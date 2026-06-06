Phát hiện phó giáo sư 23 tuổi có bằng cấp cao nhất là trung học cơ sở vẫn đứng giảng tại Đại học Bắc Kinh

Học hết cấp hai vẫn bước lên bục giảng Đại học Bắc Kinh - đại học top 1 Trung Quốc, phó giáo sư 23 tuổi khiến dư luận bùng nổ tranh cãi.

Trong thời đại mà bằng cấp cao có mặt ở khắp mọi nơi, năng lực thực sự đôi khi lại không bị định nghĩa bởi những tờ giấy khen hay tấm bằng đại học. Mới đây, thông tin về một buổi hội thảo học thuật tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) - ngôi trường TOP 1 tại đất nước tỷ dân đã gây bão mạng xã hội nước này khi lý lịch của người thuyết trình hoàn toàn lật ngược mọi nhận thức thông thường của dư luận.

Mới 23 tuổi, học vấn cao nhất chỉ dừng lại ở tốt nghiệp THCS, chưa từng tham gia bất kỳ kỳ thi tuyển sinh cấp ba hay đại học nào, nhưng chàng trai này đã là phó giáo sư đại học và chuẩn bị bước lên bục giảng của ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước.

Sự tương phản cực hạn: Gen Z học hết cấp hai đứng trên bục giảng Đại học Bắc Kinh

Cụ thể, vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đại học Bắc Kinh đã đón tiếp một khách mời vô cùng đặc biệt cho một buổi hội thảo chuyên đề học thuật. Khác với đội ngũ thuyết trình thường thấy là các giáo sư thâm niên hay tiến sĩ từ các trường danh tiếng, vị diễn giả lần này là một gương mặt cực kỳ trẻ. Anh tên là Hùng Vũ Nặc, một người thuộc thế hệ 2000, năm nay vừa vặn 23 tuổi.

Chân dung Hùng Vũ Nặc

Hiện tại, Hùng Vũ Nặc đang công tác tại Học viện Công nghệ Hồ Bắc, giữ chức vụ Phó giáo sư tại Trung tâm Vật lý cơ bản. Ở độ tuổi 23, phần lớn bạn bè đồng trang lứa mới chỉ tốt nghiệp đại học, đang loay hoay tìm việc hoặc chuẩn bị học lên cao học. Trong khi đó, anh đã đứng vững ở vị trí nghiên cứu khoa học của một trường đại học với biên chế ổn định.

Không chỉ có một sự nghiệp đáng mơ ước, ngoại hình của vị phó giáo sư trẻ cũng rất thu hút với mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh và mang phong thái điềm đạm, nho nhã của một nhà nghiên cứu.

Thế nhưng, khi đào sâu vào con đường học vấn của anh, ai nấy đều phải kinh ngạc. Học vấn cao nhất của Hùng Vũ Nặc chỉ dừng lại ở cấp hai, tốt nghiệp trường Trung học Đông Phương Hàng Châu. Anh hoàn toàn đứng ngoài đường đua giáo dục ứng thí, tức giáo dục với mục đích "đi học chỉ là để đi thi, để có một văn bằng, càng cao càng tốt". Anh cũng chưa từng trải qua kỳ thi tuyển sinh trung học hay thi đại học.

Hoàn toàn không có bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, cũng không có hào quang của những ngôi trường danh tiếng. Vậy mà một người với "lý lịch học tập trống trơn" như vậy lại có thể đứng trên bục giảng đỉnh cao của Đại học Bắc Kinh - nơi hội tụ của những "học bá" hàng đầu với quy trình kiểm duyệt học thuật cực kỳ khắt khe. Chính sự tương phản mạnh mẽ này đã khiến anh nhanh chóng nổi tiếng khắp các trang mạng.

Phá vỡ rào cản bằng cấp, nhận chứng nhận tài năng đỉnh cao

Khi sự việc nhận được nhiều sự quan tâm, hành trình ngược dòng của Hùng Vũ Nặc cũng được cư dân mạng tìm hiểu rõ ràng. Nhiều người ban đầu hoài nghi anh có thể được đặc cách vào làm việc tại trường đại học là nhờ vào các mối quan hệ hay gia thế. Tuy nhiên, thông tin công khai từ cơ quan chức năng cho thấy thành công của anh hoàn toàn đến từ thiên phú và thực lực.

Năm 2023, khi mới 21 tuổi, Hùng Vũ Nặc đã đón nhận bước ngoặt lớn trong đời. Dựa vào chính sách thu hút nhân tài đặc cách của tỉnh Hồ Bắc, anh đã trúng tuyển vào vị trí phó giáo sư của một trường đại học dù chỉ có bằng cấp hai - một vị trí mà ngay cả nhiều tiến sĩ cũng phải chật vật mới có được.

Hùng Vũ Nặc trúng tuyển vào vị trí phó giáo sư của một trường đại học nhờ chính sách thu hút nhân tài đặc cách của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc)

Việc bổ nhiệm này hoàn toàn tuân thủ quy trình kiểm tra chuyên môn chính thức và được phê duyệt đặc biệt ở cấp tỉnh. Trong quá trình đó, anh đã nhận được thư tiến cử chung từ Giáo sư Trần Tương Tùng và nguyên Hiệu trưởng Lý Xã Giáo của Học viện Công nghệ Hồ Bắc. Sau nhiều vòng xét duyệt nghiêm ngặt, anh mới chính thức được nhận chức.

Sau khi vào trường, năng lực nghiên cứu của chàng trai trẻ liên tục bứt phá. Năm 2024, anh vinh dự lọt vào dự án đào tạo trọng điểm "Tài năng trẻ xuất chúng" của tỉnh Hồ Bắc. Đây là một trong những danh hiệu cốt lõi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trẻ của tỉnh với tiêu chuẩn tuyển chọn vô cùng khắt khe. Việc một thanh niên 23 tuổi mới tốt nghiệp cấp hai lọt vào danh sách này là trường hợp đầu tiên và cực kỳ hiếm thấy trong toàn tỉnh.

Thực tế, thiên phú nghiên cứu vật lý của Hùng Vũ Nặc đã sớm bộc lộ từ thời thiếu niên. Ngay từ năm 15 tuổi, anh đã được mời đến Đại học Sơn Tây để thực hiện một báo cáo học thuật độc lập nhờ vào những nhận thức vượt trội về vật lý. Lúc đó, trong khi bạn bè cùng tuổi đang vùi đầu giải đề để chuẩn bị thi lên cấp ba thì anh đã bước lên giảng đường đại học.

Thời niên thiếu của Hùng Vũ Nặc

Theo quy định phong học hàm thông thường tại Trung Quốc, vị trí phó giáo sư yêu cầu trình độ tối thiểu từ thạc sĩ trở lên, đi kèm với các tiêu chuẩn khắt khe về số lượng công trình nghiên cứu độc lập và thâm niên học thuật. Việc Hùng Vũ Nặc có thể phá vỡ mọi quy tắc để được đặc cách phong hàm đã cho thấy sự linh hoạt trong chính sách trọng dụng nhân tài hiện nay.

Thành quả nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đập tan tin đồn "dựa hơi bố"

Trước sự nổi tiếng quá nhanh của Hùng Vũ Nặc, không ít người vẫn đặt dấu hỏi về tính xác thực của các công trình nghiên cứu. Để tìm câu trả lời, cư dân mạng đã tìm thấy một bài đăng cũ trên nền tảng Zhihu với câu hỏi: "Đánh giá như thế nào về thiên tài 15 tuổi Hùng Vũ Nặc ở Hàng Châu?" .

Một câu trả lời nhận được lượng tương tác rất cao đến từ tài khoản có tên "Hùng Hoành Vĩ" - chính là cha ruột của Hùng Vũ Nặc. Ông Hùng Hoành Vĩ cũng đang công tác tại Học viện Công nghệ Hồ Bắc và thường xuyên đồng hành cùng con trai trong các dự án nghiên cứu. Trong bài viết, người cha thẳng thắn chia sẻ rằng mối quan hệ giữa ông và con trai trong công việc là đối tác nghiên cứu bình đẳng.

Ông cũng không ngần ngại thừa nhận năng lực học thuật của bản thân còn kém xa cậu con trai từ thuở thiếu niên. Toàn bộ việc viết mã cốt lõi và thiết kế thuật toán quan trọng trong nhóm đều do một mình Hùng Vũ Nặc độc lập hoàn thành. Đối với các thành tựu nghiên cứu được công bố, người đóng góp lớn nhất luôn là Hùng Vũ Nặc.

Lời khẳng định thẳng thắn này đã đập tan những tin đồn ác ý cho rằng anh "dựa hơi bố, dùng tài nguyên gia đình để đi đường tắt". Cư dân mạng chỉ biết cảm thán rằng đây chính là một tài năng tự học đích thực mà không ai có thể phủ nhận.

Hùng Vũ Nặc sở hữu nhiều thành tích quốc tế ấn tượng

Không dừng lại ở lý thuyết suông, các thành tựu của anh đã được giới chuyên môn quốc tế công nhận. Năm 2025, với tư cách là đại diện ban tổ chức, anh đã tham dự Hội nghị quốc tế cao cấp về Monte Carlo lượng tử. Tại đây, anh đã trình bày báo cáo chủ đề "Phương pháp mới để khắc phục vấn đề dấu Fermion" , gây kinh ngạc cho giới học thuật quốc tế.

Phương pháp "Hạt đồng nhất ảo" do anh tự sáng tạo ra đã giải quyết thành công một bài toán khó mang đẳng cấp thế giới trong ngành vật lý chất rắn. Hiện tại, phương pháp đổi mới này đã được Trung tâm Nghiên cứu Helmholtz của Đức ứng dụng vào việc mô phỏng vật chất. Đồng thời, nó cũng vượt qua kiểm chứng thực nghiệm tại Cơ sở Đánh lửa Quốc gia (NIF) của Mỹ, cho thấy tính ứng dụng và tính chuyên môn cực cao. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Lý thuyết Châu Âu cũng đã tham khảo phương pháp này để tối ưu hóa độ chính xác tính toán trong nghiên cứu Helium-3 lỏng.

Tranh cãi và công nhận song hành

Sự nổi tiếng ngày càng lớn của Hùng Vũ Nặc cũng khiến dư luận chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng và những người trong ngành đặt nghi vấn về tính hợp pháp trong việc phong học hàm. Theo tiêu chuẩn thông thường của tỉnh Hồ Bắc, phó giáo sư phải có bằng thạc sĩ trở lên và công trình nghiên cứu phải do cá nhân độc lập hoàn thành chứ không phải là đồng tác giả. Việc Hùng Vũ Nặc mới tốt nghiệp cấp hai và các công trình chủ yếu đứng tên chung với cha khiến họ lo ngại về sự thiếu công bằng trong học thuật.

Câu chuyện về Hùng Vũ Nặc dấy lên nhiều tranh luận

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng đều lên tiếng ủng hộ chàng trai 23 tuổi. Họ cho rằng năng lực học thuật và kết quả nghiên cứu thực tế phải được ưu tiên hơn một tờ văn bằng. Bài toán về dấu Fermion mà anh giải quyết được là một câu hỏi hóc búa làm đau đầu giới vật lý toàn cầu suốt nhiều năm. Việc công trình được ứng dụng ở nhiều quốc gia đã là minh chứng đanh thép nhất cho năng lực của anh.

Từ một thiếu niên 15 tuổi đứng giảng ở trường đại học đến một phó giáo sư 23 tuổi bước lên bục giảng Đại học Bắc Kinh, hành trình của Hùng Vũ Nặc đã đập tan những định kiến cứng nhắc của xã hội về việc "chỉ nhìn vào bằng cấp". Trong khi mọi người đều chen chúc trên con đường giáo ứng thi, anh đã tự mở ra một lối đi riêng bằng chính thiên phú và sự tự học của mình.

Theo Sohu