Đi chill mà không có món bảo bối này thì uổng quá: Lên lịch giúp, tìm quán hộ, chụp, chỉnh ảnh đẹp như dân chuyên

Lên kế hoạch khó - Đã có Galaxy S25 FE lo!

Tưởng tượng bạn sắp có một chuyến đi xa vài ngày. Việc đầu tiên bạn sẽ cần làm là gì? Tìm điểm đến, xem chỗ ăn ngon, ghi chú lại và chia sẻ với hội bạn. Đáng tiếc là không phải ai cũng đủ kiên nhẫn xem hết các clip review dài cả tiếng trên YouTube rồi ghi chú thủ công.

Chỉ với một câu lệnh tiếng Việt, Galaxy S25 FE có thể tóm tắt vlog du lịch và lưu lại ngay những địa điểm mà vlogger đã ghé thăm vào ghi chú. Hay thấy ảnh quán cà phê xinh trên mạng mà không rõ ở đâu? Tính năng "Khoanh tròn để tìm kiếm" sẽ giúp bạn tìm ra ngay.

Cứ chill thôi, ảnh đẹp đã có Galaxy S25 FE cân!

Mỗi lần đi chơi, ai cũng muốn có ảnh đẹp để lưu lại kỷ niệm. Nhưng để có được một tấm ảnh "ra gì", lại phải vượt qua đủ thứ rắc rối: ánh sáng kém làm ảnh mờ, nắng chói không thấy rõ màn hình, hoặc chỉ cần một cú trượt tay là… bay luôn cả máy. Galaxy S25 FE sinh ra là để "cân" những pha như thế.

Với độ mỏng 7,4mm, Galaxy S25 FE là thiết bị mỏng nhất lịch sử dòng FE, dễ bỏ túi hoặc cầm tay cả ngày mà không cấn hay nặng. Nhưng bên trong thiết kế thanh thoát đó là hệ thống camera cực kỳ "đáng giá" với những người yêu du lịch.

Chụp đêm? Nightography - công nghệ xử lý ảnh thiếu sáng bằng AI - giúp ảnh rõ, giữ màu tự nhiên kể cả khi chụp trong quán cà phê ánh vàng, hay tiệc bãi biển lúc hoàng hôn. Còn ban ngày? Không lo vì ProVisual Engine tối ưu từng điểm ảnh, giúp ảnh có chiều sâu, ít nhiễu, không cháy sáng - kể cả trong điều kiện ngược sáng hay ánh sáng chênh.

Màn hình của Galaxy S25 FE không chỉ lớn và chuẩn màu, mà còn có Vision Booster - công nghệ tăng độ sáng màn hình khi ra nắng gắt. Nhờ đó, bạn sẽ không còn cảnh chụp đại vì… không thấy gì.

Dĩ nhiên, không thể thiếu viên pin 4.900mAh lớn nhất lịch sử dòng FE. Quay video, bật GPS, tra bản đồ, gọi điện thoải mái. Ngoài ra, sạc nhanh 45W giúp hồi 65% pin trong nửa tiếng - kịp nạp lúc ăn trưa để tiếp tục hành trình.

Không chỉ mạnh về chụp và quay, Galaxy S25 FE còn rất thông minh. Thay vì mở Google Maps, chụp màn hình, gửi link cho bạn, bạn chỉ cần nói: "Tìm quán cà phê view đẹp gần đây và gửi cho Vy giúp tôi!" - Galaxy AI sẽ thực hiện toàn bộ chuỗi thao tác nhờ tính năng Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói.

Hay gặp món ăn chưa từng thấy hay địa danh nào lạ quá? Chỉ cần mở Gemini Live, giơ camera lên, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết bằng tiếng Việt, vừa tiện, vừa tiết kiệm thời gian.

Và khi cần nhờ người bản địa nhưng lại bất đồng ngôn ngữ? Call Assist có thể dịch trực tiếp nội dung cuộc gọi theo thời gian thực - giúp bạn đặt xe, hỏi đường, liên hệ khách sạn mà không cần app dịch.

Tất cả tính năng đó được gói gọn trong thiết kế không chỉ mỏng mà còn rất bền: khung Armor Aluminum, mặt kính Gorilla Glass Victus+, đạt chuẩn kháng nước IP68 - bảo vệ máy khỏi những tình huống như rơi cát, dính mưa hay trượt tay khi đang chụp ở hồ bơi.

"Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn" khi đã có Galaxy AI đảm nhiệm hậu kỳ!

Chuyến đi kết thúc, nhưng nhìn cả trăm tấm ảnh cũng hơi… ngán. Bạn còn phải chọn ảnh đăng story, xử lý ảnh bị vướng người, dây điện, xe cộ - đúng kiểu "hậu kỳ mệt hơn đi chơi". Galaxy S25 FE lúc này tiếp tục thể hiện đúng chất "bạn đồng hành thông minh" với loạt tính năng Galaxy AI không phải để làm màu - mà thực sự giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức.

Muốn chỉnh ảnh nhóm mà có người nhắm mắt hay không cười? Best Face sẽ tự động ghép lại biểu cảm đẹp nhất của từng người. Có video 5 phút nhưng chỉ cần đoạn nhảy thuyền? Auto Trim sẽ cắt đúng khoảnh khắc "đắt giá". Còn nếu bị tiếng xe, gió làm nhiễu? Audio Eraser sẽ giữ lại đúng phần giọng nói hoặc nhạc nền bạn cần.

Phần hậu kỳ "nặng đô" nhất - như xóa vật thể thừa, di chuyển chủ thể - tính năng Chỉnh sửa tạo sinh cho phép bạn xử lý ngay trên Galaxy S25 FE, chỉ với thao tác kéo - thả đơn giản.

Không cần mất cả buổi với laptop hay app chuyên chỉnh ảnh. Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại - Galaxy S25 FE chính là lựa chọn "gọn mà chất", đủ sức biến cả chuyến đi của bạn đáng giá từng trải nghiệm.

Galaxy S25 FE hiện đang có ưu đãi cực hời: chỉ 50.000 đồng để nhận e-voucher 500.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 12/9. Deal hot mà số lượng có hạn, hãy nhanh chân đăng ký tại trang e-voucher của Samsung hoặc đặt mua trực tiếp trên cửa hàng Samsung bạn nhé!