Mất nhiều năm tôi mới nhận ra: Kiểu dạy dỗ này không hay ho như trên mạng đồn mà chỉ làm tổn thương con cái!

Thực tế, việc bố mẹ kẻ đấm người xoa không phải là sự bù trừ, mà là đang cài đặt vào đầu đứa trẻ hai "hệ điều hành" hoàn toàn xung đột.

Mẹ sắm vai ác, bố đóng vai hiền: Đừng tưởng là "bù trừ", lối giáo dục này đang âm thầm "hủy hoại" đứa trẻ

Bạn đã bao giờ trải qua những khoảnh khắc thế này chưa?

Vừa gằn giọng bảo con: "Chưa làm xong bài tập thì đừng hòng xem tivi!", câu nói vừa dứt, "đồng đội" đã bưng đĩa hoa quả tiến vào: "Ôi dào, ăn hoa quả trước đã, không xong thì mai làm tiếp". Hoặc khi bạn vừa nghiêm khắc phê bình con, chồng đã lập tức lao ra làm người tốt: "Bố bảo vài câu thế thôi nhé, nào, bố đưa đi chơi".

Ban đầu, chúng ta thường tự hào nghĩ rằng đó là sự "bù trừ" hoàn hảo trong hôn nhân - một người đấm, một người xoa, phối hợp ăn ý. Cho đến một ngày, bạn hoảng hốt nhận ra: Trước mặt mẹ, con ngoan ngoãn như một chú mèo; nhưng trước mặt bố, con lại ngang ngược, bướng bỉnh như một con hổ.

Thực tế, việc bố mẹ kẻ đấm người xoa không phải là sự bù trừ, mà là đang cài đặt vào đầu đứa trẻ hai "hệ điều hành" hoàn toàn xung đột.

Ảnh minh họa

Trẻ con không bị "hư" vì quản giáo nghiêm khắc, trẻ chỉ "loạn" khi quy tắc bất nhất. Khi không có một lề lối thống nhất, đứa trẻ buộc phải học cách nhìn sắc mặt để đối phó.

Khi đứa trẻ không "nghe lời" mà đang "tính toán"

Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ câu chuyện tương tự. Cứ ngỡ phân công rõ ràng, mẹ lo học hành, bố lo sinh hoạt là hợp lý. Cho đến khi người mẹ vô tình nghe thấy con trai thì thầm với bố: "Mẹ không cho xem điện thoại đâu, nhưng bố cứ lén cho con xem đi, con không mách mẹ đâu".

Khoảnh khắc đó khiến người làm cha làm mẹ giật mình tỉnh ngộ: Đứa trẻ không hề nghe lời, nó đang "tính toán". Nó tính xem trước mặt ai thì có thể ăn vạ, trước mặt ai thì buộc phải giả vờ ngoan. Đây không phải lỗi của đứa trẻ, mà chính chiêu bài "người đấm người xoa" của cha mẹ đã dạy cho nó điều đó.

Trong cuốn sách Chủ Nghĩa Ái Kỷ Tuổi Thơ (Childhood Narcissism) có đề cập đến một khái niệm gọi là "Mô hình nhận thức bản thân". Hiểu đơn giản là: Trẻ cần biết chính xác "mình phải làm thế nào mới là đúng". Nhưng nếu trong nhà tồn tại hai bộ quy tắc, mẹ một kiểu, bố một kiểu, não bộ của đứa trẻ sẽ bị quá tải. Nó giống như việc một nhân viên phải chịu sự điều hành của hai vị sếp đưa ra hai chỉ thị trái ngược nhau - nhân viên đó chắc chắn sẽ phát điên.

Trẻ con cũng vậy. Để "sinh tồn", chúng buộc phải học được một kỹ năng: Nhìn người mà đối xử. Cố gắng lấy lòng trước người nghiêm khắc, và buông thả bản thân trước người nới lỏng. Bạn nghĩ con đang mưu mẹo? Không phải, đứa trẻ chỉ đang tìm cách thích nghi để sống dễ dàng hơn thôi.

Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cả hai cùng buông xuôi? Câu trả lời rất đơn giản: Trẻ không sợ bạn quản nghiêm, trẻ chỉ sợ bạn hôm nay thế này, mai thế khác. Không phải ai hung dữ hơn thì người đó có quyền quyết định, mà là: "Dù ở trước mặt ai, quy tắc vẫn giữ nguyên". Điều đáng sợ nhất với một đứa trẻ không phải là bị mắng, mà là cảm giác hoang mang không biết "hôm nay phải nghe theo ai".

Chiến lược "30 giây" thay đổi cục diện: Mặt trận thống nhất của cha mẹ

Để giải quyết triệt để tình trạng này, các cặp vợ chồng cần ngồi lại và thực hiện nghiêm túc 3 nguyên tắc cốt lõi sau:

1. Thiết lập 3 "lằn ranh đỏ" không thể chạm tới

Hãy cùng nhau thỏa thuận và viết ra đúng 3 quy tắc sắt của gia đình, ví dụ: Không được đánh người, nói được làm được, và an toàn là trên hết. Chỉ cần 3 điều, viết rõ ràng và dán lên tủ lạnh.

Quy tắc không cần nhiều, ít nhưng bất biến còn hơn nhiều nhưng hỗn loạn. Dù là ai có mặt ở đó, 3 giới hạn này tuyệt đối không được phá vỡ. Mẹ không thể, bố không thể, và ngay cả khi ông bà đến cũng không thể. Đứa trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra: 3 việc này ở trước mặt ai cũng đều như nhau. Khi hiểu rằng ngôi nhà này vận hành theo "quy tắc chung" chứ không phụ thuộc vào "quyền lực của ai", đứa trẻ sẽ cảm thấy an tâm và tự giác tuân thủ.

2. Việc ngoài quy tắc: Ai có mặt, người đó quyết định

Đối với những việc nhỏ nhặt nằm ngoài "lằn ranh đỏ" như tối nay ăn rau gì, đi đâu chơi, học như thế nào, không cần thiết phải bắt cả nhà đồng thuận 100%. Ai ở bên con lúc đó, người đó có quyền quyết định. Người còn lại tuyệt đối không phá ngang.

Ngay cả khi bạn thấy đối phương xử lý chưa chuẩn, cũng đừng bao giờ nói trước mặt con: "Đừng nghe lời mẹ/bố con". Chuyện nhỏ không cần thống nhất, chỉ cần "không hạ bệ nhau". Con sẽ hiểu rằng: Quy tắc cốt lõi thì bất biến, nhưng phương thức sinh hoạt có thể linh hoạt. Đó mới chính là thế giới thực tại mà con sẽ phải đối mặt khi trưởng thành.

3. Nếu lỡ "vỡ trận", hãy thống nhất lại phát ngôn sau đó

Bố mẹ là con người, không phải robot, việc bất đồng ý kiến trước mặt con là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là cách xử lý hậu quả.

Nếu lỡ lời tranh cãi hoặc bác bỏ ý kiến của đối phương trước mặt con, hãy chọn cách nói chuyện riêng ngay sau đó để thống nhất lại. Ngày hôm sau, cả hai cùng đính chính lại với con: "Hôm qua mẹ nói là về phương pháp, chứ nguyên tắc chung của bố mẹ vẫn không thay đổi".

Lỡ lời không đáng sợ, đáng sợ là việc tranh cãi "ai đúng ai sai" ngay trước mặt con, biến đứa trẻ thành trọng tài bất đắc dĩ. Khi cha mẹ đồng nhất phát ngôn, đứa trẻ sẽ không còn phải chọn bên, tâm lý của con sẽ lập tức được giải tỏa.

Một quy tắc ổn định còn có giá trị hơn một phương pháp giáo dục hoàn hảo. Trẻ con cần sự nhất quán để khôn lớn.

Nếu gia đình bạn cũng đang rơi vào cái bẫy "người đấm người xoa", ngay hôm nay, hãy thử ngồi lại với bạn đời: Chốt 3 quy tắc sắt dán lên tủ lạnh; chuyện nhỏ ai có mặt người đó quyết định, người kia im lặng. Hãy thử trong một tháng, bạn sẽ thấy đứa trẻ không còn phải "nhìn sắc mặt đoán định" nữa.

Còn gia đình bạn thì sao? Nhà bạn đang vận hành theo mô hình "người đóng vai ác, người đóng vai hiền" hay chiến tuyến "đồng lòng nhất trí"? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận nhé!