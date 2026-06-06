Đoạn clip vài giây bên xe dưa hấu khiến hàng chục nghìn người suy ngẫm: Có cha mẹ kiểu này là PHƯỚC PHẦN của con

Đoạn video chỉ kéo dài vài giây nhưng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận từ phụ huynh.

Một đoạn video ngắn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều phụ huynh dừng lại suy ngẫm về cách ứng xử với con trẻ trong những tình huống bất ngờ.

Trong clip, một cậu bé đang chơi cạnh xe chở dưa hấu của gia đình thì vô tình làm đổ cả đống dưa xuống đất. Nhiều quả dưa lăn tứ phía, một số bị vỡ tung. Với không ít người, đây có thể là tình huống đủ để khiến người lớn nổi nóng vì thiệt hại không nhỏ.

Thế nhưng thay vì quát mắng hay trách phạt, người cha chỉ nhanh chóng chạy tới thu dọn, kiểm tra tình hình và trấn an con. Đoạn video chỉ kéo dài vài giây nhưng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận từ phụ huynh.

Ảnh cắt từ clip

Nhiều người đồng tình với câu nói xuất hiện trong bài đăng: Cha mẹ có cảm xúc ổn định chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho con cái.

Theo họ, điều trẻ cần nhất không phải là một tuổi thơ không mắc lỗi, mà là cảm giác an toàn khi mắc lỗi. Một chiếc cốc vỡ, một bài kiểm tra điểm thấp hay một lần bất cẩn làm hỏng đồ đạc đều là những chuyện có thể xảy ra trong quá trình trưởng thành. Điều quyết định đứa trẻ học được gì từ những sự việc ấy lại nằm ở phản ứng của người lớn.

Nhiều phụ huynh cho biết đến tận bây giờ họ vẫn nhớ như in những lần bị cha mẹ quát mắng vì các sai sót nhỏ khi còn bé. Điều đọng lại trong ký ức không phải lỗi lầm năm xưa, mà là cảm giác sợ hãi, lo lắng mỗi khi làm điều gì đó chưa hoàn hảo. Ngược lại, những đứa trẻ được cha mẹ bình tĩnh hướng dẫn thường dễ học cách nhận trách nhiệm và chủ động sửa sai hơn.

Bên cạnh sự đồng tình, không ít ý kiến cũng cho rằng việc giữ cảm xúc ổn định trong quá trình nuôi dạy con là điều rất khó. Áp lực công việc, tài chính, cuộc sống gia đình hay những hành vi lặp đi lặp lại của trẻ có thể khiến bất kỳ phụ huynh nào mất kiên nhẫn.

"Mình có hai đứa con. Một đứa chỉ cần giải thích là hiểu. Một đứa nói nhẹ cũng không nghe, nói nặng cũng không nghe. Có những chuyện lặp đi lặp lại tới 5 lần mỗi ngày. Cha mẹ cũng là con người chứ không phải thánh nhân", một người mẹ chia sẻ.

Một số ý kiến khác cho rằng tính cách của trẻ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của cha mẹ. Mỗi đứa trẻ có khí chất, khả năng tiếp thu và mức độ hợp tác khác nhau nên việc giữ bình tĩnh không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng kể lại những trải nghiệm khiến họ nhớ mãi. Có người chia sẻ kỷ niệm thời nhỏ vô tình làm vỡ một chiếc cốc nước. Thay vì được cảm thông, em bị mắng, đồ đạc trong phòng bị đập phá và phải dọn dẹp trong nước mắt suốt nhiều giờ. "Đến giờ mình vẫn nhớ cảm giác đó. Không phải vì cái cốc bị vỡ mà vì cảm giác mình không được thấu hiểu", người này viết.

Ở chiều ngược lại, một bà mẹ kể rằng con gái từng làm đổ cả bình sinh tố thanh long đỏ chỉ vài phút trước giờ chị phải đi làm. Thấy con sắp khóc vì sợ, chị ôm con, nhẹ nhàng nhắc lần sau cẩn thận hơn rồi gọi điện xin công ty đến muộn để ở nhà dọn dẹp. "Chuyện cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng", chị chia sẻ.

Từ một đoạn clip ngắn, nhiều người nhận ra rằng điều trẻ ghi nhớ lâu nhất đôi khi không phải lỗi lầm mình mắc phải, mà là cách người lớn phản ứng trước lỗi lầm đó.

Các chuyên gia tâm lý cho biết cảm xúc của cha mẹ có sức lan tỏa rất mạnh tới trẻ nhỏ. Khi người lớn nổi giận, trẻ thường rơi vào trạng thái sợ hãi, phòng vệ hoặc mặc cảm. Ngược lại, khi cha mẹ giữ được sự bình tĩnh, trẻ có cơ hội học cách đối diện với sai sót, nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục.

Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa cha mẹ phải hoàn hảo hay không bao giờ được tức giận. Nuôi dạy con là hành trình đầy áp lực và không ai có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh.

Điều quan trọng là sau những phút nóng giận, người lớn vẫn biết nhìn lại cảm xúc của mình, biết lắng nghe và kết nối với con. Bởi suy cho cùng, tuổi thơ của một đứa trẻ không chỉ được tạo nên từ thành tích hay điều kiện vật chất, mà còn từ cảm giác an toàn khi mắc lỗi và niềm tin rằng dù chuyện gì xảy ra, cha mẹ vẫn là nơi các em có thể tìm về.