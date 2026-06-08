Tin vui lúc nửa đêm của nhà đầu tư 9X Việt lọt top Forbes 30 Under 30 Asia

Bùi Đức Anh vừa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia 2026, hạng mục Tài chính & Đầu tư, sau gần một thập kỷ theo đuổi công nghệ và đầu tư mạo hiểm.

Giữa đêm, Bùi Đức Anh bất ngờ bị vợ lay tỉnh bằng câu nói ngắn gọn: “Anh ơi, có kết quả Forbes 30 Under 30 châu Á!”. Vẫn còn ngái ngủ, anh vội mở điện thoại kiểm tra rồi sững người khi nhìn thấy tên mình trong danh sách những gương mặt trẻ tiêu biểu của châu Á năm 2026.

Đối với chàng trai sinh năm 1996, đây không chỉ là danh hiệu quốc tế đơn thuần, mà là giấc mơ được nuôi dưỡng từ thời giảng đường. “Tôi không cố tỏ ra bình thản hay nói rằng đây chỉ là cột mốc bình thường. Đây chính là mục tiêu tôi đã ấp ủ từ thời còn là sinh viên đại học”, anh chia sẻ.

Nhà đầu tư công nghệ Bùi Đức Anh vừa lọt Top 30 Under 30 Asia 2026, hạng mục Tài chính & Đầu tư của Forbes. (Ảnh: NVCC)

Từ quán quân sinh viên đến nhà đầu tư công nghệ

Bùi Đức Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

Ngay từ thời sinh viên, anh sớm ghi dấu ấn khi giành ngôi quán quân cuộc thi Ứng viên Tài năng 2017 và giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Kawai Startup Program. Đây được xem là những dấu mốc đầu tiên cho thấy sự quan tâm của anh đối với kinh doanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sau khi tốt nghiệp, Đức Anh gia nhập Chương trình Quản trị viên tập sự của Standard Chartered Bank - một trong những chương trình tuyển dụng cạnh tranh dành cho sinh viên xuất sắc. Sau đó, anh chuyển sang lĩnh vực chiến lược doanh nghiệp tại One Mount Group trước khi bước vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm năm 2021.

Bốn năm sau khi chuyển hướng sang đầu tư công nghệ, Đức Anh trở thành một trong những gương mặt trẻ được Forbes Asia ghi nhận.

Theo giới thiệu của Forbes, anh hiện là Quản lý đầu tư cấp cao tại Kasikorn Business Technology Group (KBTG), đơn vị công nghệ thuộc Kasikornbank - một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Tại đây, anh tập trung vào các khoản đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ doanh nghiệp tại Đông Nam Á cũng như các trung tâm công nghệ hàng đầu của Mỹ.

Dấu ấn trong các thương vụ công nghệ triệu USD

Nhà đầu tư công nghệ trẻ Bùi Đức Anh trực tiếp dẫn dắt 7 thương vụ đầu tư và tham gia quản lý tổng cộng 15 thương vụ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Quỹ đầu tư mà anh đang tham gia quản lý có quy mô 100 triệu USD, tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ giai đoạn đầu, từ vòng hạt giống đến Series A.

Trong số các khoản đầu tư nổi bật có Jericho Security - doanh nghiệp phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo mô phỏng các cuộc tấn công mạng và hành vi lừa đảo trực tuyến nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ. Công ty này đã huy động thành công hơn 20 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Một doanh nghiệp khác là Reality Defender, đơn vị tiên phong trong công nghệ phát hiện nội dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, bao gồm hình ảnh, âm thanh và video. Startup này gọi vốn thành công hơn 50 triệu USD. Bên cạnh việc đầu tư vốn, Đức Anh còn tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ mở rộng hoạt động sang khu vực Đông Nam Á.

Chàng trai Việt hiện là Quản lý đầu tư cấp cao tại Kasikorn Business Technology Group (KBTG), đơn vị công nghệ thuộc Kasikornbank - một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Bước ngoặt từ cuộc trò chuyện tình cờ

Điều thú vị là hành trình đầu tư mạo hiểm của Đức Anh lại bắt đầu từ một cuộc trò chuyện hoàn toàn không được lên kế hoạch. Trong một buổi gặp gỡ bạn bè tại quán cocktail nhiều năm trước, anh lần đầu tiên được nghe về lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và cách các quỹ đầu tư đồng hành cùng những doanh nghiệp công nghệ từ những ngày đầu tiên.

“Điều khiến tôi ấn tượng không phải chỉ là tiền bạc hay những thương vụ nổi tiếng. Đó là cảm giác rằng có rất nhiều người trẻ ngoài kia thực sự tin vào những điều họ đang làm và sẵn sàng dốc hết tâm sức để xây dựng tương lai”, anh nói.

Chính cuộc trò chuyện tưởng như bình thường đó đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong sự nghiệp.

Dù vừa đạt được mục tiêu theo đuổi suốt từ thời đại học, Đức Anh cho biết cuộc sống của anh không thay đổi quá nhiều sau ngày nhận tin vui. Điều thay đổi lớn nhất là cảm giác trách nhiệm khi được ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp.

Thời gian tới, anh muốn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và những công nghệ có khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu từ Việt Nam và Đông Nam Á.

Với anh, Forbes 30 Under 30 Asia là một cột mốc trên hành trình dài phía trước. “Forbes 30 là một nhà ga đẹp trên hành trình đó. Tôi mong mình sẽ tiếp tục tiến về phía trước để đến với những cột mốc đáng nhớ tiếp theo”, Đức Anh nói.