Phát hiện "cao thủ thi đại học" từ chối cả Đại học Bắc Kinh để thi lại 10 lần vào Thanh Hoa

Suốt hơn 1 thập kỷ, người đàn ông này sống trong vòng lặp của những mùa thi.

Kỳ thi đại học là cánh cửa quan trọng giúp nhiều người trẻ thay đổi số phận, đặc biệt tại đất nước tỷ dân như Trung Quốc. Không ít học sinh dành hơn chục năm đèn sách chỉ để đổi lấy một tấm vé bước vào những trường đại học danh tiếng.

Thế nhưng, trong khi nhiều người chỉ mong một lần đỗ đại học, có một người đàn ông lại liên tục thi lại suốt nhiều năm dù đã nhiều lần được các trường hàng đầu Trung Quốc trao giấy báo trúng tuyển. Câu chuyện của Ngô Thiện Liễu từng khiến dư luận xôn xao, bởi hành trình theo đuổi giấc mơ của anh gần như vượt xa mọi khuôn mẫu thông thường.

Ngô Thiện Liễu được nhiều người gọi là “cao thủ thi đại học” tại Trung Quốc bởi anh đã tham gia kỳ thi này tới 10 lần. Điều đặc biệt là gần như lần nào anh cũng đạt số điểm đủ để vào các trường đại học danh tiếng, nhưng rồi lại lựa chọn từ bỏ để tiếp tục ôn thi.

Ngô Thiện Liễu được nhiều người gọi là “cao thủ thi đại học” tại Trung Quốc bởi anh đã tham gia kỳ thi này tới 10 lần

Năm 2000, trong lần đầu tiên bước vào kỳ thi đại học, Ngô Thiện Liễu đã đỗ vào Đại học Giao thông Bắc Kinh. Với nhiều người, đây đã là thành tích đáng mơ ước. Tuy nhiên, sau khi nhập học, anh liên tục trượt một số môn và dần nhận ra bản thân luôn mang trong lòng khát vọng được đặt chân vào Đại học Thanh Hoa. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định bỏ học để bắt đầu lại từ đầu.

Gia đình khi ấy rất khó hiểu trước lựa chọn của con trai. Dù vậy, trước sự kiên quyết của anh, họ cuối cùng vẫn chọn cách âm thầm ủng hộ.

Năm 2007, Ngô Thiện Liễu tiếp tục tham gia kỳ thi đại học và lần này trúng tuyển Đại học Sư phạm Bắc Kinh - một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc. Thế nhưng anh một lần nữa từ bỏ cơ hội nhập học.

Sau này, khi được truyền thông hỏi về quyết định đó, Ngô Thiện Liễu giải thích rằng anh không phải không đánh giá cao ngôi trường này. Lý do chính là anh không muốn theo học ngành Y lâm sàng mà trường tuyển sinh khi đó, nên quyết định tiếp tục ôn luyện để tìm kiếm lựa chọn phù hợp hơn.

Đỗ cả Đại học Bắc Kinh vẫn quyết thi lại

Năm 2011, Ngô Thiện Liễu tiếp tục gây bất ngờ khi trúng tuyển Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại). Đối với phần lớn học sinh Trung Quốc, được nhận vào Bắc Đại gần như là đích đến trong mơ. Danh tiếng của ngôi trường này luôn được đặt ngang hàng với Đại học Thanh Hoa. Vì vậy, nhiều người tin rằng lần này anh chắc chắn sẽ dừng lại.

Nhưng điều không ai ngờ tới là Ngô Thiện Liễu tiếp tục từ bỏ cơ hội nhập học. Nếu như trước đây mọi người cho rằng anh bỏ Đại học Giao thông Bắc Kinh vì trường chưa đủ danh tiếng, thì việc từ chối cả Bắc Đại khiến không ít người cho rằng anh đã rơi vào trạng thái ám ảnh với mục tiêu vào Thanh Hoa.

Năm 2011, Ngô Thiện Liễu tiếp tục gây bất ngờ khi từ chối cơ hội học tại Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại)

Những năm tiếp theo, Ngô Thiện Liễu liên tục tham gia các kỳ thi đại học. Tổng cộng, anh dự thi tới 10 lần. Điều khiến dư luận ngạc nhiên là hầu như lần nào anh cũng đủ khả năng đỗ vào các trường danh tiếng, nhưng rồi vẫn quyết định không nộp nguyện vọng hoặc từ bỏ cơ hội nhập học.

Chính vì vậy, nhiều người gọi anh là “Phạm Tiến thời hiện đại” - nhân vật nổi tiếng trong văn học Trung Quốc với khát vọng thi đỗ khoa cử đến mức ám ảnh.

Tuy nhiên, Ngô Thiện Liễu vốn là người hướng nội và khá ít nói. Anh gần như không quan tâm đến những lời chỉ trích hay chế giễu từ bên ngoài. Trong suy nghĩ của mình, chỉ cần kiên trì với lựa chọn đã đề ra, một ngày nào đó anh sẽ chứng minh được quyết định của bản thân là đúng.

Chạm tới giấc mơ ở tuổi 32

Sau nhiều năm kiên trì, cuối cùng điều Ngô Thiện Liễu mong chờ cũng đến. Năm 2014, khi đã 32 tuổi, anh nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Thanh Hoa – ngôi trường mà mình theo đuổi suốt hơn một thập kỷ.

Đó là khoảnh khắc được xem như câu trả lời cho hành trình dài đầy tranh cãi của anh. Tại Thanh Hoa, Ngô Thiện Liễu tiếp tục học tập chăm chỉ và hoàn thành chương trình đào tạo. Năm 2018, anh chính thức tốt nghiệp.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau tất cả những nỗ lực bền bỉ để bước chân vào ngôi trường danh giá nhất nhì Trung Quốc, Ngô Thiện Liễu lại không lựa chọn những công việc hào nhoáng hay mức lương cao như nhiều người kỳ vọng. Thay vào đó, anh trở thành giáo viên dạy lớp 12 tại một trường tư thục.

Sau khi tốt nghiệp, Ngô Thiện Liễu trở thành giáo viên dạy lớp 12 tại một trường tư thục

Cuộc sống hiện tại khiến nhiều người suy ngẫm

Với không ít người, lựa chọn của Ngô Thiện Liễu là điều khó hiểu. Họ cho rằng sau hành trình dài và gian nan đến vậy, anh hoàn toàn có thể tìm kiếm một vị trí nổi bật hơn. Tuy nhiên, đối với Ngô Thiện Liễu, có lẽ việc thực hiện được giấc mơ mới là điều quan trọng nhất.

Trong công việc giảng dạy, anh được đánh giá là người tận tâm, nghiêm túc và luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh. Anh hy vọng những kinh nghiệm của bản thân có thể giúp các em nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh quyết định thi đại học tới 10 lần chỉ để vào Thanh Hoa, câu chuyện của Ngô Thiện Liễu vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bởi sau tất cả, anh đã lựa chọn sống đúng với điều mình mong muốn, bất chấp những ánh nhìn hoài nghi từ bên ngoài.

Theo Sohu