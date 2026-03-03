Tình hình 1.050 cây vàng của vợ Á quân 3 Siêu mẫu Thể hình thế giới 2022

Những ngày gần đây, khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, mọi câu chuyện liên quan đến vàng - từ mua bán, tích trữ đến quà tặng giá trị lớn - đều trở thành tâm điểm bàn tán. Không ít người nhắc lại những “phi vụ” vàng từng gây sốt, trong đó có đám cưới ở Đồng Tháp với của hồi môn lên tới 1.050 cây vàng và 9,9 tỷ đồng tiền mặt.

Minh Thư và Hoàn Hảo

Đám cưới diễn ra vào hồi cuối tháng 10/2024, cô dâu là Minh Thư - con gái một chủ tiệm vàng có tiếng còn chú rể Hoàn Hảo từng đạt danh hiệu Á vương 3 Fitness Model World Vietnam 2022 . Trong hỷ sự của con gái, mẹ cô dâu tặng của hồi môn lên tới 1.050 cây vàng gồm vương miện vàng nặng khoảng 2kg, bó hoa cưới bằng vàng gần 1,5kg, cùng hàng loạt vòng tay, dây chuyền, nhẫn… khiến nhiều người choáng ngợp.

Thời điểm đó, giá vàng SJC rơi vào khoảng 89 triệu đồng/lượng. Hiện tại - ngày 3/3/2026, giá vàng SJC là gần 191 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 lần.

Kể từ sau đám cưới với của hồi môn khủng, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Hoàn Hảo vốn sống ở TP.HCM, tốt nghiệp ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Đại học Bách khoa TP.HCM . Sau khi kết hôn cặp đôi quyết định ở rể tại Đồng Tháp để thuận tiện cho công việc kinh doanh trang sức của vợ.

Về miền Tây lập nghiệp, Hoàn Hảo thừa nhận gặp không ít khó khăn. Từ việc xa bạn bè, gia đình đến thay đổi thói quen sinh hoạt. Anh từng chia sẻ trong chương trình Vợ Chồng Son hồi tháng 7/2025 rằng có giai đoạn cảm thấy “vỡ mộng” khi những thú vui cá nhân như xem bóng đá, tụ tập bạn bè phải gác lại. Thậm chí, có lúc anh tủi thân đến bật khóc khi vợ nóng tính, lớn tiếng.

Chia sẻ của cặp đôi trên show vào hồi tháng 7/2025

Minh Thư cũng không giấu chuyện bản thân hay “giữ chồng” quá mức trong thời gian đầu mới cưới. Mỗi lần chồng về TP.HCM thăm gia đình vài ngày, cô lại gọi điện liên tục vì nhớ. Sự khác biệt trong cách suy nghĩ - một người làm kinh doanh, một người là kỹ sư - khiến cả hai không tránh khỏi va chạm. Có lần Hoàn Hảo đi tiệc với nhân viên tiệm trang sức, về trễ 10 phút và bị… khóa cửa ngủ ngoài.

Tuy nhiên, sau gần một năm chung sống, cả hai cho biết đã dần hòa hợp hơn. Minh Thư thừa nhận mình nóng tính nhưng đang học cách dịu dàng hơn. Hoàn Hảo mong vợ biết lắng nghe để cả hai cân bằng còn Minh Thư khẳng định chồng không cần chồng thay đổi gì, vì quá hoàn hảo rồi.

Cuối năm 2025, cặp đôi đã đón em bé đầu lòng, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hôn nhân. Trong suốt quá trình mang thai, vợ chồng Minh Thư và Hoàn Hảo cũng thường xuyên chụp ảnh bầu, làm lễ công bố giới tính cho em bé,... Sự xuất hiện của thành viên nhí được cho là khiến cả hai thay đổi nhiều hơn - từ nhịp sinh hoạt đến cách ứng xử với nhau.

Hiện tại, dù khá bận rộn với công việc và chăm sóc em bé song trên các tài khoản mạng xã hội, vợ chồng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và quay clip “đu trend” vui vẻ.

Cặp đôi trong lễ đầy tháng em bé đầu lòng

Hoàn Hảo và Minh Thư trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua

(Tổng hợp)