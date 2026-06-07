Bé trai 3 tuổi chưa biết mẹ đã qua đời, ngày nào cũng đòi đi tìm mẹ, người cha nghẹn lòng nói dối: "Mẹ đi làm ở nước ngoài"

Dù thời gian đã trôi qua gần một năm, nỗi nhớ mẹ trong lòng cậu bé dường như vẫn nguyên vẹn.

Một câu chuyện đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây là hình ảnh một cậu bé mới hơn 3 tuổi liên tục hỏi mẹ đang ở đâu, ngày nào cũng đòi ra ngoài tìm mẹ mà không hề biết rằng mẹ em đã qua đời từ gần một năm trước.

Phía sau những câu hỏi ngây thơ ấy là nỗi đau âm thầm của một người cha đơn thân đang cố gắng bảo vệ tuổi thơ của con theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Mẹ đi làm ở nước ngoài rồi".

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Lý (sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) hiện một mình chăm sóc hai con nhỏ sau khi vợ qua đời vì tai nạn vào tháng 7/2025.

Thời điểm đó, con trai lớn mới hơn 2 tuổi, còn bé thứ hai vẫn đang trong giai đoạn sơ sinh.

Từ ngày mẹ không còn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày, cậu bé liên tục nhắc đến mẹ.

"Con thường hỏi mẹ đâu rồi, tối đến lại đòi gọi điện cho mẹ. Có những hôm nhất quyết đòi ra ngoài để tìm mẹ", anh Lý kể.

Không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu về sự mất mát, người cha đành nói với con rằng mẹ đi làm xa.

Ban đầu là đi làm ở một thành phố khác. Sau này, khi con lớn hơn và bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn, anh tiếp tục giải thích rằng: "Mẹ đang làm việc ở nước ngoài. Mẹ rất yêu các con nhưng chưa thể về nhà".

Mỗi lần con hỏi về mẹ là một lần người cha đau lòng. Hiện con trai lớn của anh Lý đã 3 tuổi 1 tháng, trong khi em bé thứ hai mới được 10 tháng tuổi.

Dù thời gian đã trôi qua gần một năm, nỗi nhớ mẹ trong lòng cậu bé dường như vẫn nguyên vẹn.

Theo người cha, con thường đứng nhìn những chuyến tàu chạy qua và tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ trở về trên một chuyến tàu như thế.

Những khoảnh khắc ấy khiến anh không khỏi nghẹn lòng.

Bởi người lớn hiểu rằng đó là một sự chờ đợi không có hồi kết, còn đứa trẻ thì vẫn vô tư nuôi hy vọng được gặp lại mẹ.

Anh Lý cho biết mình từng nhiều lần suy nghĩ về việc có nên nói cho con biết sự thật hay không. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu các kiến thức về tâm lý trẻ em, anh quyết định không vội vàng.

Người cha dự định sẽ đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý để được tư vấn cách chia sẻ phù hợp với độ tuổi của bé.

"Tôi muốn làm theo hướng dẫn của bác sĩ tâm lý để giúp con hiểu và chấp nhận sự thật theo cách ít tổn thương nhất có thể", anh nói.

Những video ghi lại cuộc sống của ba cha con sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm.

Nhiều người để lại lời động viên, thậm chí có người hài hước nhưng đầy yêu thương khi viết: "Nếu bé nhớ mẹ quá, tôi sẵn sàng làm 'mẹ online' của bé. Khi nào muốn nói chuyện, bé có thể gọi cho tôi".

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn gợi ý anh Lý sử dụng công nghệ AI để tái tạo hình ảnh, giọng nói của người mẹ nhằm giúp con vơi bớt nỗi nhớ.

Tuy nhiên, người cha cho biết anh chưa muốn áp dụng phương án này. Dù làm việc trong lĩnh vực công nghệ và hoàn toàn có thể thực hiện, anh lo ngại trẻ sẽ phụ thuộc vào hình ảnh ảo hoặc khó phân biệt giữa thực tế và ký ức.

Anh cho biết sẽ chỉ cân nhắc nếu nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia tâm lý.

Câu chuyện của gia đình anh Lý khiến nhiều người xúc động không chỉ bởi sự ra đi của một người mẹ trẻ, mà còn bởi những gì còn lại phía sau. Đó là một cậu bé vẫn ngây thơ tin rằng mẹ chỉ đang đi làm xa. Là một người cha phải giấu nước mắt mỗi lần nghe con hỏi: "Bao giờ mẹ về?".

Và cũng là lời nhắc nhở rằng với trẻ nhỏ, sự mất mát đôi khi không đến từ việc hiểu cái chết là gì, mà đến từ cảm giác thiếu vắng một người thân yêu trong cuộc sống hằng ngày.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ em cuối cùng vẫn cần được biết sự thật về sự ra đi của người thân. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ cần lựa chọn thời điểm phù hợp và cách giải thích tương ứng với khả năng nhận thức của trẻ.

Bởi với những đứa trẻ còn quá nhỏ, sự thật không chỉ cần được nói ra, mà còn cần được trao đi bằng sự yêu thương và đồng hành đủ lớn để các em có thể dần chấp nhận và chữa lành.