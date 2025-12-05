Tình trạng hỗn loạn bao trùm sân bay Ấn Độ

Theo cơ quan quản lý hàng không dân dụng Ấn Độ, các đợt hủy chuyến mới nhất diễn ra trong bối cảnh IndiGo đã phải hủy hơn 1.200 chuyến bay chỉ trong tháng 11, khiến áp lực dồn lên hãng ngày càng lớn.

IndiGo phát thông cáo xin lỗi khách hàng vì những trục trặc kéo dài trên toàn mạng lưới, cho biết hàng loạt yếu tố cùng lúc gây ảnh hưởng, gồm thời tiết xấu, tình trạng quá tải tại sân bay và quy định mới của chính phủ về việc xếp lịch làm việc cho phi hành đoàn.

“Hai ngày vừa qua, gián đoạn xảy ra trên diện rộng. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới khách hàng và các đối tác bị ảnh hưởng”, IndiGo nêu và khẳng định đang nỗ lực giảm tác động dây chuyền và sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.

Tình trạng hỗn loạn tiếp tục bao trùm các sân bay nhộn nhịp nhất Ấn Độ ngày thứ 3 liên tiếp, sau khi Hãng hàng không IndiGo hủy gần 550 chuyến bay.

Thống kê cho thấy, chỉ riêng ngày 3/12 hãng đã hủy 67 chuyến tại Delhi, 40 tại Hyderabad, 33 tại Mumbai và 62 tại Bengaluru. Sang ngày 4/12, tình hình nghiêm trọng hơn: 118 chuyến bị hủy ở Mumbai, 100 ở Bangalore, 75 ở Hyderabad cùng hàng chục chuyến tại Kolkata, Chennai và Goa.

Tại các nhà ga, hành khách đi lại trong tâm trạng hoang mang và giận dữ, chen chúc quanh quầy IndiGo để tìm thông tin. Nhiều người vừa gọi tổng đài, vừa năn nỉ nhân viên quá tải hỗ trợ. Trước các bảng thông tin, danh sách dài các chuyến bị hủy khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Rakesh Bhanushali - một kiểm toán viên từ Mumbai - bức xúc: Chuyến 18h bị trễ 2 tiếng, cổng khởi hành cũng đổi tới 4 lần. Nhân viên cố gắng nhưng họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cơ quan quản lý hàng không đã yêu cầu IndiGo báo cáo toàn bộ nguyên nhân gián đoạn. Hãng cho biết dự kiến hoạt động sẽ được khôi phục hoàn toàn trước ngày 10/2 và đề nghị được nới một số quy định mới về giờ làm việc ban đêm của phi công.

Cơ quan quản lý hàng không (DGCA) cho biết sự cố lần này chủ yếu bắt nguồn từ việc tính toán sai nhu cầu nhân sự khi IndiGo áp dụng giai đoạn 2 của bộ quy định giới hạn thời gian nhiệm vụ bay (FDTL). Thực tế nhu cầu phi công cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của hãng.

Trong tháng 11, IndiGo hủy tổng cộng 1.232 chuyến, trong đó 755 chuyến liên quan trực tiếp đến quy định mới, vốn nhằm đảm bảo phi công, tiếp viên có thời gian nghỉ ngơi đủ để tránh tình trạng mệt mỏi.

Theo Reuters, quy định mới khiến việc xếp lịch bay trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh IndiGo vốn đã thiếu phi công trầm trọng.

IndiGo chiếm khoảng 60% thị phần nội địa, vận hành hơn 2.200 chuyến mỗi ngày và đang mở rộng quốc tế để cạnh tranh với Air India. Hãng từng nổi tiếng với việc hiếm chậm chuyến, thậm chí còn tự hào với cụm từ “IndiGo Standard Time”.

Thế nhưng dữ liệu chính phủ cho thấy tỉ lệ đúng giờ của hãng ngày 3/12 chỉ còn 35%, thấp nhất trong tất cả các hãng bay tại Ấn Độ. Con số này thường xuyên trên 80% tại các sân bay lớn trước khi khủng hoảng xảy ra.

Hậu quả là cổ phiếu IndiGo giảm 3,4% trong phiên giao dịch ngày 4/12 và mất 6% trong cả tuần, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước chuỗi gián đoạn chưa có dấu hiệu chấm dứt.