Nghiên cứu tiết lộ 4 LOẠI thực phẩm giúp sống khỏe, sống thọ: Loại thứ 3 lại ít người Việt ưa chuộng

Không cần ăn kiêng phức tạp, sống thọ hơn có thể bắt đầu từ những lựa chọn đơn giản trong bữa ăn hằng ngày.

Trong nhiều năm trở lại đây, các nghiên cứu về tuổi thọ liên tục cho thấy một điểm chung là không phải những chế độ ăn kiêng phức tạp, mà chính những thói quen ăn uống đơn giản, giàu thực phẩm tự nhiên mới là yếu tố quan trọng giúp con người sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Chế độ ăn uống tác động rất lớn đến tuổi thọ của con người

Mới đây, một nghiên cứu tại Tây Ban Nha theo dõi gần 11.500 người trong suốt hơn 14 năm đã tiếp tục củng cố quan điểm này.

Từ dữ liệu thu được, các nhà khoa học đã chỉ ra 4 nhóm thực phẩm “xương sống” thường xuyên xuất hiện trong những chế độ ăn nổi tiếng gắn liền với các “Vùng Xanh”, những khu vực hiếm hoi trên thế giới có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao vượt trội.

Điều đáng nói là, đây đều là những thực phẩm rất quen thuộc, thậm chí xuất hiện sẵn trong chợ và siêu thị hằng ngày.

1. Trái cây

Trong tất cả các chế độ ăn được xem xét, trái cây luôn giữ vị trí trung tâm. Đây là nhóm thực phẩm giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ và đặc biệt là các hợp chất chống oxy hóa, những yếu tố giúp cơ thể chống lại viêm, hạn chế tổn thương tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Không chỉ dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, nhiều nghiên cứu còn ghi nhận việc tiêu thụ trái cây tươi thường xuyên có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng vitamin C trong trái cây còn góp phần bảo vệ tế bào thần kinh, giúp duy trì trí nhớ và chức năng não bộ theo thời gian.

Các khuyến nghị dinh dưỡng hiện đại thường đưa ra mức 2-3 khẩu phần trái cây mỗi ngày trong chế độ ăn Địa Trung Hải, thậm chí lên đến 5 khẩu phần trái cây và rau củ đối với các mô hình ăn uống thiên về sức khỏe hành tinh.

2. Sản phẩm từ sữa

Dù không chiếm tỷ trọng lớn trong các chế độ ăn lành mạnh, nhóm sản phẩm từ sữa vẫn được đánh giá là có vai trò quan trọng đối với sức khỏe dài hạn.

Các loại như sữa chua ít béo, phô mai tươi hay sữa lên men (kefir) cung cấp lượng protein, canxi và vitamin D đáng kể. Đây là những dưỡng chất giúp duy trì mật độ xương và hạn chế tình trạng loãng xương khi tuổi tác tăng cao.

Đặc biệt, protein trong sữa chua còn giúp hỗ trợ duy trì khối cơ, yếu tố thường suy giảm nhanh ở người lớn tuổi. Một khẩu phần nhỏ sữa chua (khoảng 140ml) có thể cung cấp 10-15g protein, đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn cân bằng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm lên men còn bổ sung lợi khuẩn (probiotic), giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.

3. Dầu không bão hòa

Nếu trước đây chất béo thường bị xem là không tốt cho sức khỏe, thì các nghiên cứu hiện đại đã phân biệt rõ giữa chất béo xấu và chất béo tốt.

Trong đó, dầu không bão hòa, đặc biệt là dầu ô liu và dầu bơ được xem là một trong những thành phần quan trọng của chế độ ăn giúp kéo dài tuổi thọ.

Nhóm dầu này có khả năng hỗ trợ duy trì mức cholesterol ổn định, giảm cholesterol xấu (LDL) và cải thiện sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu còn cho thấy dầu ô liu nguyên chất có thể hỗ trợ cơ thể loại bỏ mảng bám trong động mạch, giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn.

Không chỉ tốt cho tim, các axit béo không bão hòa còn đóng vai trò trong việc duy trì chức năng não bộ, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung.

Chính vì vậy, dầu ô liu từ lâu đã trở thành biểu tượng của chế độ ăn Địa Trung Hải, một trong những mô hình dinh dưỡng nổi tiếng nhất thế giới về tuổi thọ.

4. Các loại hạt

Trong 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu chỉ ra, các loại hạt được xem là yếu tố giàu giá trị dinh dưỡng nhưng lại dễ bị bỏ quên trong thói quen ăn uống hàng ngày.

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt dẻ hay hạt hướng dương đều chứa hàm lượng cao chất béo lành mạnh, chất xơ, protein thực vật và các khoáng chất thiết yếu. Đặc biệt, óc chó còn giàu omega-3, dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ chức năng não bộ.

Theo các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ một lượng nhỏ các loại hạt mỗi ngày có thể giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và kéo dài cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Tổng hợp (Yahoo, fortune)