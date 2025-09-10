Galaxy S25 FE mang đến trải nghiệm di động chuẩn flagship trong hành trình khám phá Singapore

Galaxy S25 FE được thiết kế để đáp ứng nhu cầu này, kết hợp giữa loạt tính năng Galaxy AI hỗ trợ thông minh và cụm camera chuyên nghiệp, pin dung lượng lớn cùng khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết.

Là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách Việt Nam, Singapore sở hữu nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Ngay từ khi đặt chân đến Singapore, Galaxy S25 FE đã đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc lên kế hoạch di chuyển.

Chỉ với một yêu cầu đơn giản bằng tiếng Việt như "Gợi ý lịch trình tham quan buổi tối quanh Marina Bay", hệ thống Gemini Live lập tức đưa ra danh sách các địa điểm nổi bật như Merlion Park, Marina Bay Sands SkyPark, cầu Helix và khu Gardens by the Bay - kèm theo thời gian mở cửa, cách di chuyển bằng MRT và những lưu ý khi đi lại vào buổi tối. Khả năng phản hồi nhanh chóng và sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên là lợi thế rõ rệt của Galaxy AI, nhất là trong bối cảnh nền tảng trợ lý ảo khác hiện vẫn chưa hỗ trợ ngôn ngữ này.

Không chỉ dừng lại ở việc gợi ý lịch trình, Gemini Live còn có thể nhận diện trực tiếp các địa danh qua camera để cung cấp thông tin chi tiết. Khi hướng ống kính về bảo tàng ArtScience bên vịnh Marina, Gemini Live hiển thị mô tả kiến trúc biểu tượng hình hoa sen, giới thiệu các triển lãm đang diễn ra và gợi ý thêm địa điểm như The Shoppes hoặc khu nhạc nước Spectra gần đó. Tương tự, tại khu phức hợp CHIJMES, tính năng này cung cấp thông tin về quá khứ của công trình từng là tu viện, giờ hoạt động hiện tại và những nhà hàng đang mở cửa trong khuôn viên.

Chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp là một trong những thử thách phổ biến khi đi du lịch, đặc biệt tại các thành phố có nhiều công trình được chiếu sáng vào ban đêm như Singapore. Galaxy S25 FE được trang bị hệ thống ba camera và bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine, cho phép tự động nhận diện bối cảnh và tối ưu hoá chi tiết ánh sáng - giúp ảnh đêm rõ nét, không bị cháy sáng hay nhiễu hạt.

Tại khu vực Marina Bay, nơi tập trung nhiều toà nhà kính và nguồn sáng mạnh, máy vẫn giữ được cân bằng trắng ổn định và kiểm soát vùng sáng tốt. Các ảnh chụp thực tế tại Helix Bridge, ArtScience Museum và The Shoppes Marina Bay ghi nhận độ chi tiết cao, màu sắc tự nhiên, không cần sử dụng chân máy hay chế độ chuyên nghiệp.

Bên cạnh khả năng chụp, Galaxy S25 FE còn tích hợp công cụ Generative Edit (Chỉnh sửa tạo sinh), cho phép xóa nhanh các vật thể gây rối trong ảnh như người qua đường hoặc chi tiết không mong muốn. Tính năng này đặc biệt hữu ích tại những địa điểm đông người, giúp làm sạch bố cục mà không cần đến phần mềm chỉnh sửa chuyên sâu. Với các đoạn video, tính năng Audio Eraser (Lọc âm thanh) giúp loại bỏ tạp âm, trong khi Auto Trim hỗ trợ cắt gọn video theo nội dung chính, giúp tạo nhanh các đoạn vlog ngắn mà không cần xử lý thủ công.

Galaxy S25 FE còn tích hợp loạt công cụ AI hỗ trợ người dùng trong khâu chia sẻ nội dung, cho phép chia sẻ màn hình qua Gemini Live và đặt câu hỏi để hệ thống gợi ý caption phù hợp với từng hình ảnh cụ thể. Một tính năng khác hữu ích trong hành trình là khả năng nhận diện bài hát, cho phép người dùng xác định nhanh tên bài hát đang phát trong không gian xung quanh mà không cần cài đặt thêm ứng dụng.

Galaxy S25 FE sở hữu viên pin dung lượng 4.900mAh - lớn nhất trong dòng FE - kết hợp sạc nhanh 45W giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong suốt một ngày di chuyển, chụp ảnh và xử lý nội dung mà không cần mang theo sạc dự phòng. Đây là yếu tố quan trọng trong các chuyến đi dài ngày hoặc khi phải hoạt động liên tục ngoài trời.

Bên cạnh thời lượng pin, Galaxy S25 FE còn được thiết kế với khung Armor Aluminum, mặt kính Gorilla Glass Victus+ và đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68. Dù sở hữu độ bền cao, Galaxy S25 FE vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ chỉ 7,4mm và 190g - phù hợp để mang theo trong suốt hành trình mà không gây cồng kềnh hay nặng tay.

Với sự hỗ trợ của Galaxy AI và phần cứng mạnh mẽ, Galaxy S25 FE đáp ứng tốt vai trò của một thiết bị đồng hành trong các chuyến du lịch. Từ việc tìm kiếm thông tin, ghi lại hình ảnh, nhận diện nội dung cho đến khả năng hoạt động ổn định, thiết bị này mang lại trải nghiệm trọn vẹn và hiệu quả - đúng với định hướng "trải nghiệm đáng giá chuẩn flagship" mà dòng FE năm nay theo đuổi.

Độc giả có thể đặt trước Galaxy S25 FE tại đây để nhận e-voucher trị giá 500.000 đồng với chi phí chỉ 50.000 đồng, áp dụng từ ngày 04 đến 11/9. Sản phẩm hiện đã có mặt trên trang bán hàng chính thức của Samsung Việt Nam .