TP.HCM có 1 ngôi trường sở hữu 3 cơ sở hiện đại, sân bóng chuẩn FIFA và khu nội trú cao cấp, thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm

Đây là một trong những cơ sở giáo dục quốc tế có mức học phí cao nhất hiện nay tại TP.HCM với mức gần 1 tỷ đồng mỗi năm.

Vừa qua, nhiều trường quốc tế tại TP.HCM đã công bố mức học phí cho năm học 2026-2027. So với năm trước, học phí tại một số trường tiếp tục tăng, trong đó có Trường Quốc tế Úc (Australian International School - AIS).

Theo thông tin từ nhà trường, học phí bậc mầm non tại AIS dao động từ 311,9 đến 322,2 triệu đồng mỗi năm học. Ở bậc tiểu học, mức học phí từ 597,1 đến 689,8 triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, học phí bậc trung học dao động từ 749,6 đến 908 triệu đồng mỗi năm, tiến sát mốc 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm học 2026-2027, mức học phí cao nhất được áp dụng cho học sinh lớp 12 với số tiền gần 1 tỷ đồng mỗi năm học. Các khối lớp còn lại ở bậc trung học cũng có mức thu lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trường Quốc tế Úc (AIS) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2006 tại TP.HCM. Nhà trường cung cấp chương trình giáo dục quốc tế từ bậc mầm non đến trung học phổ thông theo tiêu chuẩn giáo dục Úc kết hợp chương trình Tú tài Quốc tế (IB).

Trường Quốc tế Úc (AIS)

Trong bối cảnh năng lực hội nhập toàn cầu ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi phụ huynh lựa chọn môi trường học tập cho con, AIS định vị mình là một hệ thống giáo dục quốc tế tiên tiến phát triển dựa trên nền tảng triết lý giáo dục của Australia. AIS có môi trường quốc tế với sự hiện diện của học sinh đến từ hơn 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhờ đó, học sinh có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều góc nhìn khác nhau ngay từ nhỏ.

Trường hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại được thiết kế dành riêng cho học tập, thể thao, công nghệ và nghệ thuật. Các cơ sở đều nằm tại những vị trí trung tâm của TP.HCM và được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho sự phát triển học thuật cũng như cá nhân của học sinh. Từ các sân chơi mới, phòng học được nâng cấp, sân bóng đá đạt tiêu chuẩn FIFA, hồ bơi đạt giải thưởng, các phòng công nghệ hiện đại cho đến khu nghệ thuật biểu diễn, mọi hạng mục đều được đầu tư nhằm tạo ra môi trường học tập lý tưởng.

Khuôn viên trường

Hiện AIS có 3 cơ sở được xây dựng chuyên biệt, phục vụ học sinh từ 1,5 đến 18 tuổi. Trong năm 2024, toàn bộ các cơ sở đều được nâng cấp bằng khoản đầu tư trị giá hàng triệu USD nhằm đảm bảo học sinh được tiếp cận với môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế. Nhà trường cũng triển khai các chương trình chuyển tiếp được thiết kế riêng nhằm hỗ trợ học sinh thích nghi thuận lợi khi chuyển cấp hoặc chuyển giữa các cơ sở.

Cơ sở Thủ Thiêm là cơ sở chính của AIS, phục vụ học sinh từ mầm non đến lớp 13, đồng thời tích hợp khu nội trú hiện đại. Nằm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đang phát triển nhanh chóng, cơ sở này được xây dựng chuyên biệt với hệ thống công nghệ tiên tiến và thường xuyên được nâng cấp nhằm mang đến môi trường học tập hiện đại, hỗ trợ học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất.

Trong khi đó, tại khu đô thị An Phú thuộc Thảo Điền, AIS sở hữu hai cơ sở riêng biệt là Lotus dành cho học sinh mầm non và Cherry Blossom dành cho học sinh tiểu học. Hai cơ sở cách nhau khoảng 300m, nằm giữa không gian xanh yên tĩnh, tạo môi trường học tập thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Sau khi hoàn thành chương trình mầm non tại Lotus, học sinh sẽ chuyển sang Cherry Blossom để học tiểu học trước khi tiếp tục theo học tại cơ sở Thủ Thiêm từ lớp 7.

Một trong những điểm nổi bật của AIS là chương trình nội trú tại cơ sở Thủ Thiêm. Mô hình này mang đến cho học sinh môi trường giáo dục toàn diện, giúp phát triển cá nhân, nâng cao thành tích học tập và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh khi toàn bộ hoạt động trong trường đều được thực hiện bằng ngôn ngữ này.

Học sinh nội trú được rèn luyện các kỹ năng quan trọng như tính tự lập, khả năng tổ chức, quản lý thời gian, làm việc nhóm và tinh thần chủ động. Các em theo học chương trình Cambridge IGCSE và Tú tài Quốc tế (IBDP) như học sinh bán trú, đồng thời nhận được sự hỗ trợ học tập bổ sung ngay tại khu nội trú.

Cơ sở vật chất hiện đại của trường

Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa đa dạng, học sinh nội trú còn tham gia nhiều chương trình cuối tuần cả trong và ngoài khuôn viên trường nhằm khám phá năng khiếu và phát triển kỹ năng mới. Sự đồng hành của đội ngũ gia sư cùng các cố vấn đại học giúp nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế và trúng tuyển vào những trường đại học danh tiếng trên thế giới như Oxford, NYU, RMIT, Đại học Sydney hay Đại học Melbourne.

Dù là trường quốc tế, AIS vẫn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ bậc mầm non đến lớp 6, toàn bộ học sinh đều được học tiếng Việt. Học sinh Việt Nam theo học chương trình quốc gia, trong khi học sinh quốc tế tham gia các khóa học về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Từ lớp 7 đến lớp 11, học sinh Việt Nam ngoài việc học tiếng Việt còn tham gia môn Nghiên cứu Quốc gia Việt Nam sau giờ học. Chương trình này bao gồm các nội dung về văn hóa, lịch sử, địa lý và văn học Việt Nam, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đối với học sinh lớp 12 và lớp 13, các em có thể lựa chọn hoàn thành chương trình Tú tài Quốc tế bằng tiếng Việt như một môn Ngôn ngữ A để nhận bằng song ngữ.

Tại tất cả các cơ sở, học sinh đều tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống như Tết Nguyên đán và Tết Trung thu. Trong đó, lễ hội Tết thường niên của AIS được xem là một trong những sự kiện nổi bật nhất năm học với không gian trang trí đậm bản sắc Việt cùng những cây mai được đặt khắp khuôn viên trường.

Ngoài học tập, AIS cũng chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh thông qua các chương trình nghệ thuật và thể thao

AIS cũng đặc biệt chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh thông qua các chương trình nghệ thuật và thể thao. Nhà trường triển khai nhiều hoạt động về âm nhạc, nghệ thuật thị giác, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn nhằm khuyến khích học sinh khám phá năng lực sáng tạo của bản thân.

Song song với đó, các hoạt động thể thao được xem là một phần quan trọng trong quá trình giáo dục. Chương trình thể thao tại AIS hiện có hơn 12 môn thi đấu khác nhau với hơn 50 đội tuyển và trên 30 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Học sinh có thể tham gia bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, bơi lội, quần vợt, cầu lông, bench ball, bóng lưới, bóng bầu dục, cricket, bóng chày và điền kinh.

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