Trong tiếng Việt có một từ vừa là danh từ vừa là động từ vừa là tính từ

Nếu bạn biết từ này là gì, trình tiếng Việt của bạn cũng "rất gì và này nọ" đấy!

Đặc trưng lớn nhất của tiếng Việt chính là việc từ ngữ không bao giờ bị đóng khung hay phải biến đổi hình thái bằng cách thêm tiền tố, hậu tố. Người bản xứ có một biệt tài là chỉ cần đặt một chữ vào những vị trí khác nhau, chữ đó sẽ tự động nhảy nhóm từ loại để phục vụ bối cảnh giao tiếp.

Đỉnh cao của sự linh hoạt này chính là từ "cân" - một chữ gãy gọn có thể gánh vác cùng lúc cả ba vai trò ngữ pháp cốt lõi là danh từ, động từ và tính từ nhờ vào sự dịch chuyển nghĩa từ gốc tọa độ cho đến hơi thở hiện đại.

Ba vai trò ngữ pháp chuẩn chỉnh trong từ điển

Trong tư duy ngôn ngữ truyền thống, từ "cân" vốn là một từ vựng gốc dùng để chỉ sự đo lường và tính chất đối xứng. Khi đóng vai trò là một danh từ, từ này dùng để gọi tên một loại dụng cụ đo khối lượng vật thể, ví dụ như "Bước lên cái cân" hoặc "Chiếc cân này bị sai lệch". Bên cạnh đó, nó cũng là đơn vị đo trọng lượng phổ thông của người Việt trong câu nói hằng ngày như "Mua một cân thịt".

Từ vị trí là một vật thể tĩnh, từ này dịch chuyển sang làm động từ để chỉ hành vi đặt một vật lên bàn cân nhằm xác định trọng lượng cụ thể, chẳng hạn như "Bạn cân hộ tôi rổ hoa quả này nhé". Không dừng lại ở đó, chữ "cân" tiếp tục lấn sân sang địa hạt của tính từ để mô tả một trạng thái đối xứng, bằng phẳng, không bị nghiêng lệch về bên nào. Người Việt vẫn thường dùng từ loại này trong các câu miêu tả thực tế như "Hai bên bờ vai không được cân cho lắm" hoặc "Bức tranh này treo chưa cân rồi".

Bước nhảy vọt sang ngôn ngữ lóng hiện đại và những người anh em đa nhiệm

Chính từ cái gốc tính từ chỉ trạng thái cân bằng, vững vàng đó, chữ "cân" đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục để biến thành một từ lóng vạn năng của giới trẻ hiện đại. Trong các trận game hay áp lực công việc hằng ngày, người ta vẫn thường nói: "Trận này một mình anh cân tất" hoặc "Dự án khó thế mà nó vẫn cân cả đội". Chữ "cân" lúc này mang nghĩa là gánh vác, xử lý êm đẹp mọi thử thách mà vẫn giữ được thế cân bằng, không bị lép vế hay đánh bại.

Bên cạnh từ "cân", nhiều người yêu thích ngôn ngữ cũng chỉ ra rằng tiếng Việt còn sở hữu một từ khác có khả năng nhảy nhóm từ loại tương tự, đó chính là chữ "thơm". Trong đời sống của người dân Nam Bộ, "thơm" là một danh từ riêng dùng để chỉ quả dứa, quả khóm qua câu nói "Mua một trái thơm về nấu canh". Khi đi vào hành động thể hiện tình cảm, "thơm" lại lập tức biến thành một động từ mang sắc thái đáng yêu trong câu "Mẹ thơm má bé". Và ở nghĩa phổ biến nhất, từ này quay về làm tính từ để mô tả một mùi hương dễ chịu như "Bông hoa này thơm quá".

Việc một âm tiết có thể đảm nhiệm nhiều chức năng ngữ pháp cùng lúc cho thấy tư duy giao tiếp cực kỳ thực tế và tinh giản của người Việt. Thay vì bắt bộ não phải ghi nhớ quá nhiều từ vựng biệt lập, chúng ta lựa chọn cách nương theo ngữ cảnh để giải mã thông tin, tạo nên một không gian ngôn ngữ vô cùng sống động và đậm chất đời thường.