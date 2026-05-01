4 chiếc iPhone cũ giá rẻ, hiệu năng mượt, đáng mua nhất năm 2026

iPhone 12 Pro Max cũ

iPhone 12 Pro Max là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người dùng yêu thích một thiết bị có màn hình lớn nhưng vẫn mang đậm nét sang trọng. Đây là thế hệ mở ra kỷ nguyên thiết kế viền phẳng của Apple, sở hữu khung viền thép không gỉ sáng bóng kết hợp cùng mặt lưng kính nhám cao cấp. Cảm giác cầm nắm đầm tay và vẻ ngoài của máy vẫn sang trọng không kém cạnh gì các dòng Pro Max đời mới nhất. Điểm cộng lớn nhất phục vụ cho công việc và giải trí chính là màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch rực rỡ. Không gian hiển thị rộng rãi này giúp bạn vô cùng thoải mái khi đọc các file PDF, duyệt tài liệu hay thiết kế hình ảnh.

Đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy đó là hiệu năng vô cùng bền bỉ đến từ con chip Apple A14 Bionic. Kết hợp cùng mức RAM 6GB, khả năng đa nhiệm của máy thực sự xuất sắc, cho phép bạn mở hàng chục tab Safari tìm kiếm thông tin mà không lo giật lag. Máy vẫn tự tin xử lý mượt mà các tựa game phổ biến hiện nay như Liên Quân Mobile, Tốc Chiến ở thiết lập đồ họa cao. Ngoài ra, hệ thống 3 camera 12MP tích hợp cảm biến LiDAR giúp lấy nét cực nhanh, quay video 4K sắc nét, hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu quay dựng video sáng tạo hoặc lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

iPhone 14 cũ

Nếu bạn thuộc tuýp người dùng thích sự năng động, thường xuyên di chuyển và cần một thiết bị nhỏ gọn, iPhone 14 cũ là một ứng cử viên sáng giá. Sở hữu thiết kế khung viền nhôm hàng không siêu nhẹ cùng các phiên bản màu sắc trẻ trung, chiếc máy này mang đến sự tiện lợi tối đa khi sử dụng. Màn hình 6.1 inch sắc nét được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield cường lực giúp tăng đáng kể độ bền trước những va đập thường ngày. Sức mạnh cốt lõi của iPhone 14 nằm ở con chip Apple A15 Bionic với phiên bản 5 nhân GPU cao cấp. Cấu hình này mang lại sức mạnh vượt trội, giúp mọi thao tác xử lý công việc phức tạp hay chỉnh sửa video nhiều hiệu ứng trên CapCut đều diễn ra chớp nhoáng.

Khả năng giải trí và chơi game của máy cũng vô cùng ấn tượng với độ phản hồi nhanh nhạy. Bên cạnh đó, hệ thống camera kép đã được nâng cấp cảm biến thu sáng kết hợp công nghệ Photonic Engine và tính năng siêu chống rung Action Mode, biến chiếc điện thoại thành công cụ đắc lực cho những ai đam mê sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự đánh đổi duy nhất cho thiết kế mỏng nhẹ chính là thời lượng pin chỉ dừng ở mức đủ dùng cơ bản. Nếu bạn có một ngày làm việc kéo dài, liên tục bật kết nối 4G/5G và sử dụng camera, máy có thể sẽ cần nạp lại năng lượng vào cuối ngày. Việc trang bị thêm một viên pin sạc dự phòng sẽ là giải pháp tối ưu nhất để trải nghiệm không bị gián đoạn.

iPhone 13 Pro cũ

iPhone 13 Pro cũ hiện được giới công nghệ đánh giá là chiếc điện thoại đạt điểm rơi phong độ hoàn hảo nhất về mọi mặt. Máy mang kích thước 6.1 inch vừa vặn tay cầm nhưng lại khoác lên mình bộ khung viền thép không gỉ đẳng cấp. Thứ khiến chiếc máy này thực sự mang lại trải nghiệm khác biệt chính là công nghệ màn hình ProMotion 120Hz. Tần số quét cao tạo ra một trải nghiệm thị giác vô cùng mãn nhãn, mọi thao tác vuốt chạm, chuyển đổi ứng dụng hay cuộn đọc các trang tin tức dài đều mượt mà như lụa với độ trễ gần như bằng không.

Về mặt hiệu năng, sự kết hợp giữa chip A15 Bionic và 6GB RAM biến 13 Pro thành một cỗ máy xử lý công việc đáng gờm. Hệ thống tản nhiệt và quản lý điện năng của thế hệ này được Apple làm rất xuất sắc, giúp máy hoạt động mát mẻ và tối ưu pin cực tốt ngay cả khi hoạt động với cường độ cao hay chơi game đồ họa 3D phức tạp. Cụm 3 camera với cảm biến lớn, hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp ảnh Macro siêu cận cảnh chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ người dùng nào đam mê nhiếp ảnh và truyền thông đa phương tiện, mang lại những bức ảnh sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

iPhone 11 Pro Max cũ

Dành cho những người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn khao khát một thiết bị màn hình lớn, pin trâu và mang mác "Pro Max", iPhone 11 Pro Max cũ chính là câu trả lời lý tưởng nhất. Máy sử dụng khung thép với các cạnh bo cong mềm mại, đem lại cảm giác cầm nắm vô cùng êm ái, không hề bị cấn tay khi sử dụng liên tục nhiều giờ liền. Dù ra mắt đã khá lâu, sức mạnh từ vi xử lý Apple A13 Bionic cùng 4GB RAM dưới sự tối ưu tuyệt vời của hệ điều hành iOS vẫn giúp máy phản hồi mượt mà các nhu cầu họp trực tuyến, làm việc qua email, lướt web và giải trí nhẹ nhàng. Đặc biệt, thời lượng pin của iPhone 11 Pro Max vẫn luôn được xếp vào hàng xuất sắc, cho phép bạn yên tâm làm việc cả ngày dài mà không cần bận tâm đến việc sạc pin.

Tuy nhiên, có một lưu ý vô cùng quan trọng khi chọn mua dòng máy này. Do tuổi đời thiết bị đã cao, lượng máy nguyên bản trên thị trường không còn nhiều và linh kiện hao mòn là điều tất yếu. Người tiêu dùng cần đặc biệt tỉnh táo, chỉ tìm đến những hệ thống bán lẻ uy tín có quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Hãy tự mình kiểm tra kỹ tình trạng màn hình hiển thị, độ nhạy của Face ID và yêu cầu thay thế một viên pin mới nếu pin cũ đã quá chai để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định nhất trong suốt thời gian dài sử dụng.