Nhật ký "bóc phốt" chị gái nhận gần 6000 lượt like: Chị đọc xong đỏ mặt tía tai, dân tình khen lia lịa

Có một cô em gái, hay có một người chị gái, chính là món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ ban tặng.

Người ta vẫn bảo, nhà có hai chị em gái giống như một cái chợ thu nhỏ, chẳng ngày nào thiếu tiếng cãi vã, tị nạnh. Thế nhưng, tình cảm chị em lại là thứ kỳ lạ nhất trên đời: lúc ở gần thì chỉ muốn "bóc phốt", kể xấu nhau, nhưng khi phải xa cách, đó lại là người ta thương, người ta ngóng trông nhiều nhất.

Mới đây, một người chị đã khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa tan chảy khi chia sẻ lại những trang nhật ký "thời thanh xuân dữ dội" của cô em gái nhỏ. Được biết, người chị trong câu chuyện chính là "bà Thảo" - nhân vật trung tâm thường xuyên xuất hiện trong các bài viết của em mình với những cung bậc cảm xúc thay đổi như thời tiết: lúc thì ghét cay ghét đắng, lúc lại yêu thương không lối thoát.

Những dòng "bóc phốt" ngây ngô và bức xúc tuổi thơ

Đọc những trang nhật ký cũ, ai cũng phải phì cười trước sự hồn nhiên, cụ non của cô em gái nhỏ. Nhật ký chính là nơi cô bé trút hết mọi "ấm ức" trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là với người chị lớn.

Từ việc tị nạnh dọn nhà ngày Tết: "Mẹ kêu hai chị em dọn nhà ngày Tết... Tôi phải lau hết cầu thang 3 tầng, mà chị Thảo thì chả làm gì, lau 2 ban công... quét phát là xong mà chị kéo dài 2 ngày mới làm". Cho đến những ấm ức đời thường như bị bắt cắm cơm trong khi chị ngồi xem phim (hình hay chuyện chị tự ý mượn chiếc áo trong mà không xin phépThậm chí, cô em còn chẳng ngần ngại đánh giá chị mình là: "Lười, bẩn, xấu, tham. Được mỗi cái học giỏi mà họ hàng ai cũng khen ngợi".

Không chỉ "bóc phốt" chị, cuốn nhật ký nhỏ còn lưu giữ cả những khoảnh khắc bức xúc rất trẻ con với bố mẹ. Có những ngày buồn bã khi bố nổi nóng hay những lúc uất ức vì bị mẹ mắng, bị ép đi học thêm quá nhiều. Đối với một đứa trẻ, cuốn sổ nhỏ chính là nơi an toàn nhất để cất giấu những giọt nước mắt và những suy nghĩ "bà cụ non" đầy nhạy cảm.

Một số trang nhật ký đầy tâm tư của cô em gái nhỏ (Ảnh: babibong_28)

Một tình yêu thương vô bờ bến

Thế nhưng, đằng sau tất cả những lời càm ràm, giận dỗi ấy lại là một tình yêu thương vô bờ bến mà cô em dành cho chị. Ngay cả khi lập ra một "bảng xếp hạng tình yêu" siêu đáng yêu: "Nếu yêu mẹ = dải ngân hà, yêu bố = 2/3 ngân hà, còn bà Thảo thì á, bằng viên bi" thì "viên bi" ấy vẫn được viết bằng một sự trân trọng rất riêng.

Tình yêu ấy thể hiện qua niềm tự hào giấu kín: "Chả nhẽ em chị Thảo mà học tệ? Không thể nào!". Nó nằm ở niềm vui âm ỉ khi lần đầu tiên được chị nhường cho đồ ăn sau những trận tranh giành. Và đặc biệt nhất, tình thương ấy bộc lộ rõ nhất khi hai chị em phải xa nhau.

Khi chị Thảo phải đi thi xa, ở nhà, cô em nhỏ không giấu nổi sự lo lắng, bồn chồn: "Bây giờ buồn trưa rồi mà chưa về... Đêm nay 12 giờ đêm mới về đến đây. Mong là có taxi ở đường quốc lộ... Bây giờ chắc chị đang ôn...". Hay lần cả hai chị em đi biển bị đá cắt chảy máu, dù bản thân cũng đau nhưng em vẫn thương chị nhất: "Khổ thân chị Thảo... Chị bị xước và chảy máu nhiều nhất, đến nỗi không đi được".

Một cư dân mạng đã xúc động bình luận: "Nhật ký giống mình hồi nhỏ quá, siêu ghét chị mình luôn vì hay bị bắt nạt, nhưng mà lại thương bả vô cùng. Giờ hai chị em không còn sống chung nhà, mỗi lần nghĩ lại thấy nhớ những ngày chí choé biết bao. Ai rồi cũng phải lớn và có cuộc sống riêng".

Có một cô em gái, hay có một người chị gái, chính là món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ ban tặng. Khi ở gần, chúng ta có thể xem nhau là "oan gia", là người phiền phức nhất thế gian. Nhưng khi bước ra đời, đối mặt với bão giông hay khoảng cách địa lý, ta mới nhận ra: người từng tranh giành với ta miếng bánh, người từng bị ta nói xấu trong nhật ký, lại chính là người bao dung, bảo vệ và mong ngóng ta trở về nhất.