Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bé gái 2 tuổi khóc thét, cô giáo nhìn thấy tưởng không sao, cha mẹ lập tức đưa đi viện

Nguyên nhân gây ra toàn bộ sự việc lại không hề xa lạ, cha mẹ nào cũng cần đọc ngay!

Mới đây, một bé gái 2 tuổi bị thiếu máu cục bộ và hoại tử chi sau khi quấn ngón tay bằng dây chun trong lúc ngủ trưa, và có nguy cơ phải cắt cụt. Trong thời khắc nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu suốt đêm, và sau 1 giờ điều trị tỉ mỉ, đã cứu được ngón tay của đứa trẻ.

Được biết, bé gái đã tháo dây buộc tóc và quấn quanh ngón trỏ tay trái trong lúc ngủ trưa ở trường mẫu giáo. Khi tỉnh dậy, bé bị đau ngón tay nên đã giật mạnh dây buộc tóc ra và khóc thét. Nghe thấy tiếng khóc, cô giáo đã xoa bóp ngón tay và bôi thuốc cho bé. Cuối ngày, cô giáo đã thông báo sự việc cho bố mẹ bé.

Khi cha mẹ thấy ngón tay con gái bị đỏ, sưng và sẫm màu, họ lập tức đưa con đến bệnh viện địa phương để chích máu rồi về nhà theo dõi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, thay vì giảm sưng, ngón tay lại càng sưng to hơn, màu sắc chuyển từ đỏ sẫm sang tím đen. Cha mẹ vội vàng đưa con đến tuyến trên, nơi bác sĩ khám cho bé và nghiêm nghị thông báo với họ rằng ngón tay đã bị "cô lập" quá lâu, tiềm ẩn nguy cơ rất cao phải cắt cụt. Kết quả này là một cú sốc lớn đối với cả gia đình.

Sau phẫu thuật, trải qua một loạt các phương pháp điều trị bao gồm chống đông máu và các liệu pháp tăng cường lưu thông máu, ngón tay của đứa trẻ đã được cứu sống!

Bác sĩ cho biết, về mặt lâm sàng, những vật dụng mỏng, đàn hồi như dây chun, sợi tóc, đầu chỉ, vòng tay chun và dây bóng bay là những "kẻ giết người thầm lặng" thường gây ra các vết thương nghẹt thở ở ngón tay, ngón chân, thậm chí cả bộ phận sinh dục của trẻ nhỏ. Da của trẻ nhỏ rất mỏng manh và khả năng bù trừ tuần hoàn kém; một khi bị vướng vào, chúng thường bị thiếu máu cục bộ và hoại tử nghiêm trọng trong vòng vài giờ. Do đó, bác sĩ đặc biệt nhắc nhở các bậc phụ huynh và giáo viên mẫu giáo cần có các biện pháp phòng ngừa trong cuộc sống hàng ngày.

Để kiểm tra định kỳ, hãy đảm bảo không có sợi chỉ dài, lỏng lẻo hoặc dây chun nào trên quần áo, chăn ga gối đệm hoặc đồ chơi của trẻ. Trước giờ ngủ trưa, hãy kiểm tra tay, túi quần áo và giường của trẻ xem có vật lạ nào không.

Nếu bạn phát hiện ngón tay hoặc ngón chân của con mình bị vướng vào chỉ, tóc, dây chun… ngay cả khi chỉ là một vết nhỏ, hãy gỡ bỏ vật buộc ngay lập tức và quan sát trong 10 đến 15 phút. Nếu xuất hiện sưng tấy, lạnh hoặc thay đổi màu sắc (đỏ, tím hoặc trắng), điều đó cho thấy tuần hoàn máu đã bị ảnh hưởng, và bạn phải đưa con đến cơ sở y tế ngay lập tức. Không được cố gắng chích, chọc, chườm nóng hoặc chà xát vùng bị ảnh hưởng.

Nguồn và ảnh: Sohu