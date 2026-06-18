Cảm giác đau là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của khối u, nhất là các khối u ác tính. Chỉ tiếc là, 4 kiểu đau dưới đây thường bị nhiều chị em trẻ "tặc lưỡi bỏ qua".

Nhiều phụ nữ có thói quen nguy hiểm là chỉ chịu đi bệnh viện khi cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng. Bên cạnh tâm lý chủ quan, coi nhẹ các dấu hiệu ban đầu, sự e ngại và xấu hổ khi phải đi khám vùng kín cũng là rào cản lớn khiến nhiều người liên tục trì hoãn. Đối với hệ sinh sản, các triệu chứng bất thường ở giai đoạn đầu rất dễ bị ngó lơ do nhầm lẫn với chu kỳ kinh nguyệt hay mệt mỏi thường ngày. Sự chậm trễ này đã vô tình che giấu sự xuất hiện của các khối u phụ khoa nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, tử cung hay buồng trứng.

Các chuyên gia y khoa cảnh báo, khối u luôn cố "lật tẩy" sự tồn tại của chúng qua 4 kiểu đau đặc trưng dưới đây, nhưng phần lớn người bệnh lại không hề để ý:

1. Đau thắt lưng thường xuyên

Khi bị đau thắt lưng, phản ứng quen thuộc của đa số phụ nữ là nghĩ ngay đến việc ngồi máy tính nhiều, áp lực công việc hoặc sai tư thế. Nhiều người chọn cách dán cao giảm đau hoặc nghỉ ngơi qua loa thay vì đi kiểm tra.

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Tiến sĩ Mary Stapel tại hệ thống y tế OSF HealthCare (Bang Illinois, Mỹ) cho biết, các dấu hiệu mơ hồ ở vùng chậu như đau bụng hay đau lưng kéo dài nhiều tuần chính là lời cảnh báo sớm của các khối u phụ khoa, đặc biệt là ung thư tử cung và ung thư buồng trứng. Khi khối u tăng trưởng, chúng sẽ gây áp lực lớn lên khoang chậu, trực tiếp chèn ép vào các dây thần kinh và cơ bắp ở lưng dưới tạo ra các cơn đau dai dẳng không thể thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi.

2. Đau tức vùng bụng dưới

Thấy bụng dưới đau tức, ấm ách như có vật gì đè nén, nhiều người chỉ tặc lưỡi cho qua vì nghĩ do đầy hơi, táo bón hoặc sắp đến "ngày đèn đỏ". Tuy nhiên, nếu cảm giác đau tức này xuất hiện thường xuyên kèm theo sự khó chịu ở vùng kín thì nguy cơ khối u ác tính đã hình thành.

Bác sĩ điều trị Zhang Kaiyu thuộc Bệnh viện Guihang Guiyang (Quý Châu, Trung Quốc) cảnh báo, các khối u vùng kín ở giai đoạn đầu thường kích hoạt các cơn đau quặn thắt âm ỉ hoặc dữ dội ở vùng bụng dưới do các mô tế bào bị khối u xâm lấn, đè nén tổn thương. Khi xuất hiện tình trạng đau tức bụng dưới bất thường kéo dài không rõ lý do, việc đến bệnh viện tầm soát là vô cùng cấp bách.

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3. Đau khi quan hệ tình dục

Tình trạng đau buốt, khó chịu mỗi khi gần gũi là một dấu hiệu cực kỳ đắt giá để lật tẩy các khối u ở tử cung hoặc cổ tử cung, nhưng phụ nữ thường có tâm lý giấu giếm và chịu đựng vì xấu hổ. Đôi khi cũng chỉ đơn giản cho rằng quá trình giao hợp mạnh bạo đau là chuyện dễ hiểu.

Tiến sĩ Mary Stapel lưu ý, khối u ác tính khi phát triển ở vùng hạ vị sẽ làm tổn thương nghiêm trọng biểu mô và các mạch máu tại đây. Khi có tác động lực trực tiếp, các vùng tổn thương này bị kích ứng mạnh, gây ra những cơn đau nhói dữ dội, thậm chí dẫn đến tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường sau khi giao hợp mà nhiều người thường lầm tưởng do tổn thương cơ học đơn thuần.

4. Đau buốt mỗi lần đi tiểu

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Thấy đi tiểu đau buốt, tiểu rỉ hay đi vệ sinh nhiều lần trong ngày, phần lớn phụ nữ sẽ nghĩ ngay đến bệnh đường tiết niệu rồi tự mua thuốc uống qua loa để tránh phải đi khám phụ khoa. Thực chất, thói quen đi vệ sinh bị xáo trộn bừa bãi không liên quan đến chế độ ăn uống chính là chiếc gương lật lẩy khối u phụ khoa rõ nhất.

Bác sĩ Zhang Kaiyu giải thích, không gian khoang chậu của nữ giới vốn rất hẹp. Khi các khối u phụ khoa lớn dần lên, chúng bắt buộc phải đè nén trực tiếp lên bàng quang và trực tràng. Sự chèn ép cơ học này làm giảm thể tích chứa nước tiểu của bàng quang, gây kích ứng nghiêm trọng niêm mạc dẫn đến những cơn đau buốt dai dẳng khi bài tiết.

Chính thói quen mất cảnh giác trước các cơn đau kết hợp với tâm lý xấu hổ đã khiến nhiều phụ nữ trì hoãn việc đi khám, dẫn đến phát hiện muộn và điều trị bệnh kém hiệu quả. Tiến sĩ Mary Stapel khẳng định, một triệu chứng đơn lẻ không có nghĩa là bạn đã mắc ung thư, nhưng nếu bất kỳ kiểu đau nào kể trên kéo dài hơn 2 tuần thì phải gạt bỏ sự e ngại để đi gặp bác sĩ ngay. Các loại u phụ khoa hoàn toàn có thể điều trị tốt và có tỷ lệ sống sót cực kỳ cao nếu được phát hiện, chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Nếu điều trị muộn, không cỉ khả năng sinh sản mà tính mạng của bạn cũng gặp nguy!

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Woman TVBS, OSF Healthcare