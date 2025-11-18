S25 Ultra ghi trọn khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của G-Dragon giữa 100.000 fan cháy hết mình

Cảm xúc hồi hộp không thể cản những khung hình "nét căng"

Trong không gian tổ chức concert siêu khủng và phải tuân thủ quy định cấm mang máy ảnh, việc nhìn rõ thần tượng là không hề dễ dàng. May mắn nhờ chiếc Galaxy S25 Ultra đã giúp nhiều fan lâu năm của G-Dragon ghi lại từng khoảnh khắc trên sân khấu của idol một cách rõ nét và ổn định. Nhờ cụm camera tele và hệ thống chống rung, những thước phim vẫn sống động, sắc nét dù khoảng cách khá xa, đảm bảo trọn vẹn trải nghiệm concert đáng nhớ.

G-Dragon đã "cháy" hết mình cùng fan hâm mộ cuồng nhiệt tại đêm diễn Ubermensch tại 8Wonder Ocean Park 3, Hưng Yên vào ngày 8-9/11 vừa qua (Chụp bằng S25 Ultra bởi Hiếu Phạm, Phương Anh)

Giữa không khí náo nhiệt, ánh sáng sân khấu biến động và tay rung theo nhịp hò hét, việc giữ khung hình ổn định không hề dễ dàng. Thế nhưng Galaxy S25 Ultra xử lý mượt mà mọi tình huống: zoom 1x – 3x – 5x rồi 10x, ánh sáng quá gắt hay quá tối, hay zoom xa 10x – 30x vẫn giữ chi tiết rõ nét, xóa bỏ khoảng cách sân khấu – khán đài. Lần đầu đu concert, nhiều người hâm mộ lâu năm không khỏi hồi hộp. Nhưng với thành quả từng fancam đều sáng rõ, không rung, không cháy sáng và trọn vẹn không khí đêm nhạc, S25 Ultra trở thành "trợ thủ" hoàn hảo nhờ bộ vi xử lý, khối camera mạnh mẽ kết hợp thuật toán hậu kỳ AI thông minh, giúp ghi lại mọi khoảnh khắc đáng giá mà không cần học cách quay chụp chuyên nghiệp.

S25 Ultra quay lại những thước phim mượt mà và nét căng (Quay bằng S25 Ultra bởi Phương Anh)

Âm thanh sống động chạm đến từng khung hình

Với những khán giả đu concert chú trọng trải nghiệm âm thanh, "suộc" thành quả từ S25 Ultra chắc chắn sẽ khiến họ hài lòng. Dù chỉ sử dụng chế độ Video thông thường, không cần căn chỉnh từng chi tiết hay dùng chế độ thu mic sau, toàn bộ setlist hát live của "anh Long" vẫn được thu lại rõ ràng rõ từng nốt nhạc, không rè tiếng dù sân khấu concert luôn có mức âm lượng cực lớn.

Khoảnh khắc G-Dragon cất giọng trong bản hit "Untitled, 2014" đầy xúc động (Video được quay bằng S25 Ultra)

Hệ thống micro đa hướng và khả năng xử lý âm thanh bằng AI giúp chiếc điện thoại nhỏ gọn mà có võ đa năng này nhận diện giọng hát, lọc tiếng hò reo và cân bằng dải tần giữa bass – treble. Nhờ đó, video lưu lại không chỉ "nét căng" ở hình ảnh mà còn giữ trọn chất nhạc, từ tiếng trống dồn dập đến nhịp thở của nghệ sĩ qua mic. Xem thêm những fancam cực cháy được ghi lại bằng Galaxy S25 Ultra tại đây.

FAM Việt bùng nổ hết mình cùng G-Dragon, mọi khoảnh khắc đều trọn vẹn nhờ S25 Ultra

Năng lượng cực cháy của FAM (fandom của G-Dragon) tại Việt Nam từ nhiều thế hệ đã lan tỏa từ sân khấu đến mạng xã hội, tạo nên cơn bão khen ngợi bởi bầu không khí cổ vũ "nhiệt" chưa từng thấy.

Với những khán giả đi xe cá nhân đến với 8Wonder Ocean City, câu chuyện hậu concert cũng "đậm mùi drama": hơn 50.000 người ùa ra cùng lúc khiến việc tìm lại chỗ đỗ xe trở thành "nhiệm vụ bất khả thi" đúng nghĩa. Nhưng Gemini Live được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 Ultra – chỉ cần nhờ trợ thủ thông minh đánh dấu vị trí đỗ trên bản đồ trước khi vào concert. Lúc trở ra bạn chỉ việc mở và đi theo hướng dẫn là tìm được ngay, khỏi cảnh xoay vòng trong bãi xe mênh mông.

Giữa biển lightstick hoa cúc và vương miện vàng, concert Übermensch tại Hà Nội khép lại với bản hit "Untitled, 2014", khi cả sân vận động hòa chung một tiếng hát. Chiếc điện thoại chỉ kịp ghi lại một phần khoảnh khắc, nhưng nhờ Galaxy S25 Ultra, từng khung hình vẫn sáng rõ, trọn vẹn cảm xúc và ổn định nhờ hệ thống chống rung, AI cân sáng thông minh. Điều ấn tượng với người hâm mộ GD tại Việt Nam đã không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn bùng nổ và rực rỡ, mà còn là niềm vui vỡ òa khi cùng hát, cùng cháy hết mình với thần tượng, với hàng nghìn khán giả ngay trên quê hương.

