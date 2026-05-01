Tin vui cho người dùng Vietcombank

Kể từ ngày 12/5/2026, những chuyến du lịch hay công tác tại Nhật Bản và Hồng Kông của người dùng Vietcombank sẽ trở nên thảnh thơi hơn bao giờ hết. Thông qua cú bắt tay chiến lược cùng nền tảng thanh toán toàn cầu Alipay+ của Ant International, Vietcombank chính thức trở thành ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới tại hơn 50 quốc gia.

Không cần phải thao tác rườm rà hay tải thêm bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào, người dùng chỉ cần mở sẵn VCB Digibank, chọn tính năng quét mã tại quầy hoặc xuất trình mã cho thu ngân. Điểm tinh tế nhất của dịch vụ này là hệ thống sẽ tự động hiển thị minh bạch tỷ giá và số tiền quy đổi cụ thể trước khi bấm xác nhận, giúp mọi giao dịch được kiểm soát chặt chẽ với toàn bộ lịch sử lưu trữ gọn gàng ngay trên điện thoại.

Bước 1: Mở VCB Digibank => Chọn nút quét mã QR

Bước 2: Quét mã QR tại quầy hoặc xuất trình mã QR trên điện thoại để cửa hàng quét

Bước 3: Xem tỷ giá và số tiền được hiển thị minh bạch trước khi xác nhận

Bước 4: Xác thực giao dịch, lịch sử lưu ngay trên app

Thay vì phải tính toán tỷ giá phức tạp hay mất thời gian tìm kiếm quầy đổi ngoại tệ, toàn bộ chi tiêu qua VCB Digibank tại nước ngoài nay sẽ được tự động trừ trực tiếp từ tài khoản VNĐ. Đặc biệt, đây thực sự là một tin cực vui khi Vietcombank hiện đang áp dụng chính sách miễn hoàn toàn phí thanh toán cho mọi khách hàng. Bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank chia sẻ rằng bước tiến này không đơn thuần là sự tích hợp về mặt kỹ thuật, mà sâu xa hơn là khát vọng xóa nhòa mọi khoảng cách biên giới trong thanh toán số. Dù đặt chân đến nhà hàng, siêu thị hay các trạm tàu điện ngầm đông đúc, người dùng chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối mạng là đã có thể tự tin chi tiêu an toàn, nhanh chóng và tận hưởng cảm giác thân thuộc hệt như đang ở quê nhà.

Nhật Bản và Hồng Kông vốn là hai điểm đến đặc biệt được người Việt ưa chuộng với hạ tầng thanh toán số cực kỳ phát triển, nơi mã QR đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống thường nhật. Việc tích hợp thành công hai thị trường sôi động này vào mạng lưới VCB Digibank tiếp tục củng cố vị thế tiên phong của Vietcombank trong chiến lược số hóa toàn diện từ sau đợt triển khai hồi tháng 4/2026. Bằng việc kết nối trực tiếp với hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán của Alipay+, trải dài từ các quốc gia lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cho đến các thị trường xa xôi tại châu Âu và châu Mỹ...