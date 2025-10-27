Spot “đổ bộ” TP.HCM: robot công nghệ thông minh mang đến trải nghiệm độc đáo tại Aeon Mall Tân Phú

Ngay tại Sảnh Đông của Aeon Mall Tân Phú, Spot nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, đặc biệt là giới yêu công nghệ. Với khả năng di chuyển linh hoạt và giữ thăng bằng ấn tượng, Spot đã trình diễn khả năng tương tác và di chuyển trong môi trường thực tế.

Spot trình diễn khả năng tương tác và di chuyển linh hoạt tại sự kiện. Ảnh: HTV

Khách tham quan đã có cơ hội đặc biệt để trực tiếp tương tác và check-in cùng Spot, cũng như tham gia các hoạt động để nhận quà lưu niệm từ chương trình.

Khách tham quan hứng thú tương tác với robot Spot. Ảnh: HTV

"Nhìn trên mạng đã thấy đỉnh rồi mà tận mắt thấy Spot ngoài đời còn bất ngờ hơn - di chuyển thông minh thật sự. Mình phải tranh thủ check-in ngay một tấm khoe lên story luôn" - Thanh Duy (20 tuổi, phường Tân Phú) chia sẻ.

Robot Spot thu hút đông đảo khách tham quan vây quanh chụp ảnh. Ảnh: HTV

Song hành cùng Spot, sự kiện còn là cơ hội để các tín đồ mê xe được thỏa sức trải nghiệm các mẫu xe danh tiếng của Hyundai như Santa Fe, Creta và Tucson. Tại sự kiện, khách tham quan được tự tay cầm lái, khám phá các tính năng an toàn và hỗ trợ lái thông minh trên từng mẫu xe. Đặc biệt, Hyundai còn tung ra các ưu đãi hấp dẫn trong tháng 10 như kéo dài bảo hành đến 8 năm và hỗ trợ tài chính tới 200 triệu đồng cho một số dòng xe.

Không gian trưng bày các mẫu xe chủ lực của Hyundai tại sự kiện. Ảnh: HTV

Với khu vực game tương tác sôi động, sự kiện đã biến Aeon Mall Tân Phú thành một điểm hẹn cuối tuần lý tưởng, kết nối trọn vẹn công nghệ với trải nghiệm thú vị cho người dân TP.HCM.

Khách tham quan check-in cùng Spot có cơ hội nhận quà từ chương trình. Ảnh: HTV

Theo kế hoạch, Robot Spot sẽ tiếp tục hành trình "Chất Riêng Dẫn Lối" và gặp gỡ công chúng TP. Hồ Chí Minh tại Gigamall Thủ Đức vào ngày 15–16/11/2025.

Còn nếu bạn muốn khám phá thêm về Spot – "người bạn công nghệ" luôn sẵn sàng đồng hành trong mọi hành trình – hãy ghé LINK này nhé.

Robot Spot ra mắt năm 2022, được thiết kế để hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt. Nhờ hệ thống camera stereo, cảm biến chiều sâu và LIDAR, Spot có khả năng tự lập bản đồ 3D, di chuyển an toàn trên mọi địa hình. Phiên bản mới được nâng cấp với cánh tay robot 6 bậc tự do, cùng trang bị camera 4K và đèn LED, cho phép Spot thực hiện các tác vụ phức tạp với độ chính xác cao trong môi trường có con người.