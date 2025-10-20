Bigo Live lan tỏa yêu thương nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chiến dịch mang chủ đề "Chung tay chăm sóc phụ nữ và trẻ em – Kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn", hướng tới việc lan tỏa tiếng nói của hàng ngàn phụ nữ trên nền tảng – từ những người mẹ đến các bạn trẻ hoạt động vì cộng đồng – đồng thời khuyến khích tinh thần sẻ chia và trao quyền cho phụ nữ trên khắp Việt Nam.

"Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, chúng tôi vinh dự được góp phần giúp phụ nữ và trẻ em cảm nhận được sự trân trọng, quan tâm và yêu thương. Tại Bigo Live, chúng tôi coi đó là trách nhiệm của mình – truyền cảm hứng để cộng đồng cùng nhau hành động, lan tỏa tinh thần nhân ái và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em", đại diện Bigo Live Việt Nam chia sẻ.

Lan tỏa sức mạnh qua không gian trực tuyến

Tháng 10 vừa qua, các gia tộc nổi bật và những nhà sáng tạo hàng đầu như HỒ GIA, C&T, GÀ CON đã dẫn dắt cộng đồng tham gia loạt hoạt động tương tác trực tuyến đầy cảm xúc. Người dùng đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện cá nhân, tôn vinh đóng góp của phụ nữ và thảo luận về bình đẳng giới, trao quyền trong xã hội.

Từ 3–9/10, Bigo Live khởi động chiến dịch trực tuyến "Love Ride" – gồm các thử thách livestream theo chủ đề, nhiệm vụ cho các gia tộc và chương trình quyên góp đặc biệt. Sự kiện thu hút hơn 1.000 gia tộc tham gia, tạo ra hơn 1 triệu lượt tương tác trên nền tảng và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người dùng cùng tôn vinh sức mạnh, lòng kiên cường của phụ nữ.

Chiến dịch trực tuyến khép lại bằng việc Bigo Live trích 5% doanh thu từ các sự kiện gia tộc để đóng góp cho quỹ thiện nguyện "Love Ride", và mang những phần quà thiết thực đến với cộng đồng khó khăn tại miền Trung.

Mang yêu thương đến với Khánh Hòa

Sau thành công của chiến dịch trực tuyến, Bigo Live tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Khánh Hòa, nơi các đại diện và gia tộc nổi bật như HỒ GIA, CARAT, ARTSMEDIA cùng nhau gặp gỡ phụ nữ, trẻ em và người dân địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, các cơ quan chính quyền địa phương — gồm Ủy ban Nhân dân xã Tây Khánh Sơn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Khánh Sơn — đã tích cực tham gia và nhiệt tình hỗ trợ.

Các cán bộ địa phương đã phối hợp với Bigo Live Việt Nam trao tặng nhu yếu phẩm và quà Tết cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đến thăm các hộ gia đình kém may mắn để tìm hiểu về đời sống của họ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Thị Hằng đánh giá cao nỗ lực của Bigo Live Việt Nam, khẳng định rằng các hoạt động thiện nguyện như vậy "thể hiện tinh thần quan tâm đến cộng đồng, góp phần gắn kết và mang lại sự hỗ trợ thiết thực, ấm áp cho các gia đình khó khăn."

Các nhà sáng tạo và các gia tộc của Bigo Live Vietnam đã trao tặng nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, chung tay dọn dẹp, cải thiện môi trường sống, và cùng các chị em chia sẻ những bữa ăn ấm áp, tạo nên một ngày tràn đầy tình thân, sự biết ơn và kết nối. Bigo Live đã trao tặng tổng cộng 300 phần quà thiết yếu, bao gồm dầu ăn đóng chai, bột ngọt, bột nêm, sữa hộp cùng 1,5 tấn gạo.

Bên cạnh sự đóng góp của Bigo Live, HỒ GIA, ARTSMEDIA và CARAT cũng đã ủng hộ, góp phần lan tỏa ý nghĩa của chương trình.

HỒ GIA quyên góp 20.000.000 đồng cho đại diện xã.

ARTSMEDIA trao tặng 200 phần quà cho trẻ em.

CARAT đóng góp 3.000.000 đồng.

Sáng kiến này đã mang lại niềm vui và hỗ trợ cho gần 500 phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng Khánh Hòa nhờ sự chung tay của cộng đồng các nhà sáng tạo Bigo Live.

Lan tỏa giá trị bền vững

Thông qua chiến dịch Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bigo Live một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài trong việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em. Bằng cách thúc đẩy các sáng kiến gắn liền với trách nhiệm xã hội, nền tảng không chỉ tạo ra những giá trị tích cực trong không gian trực tuyến mà còn lan tỏa yêu thương, kết nối và thay đổi tích cực trong đời thực.