3 chiếc iPhone "đập hộp" rẻ nhất hiện nay, giá chỉ từ 11 triệu đồng

iPhone 13

Nằm ở mức giá tham khảo khoảng 11,69 triệu đồng, iPhone 13 hiện là một trong những thiết bị VN/A dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Máy mang đến ngôn ngữ thiết kế hiện đại với khung nhôm chắc chắn, mặt kính Ceramic Shield chống trầy xước và chuẩn kháng nước IP68. Kết hợp cùng các tùy chọn màu sắc trẻ trung, mẫu máy này dễ dàng đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dùng. Trải nghiệm thị giác trên iPhone 13 cũng được đảm bảo nhờ màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, độ phân giải 1170 x 2532 pixel cùng độ sáng 1200 nits, giúp hình ảnh luôn sống động và sắc nét kể cả khi hiển thị nội dung HDR hay Dolby Vision.

Điểm sáng giá nhất giúp thiết bị này vẫn duy trì sức hút chính là hiệu năng thực dụng. Sức mạnh từ con chip Apple A15 Bionic tiến trình 5nm cùng 4GB RAM cho phép máy xử lý trơn tru mọi tác vụ từ làm việc đến giải trí đồ họa cao, đạt hơn 1,2 triệu điểm Antutu. Hệ thống camera kép 12MP tích hợp Smart HDR 4 và Deep Fusion đem lại những bức ảnh sắc nét, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Cùng với viên pin 3240mAh có hỗ trợ sạc nhanh 15W, máy đáp ứng trọn vẹn một ngày dài sử dụng.

iPhone 14

Chỉ nhỉnh hơn một chút với mức giá tham khảo khoảng 13,99 triệu đồng, iPhone 14 mang đến những nâng cấp đáng giá về khả năng xử lý đồ họa và nhiếp ảnh. Vẫn sử dụng chip A15 Bionic nhưng Apple đã mở khóa GPU 5 nhân, kết hợp cùng 6GB RAM giúp thiết bị đạt hiệu suất đa nhiệm xuất sắc và chiến mượt các tựa game nặng. Trải nghiệm giải trí càng thêm trọn vẹn khi máy sở hữu viên pin 3279mAh cho khả năng phát video liên tục đến 20 giờ, đi kèm sạc nhanh 20W rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Dù giữ lại thiết kế "tai thỏ" quen thuộc trên màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch, nhưng Apple đã tinh chỉnh lại cụm notch gọn gàng hơn. Đáng chú ý, hệ thống camera kép 12MP trên iPhone 14 được cải tiến mạnh mẽ với cảm biến mới, khẩu độ lớn f/1.5 và công nghệ chống rung quang học OIS. Sự xuất hiện của Photonic Engine và Action Mode giúp chất lượng ảnh chụp thiếu sáng vượt trội hơn hẳn, đồng thời hỗ trợ quay video 4K siêu mượt, biến chiếc điện thoại thành một công cụ sáng tạo nội dung vô cùng đắc lực.

iPhone 16e

Cùng mức giá tham khảo 13,99 triệu đồng, iPhone 16e là một "món hời" thực sự cho những ai yêu thích công nghệ mới nhất. Điểm nhấn trung tâm của sản phẩm là vi xử lý Apple A18 cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ hỗ trợ mượt mà công nghệ đồ họa Ray Tracing mà còn được tối ưu hóa cho hệ thống Apple Intelligence. Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm các tính năng AI tân tiến như tóm tắt văn bản, chỉnh sửa ảnh thông minh và tương tác với một trợ lý ảo Siri hiểu ngữ cảnh sâu sắc hơn.

Khả năng hiển thị và nhiếp ảnh trên iPhone 16e cũng đánh dấu những bước tiến rõ rệt. Màn hình 6,1 inch với mật độ điểm ảnh cao mang lại những khung hình sống động, rực rỡ dưới mọi điều kiện ánh sáng. Camera Fusion 48MP cho phép chụp ảnh siêu sắc nét và zoom quang học 2x không giảm chất lượng, kết hợp cùng khả năng quay video 4K Dolby Vision đẳng cấp. Với sự tối ưu phần cứng từ chip A18 và nền tảng iOS mới nhất, thiết bị đem lại thời lượng xem video lên đến 26 giờ, biến đây trở thành lựa chọn toàn diện nhất trong phân khúc.