa giải nhiệt vừa check-in sống ảo.

Giữa hiệp cũng không yên – khi khán giả hóa vận động viên

Bên trong nhà thi đấu, TV360 khuấy động không khí bằng loạt minigame khiến cả khán đài bùng nổ.

"Thử thách ném xa 3 điểm" chỉ có 60 giây để ghi điểm, mỗi cú ném trúng TV360 Ball lại kéo theo tiếng hò reo vang dội. Tiếp đó là "Cuộc đua dẫn bóng vượt chướng ngại vật", nơi các đội đua tốc độ, chuyền bóng, vượt cọc giữa tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Còn có vô số trò vui khác như Ném vòng quanh thế giới, Thử thách 5 điểm liên hoàn, Vòng xoay và ném chính xác – đúng tinh thần "cái gì vui là mình ưu tiên" của Gen Z.

Hành trình "sống cùng thể thao" của TV360

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay không chỉ là sự chuyên nghiệp trên sân, mà là cách TV360 đưa thể thao vào đời sống khán giả.Thay vì chỉ xem, fan thể thao giờ có thể chơi game, dự đoán, nhận quà, xem highlight và tương tác ngay trên app TV360.

Hơn 400 trận trực tiếp, 105 trận độc quyền, hàng trăm clip highlight cập nhật liên tục – tất cả gói gọn trong một chiếc điện thoại. Thêm vào đó là loạt tính năng "chuẩn Gen Z": xem miễn phí data 4G/5G, tua lại, tải offline, đặt nhắc lịch trận yêu thích.

Từ sân đấu đến khán đài, từ app đến đời thật, Cúp TV360 2025 đã mang đến trải nghiệm thể thao học đường đúng nghĩa – năng lượng, sáng tạo và kết nối.Trong hành trình đó, TV360 tiếp tục giữ vai trò "nhà đồng hành tiên phong", mang công nghệ, niềm vui và tinh thần "dẫn đầu cuộc chơi" đến gần hơn với thế hệ Gen Z.

Tham gia ngay game "Cúp TV360 – Chiến binh đua Top" để dự đoán tỉ số, quay thưởng, tích điểm cho trường và săn quà cực xịn: iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3, AirPods, cùng giải thưởng tiền mặt đến 55 triệu đồng!

Quét mã QR trên màn hình để vào game và "dẫn đầu cuộc chơi" ngay hôm nay!