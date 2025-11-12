Hành trình 1 năm, dấu ấn công nghệ và phong cách sống mang tên Samsung West Lake

Nhân dịp này, Samsung West Lake cũng dành tặng nhiều ưu đãi đặc biệt cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, như lời tri ân đến khách hàng đã gắn bó trong hành trình vươn mình cùng Samsung.

Dấu ấn tiên phong khơi mở những điểm chạm cảm xúc khác biệt

Tọa lạc tại tòa tháp biểu tượng Lotte West Lake, Samsung West Lake ghi dấu bằng thiết kế tinh tế mang cảm hứng Hà Nội – vừa sang trọng, vừa gần gũi. Trong suốt một năm qua, không gian này đã chào đón hàng chục nghìn lượt khách, trở thành điểm hẹn của những ai yêu công nghệ, yêu phong cách sống hiện đại.

Trong 12 tháng qua, Samsung West Lake đã đón hàng chục nghìn lượt khách tới mua sắm, trực tiếp trải nghiệm và trò chuyện về những công nghệ AI sáng tạo nhất của Samsung trong không gian thanh lịch đậm bản sắc Hà Nội. Cửa hàng cũng tổ chức hàng loạt workshop sản phẩm, diễn đàn xu hướng sống thông minh, triển lãm công nghệ và nghệ thuật, sự kiện gắn với lễ hội truyền thống… với nhiều hoạt động thú vị. Tự bao giờ, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu công nghệ và phong cách sống hiện đại của thủ đô, cùng tận hưởng những trải nghiệm đa lớp mang chiều sâu cảm xúc và cảm hứng sáng tạo.

Trải nghiệm hệ sinh thái kết nối liền mạch Samsung AI Home với SmartThings tại Samsung West Lake

Dấu mốc trong hành trình ba thập kỷ Samsung lớn cùng Việt Nam

Từ dấu mốc đầu tiên năm 1995 với nhà máy sản xuất TV tại Việt Nam, Samsung đã không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ. Đến nay, tập đoàn đã vận hành 6 nhà máy sản xuất hiện đại, trung tâm nghiên cứu và phát triển cùng văn phòng phụ trách hoạt động bán hàng và marketing, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Samsung West Lake để lại dấu ấn quan trọng trên hành trình "Samsung 3 thập kỷ lớn cùng Việt Nam"

Samsung West Lake là một trong những mốc son đáng nhớ trên hành trình này, hiện thân sâu sắc cho triết lý "công nghệ vì con người" của Samsung. Không gian cửa hàng là nơi thương hiệu lan tỏa cảm hứng sống thông minh và gắn kết công nghệ với đời sống người dùng, góp phần vào hành trình cùng Việt Nam vươn mình để chạm tới tương lai.

Tháng tri ân và lan tỏa cảm hứng công nghệ cùng Samsung West Lake

Nhân dịp kỷ niệm một năm hoạt động, Samsung West Lake tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm và ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân những khách hàng gắn bó thân thiết trên chặng đường vừa qua.

Thay lời cảm ơn, cửa hàng sẽ tổ chức lễ hội mua sắm ưu đãi chưa từng có kéo dài trọn tháng sinh nhật. Các chương trình Hot Sale mừng cột mốc ra đời (từ ngày 3/11/2025 đến 6/11/2025), Siêu sale ngày đôi (từ ngày 10/11/2025 đến 13/11/2025), Siêu sale giữa tháng (từ ngày 17/11/2025 đến 20/11/2025), Black Friday (từ ngày 25/11/2025 đến ngày 28/11/2025) đều mang đến ngập tràn deal ưu đãi đậm sâu trên danh mục các thiết bị Samsung được ưa chuộng hiện nay.

Samsung West Lake mang đến loạt ưu đãi để thay lời tri ân chân thành gửi đến tất cả những khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành

Không chỉ vậy, người dùng còn được tận hưởng nhiều tầng ưu đãi hấp dẫn khác để tối ưu giá trị đơn hàng khi đến Samsung West Lake. Ưu đãi "mua nhiều giảm sâu" lý tưởng cho khách hàng sắm sửa cùng lúc nhiều thiết bị cho gia đình, cũng như đi mua sắm chung cùng bạn bè và người thân. Các khách hàng thân thiết còn được nhân đôi điểm thưởng để đổi thành các quà tặng công nghệ giá trị cao hơn.

Dịp này, các thiết bị giải trí tại gia được yêu thích như TV The Frame và Sound Bar thế hệ mới cũng sẽ đi kèm các deal ưu đãi độc quyền trên cả online lẫn offline.

Người tham dự còn có thể nhận miếng dán điện thoại độc quyền và nhiều quà tặng thương hiệu để lưu lại dấu mốc đáng nhớ "Samsung West Lake tròn 1 tuổi" tại khu trải nghiệm Galaxy AI, cũng như cơ hội khám phá trực tiếp những công nghệ mới nhất cùng chuyên gia Samsung và FPT vào ngày 29/11/2025.

Kỷ niệm một năm hoạt động không chỉ là cơ hội để Samsung West Lake nhìn lại hành trình mang công nghệ cao cấp đến gần hơn với người dùng, hay mang đến những chương trình ưu đãi đặc biệt thay lời cảm ơn. Đây còn là dịp để khẳng định cam kết không ngừng đổi mới và kiến tạo những trải nghiệm sống mới cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trải nghiệm thế giới công nghệ đỉnh cao và hệ sinh thái đa thiết bị mới nhất ngay tại Samsung West Lake (Tầng G, Lotte Mall West Lake, 272, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam) từ 09:30 - 22:00 các ngày trong tuần.