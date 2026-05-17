Máy ảnh cảm biến xếp chồng giá 114 triệu đồng của Sony có gì?

Alpha 7R VI được trang bị cảm biến full-frame Exmor RS CMOS xếp chồng với độ phân giải khoảng 66,8 megapixel. Máy sử dụng bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2 mới, kết hợp bộ xử lý AI nhằm tăng tốc độ xử lý và khả năng nhận diện chủ thể.

Ông Nakashima Tomohiro, Tổng giám đốc Sony Việt Nam

Alpha 7R VI

Cảm biến mới cho phép Alpha 7R VI đạt dải tương phản động đến 16 stop, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát nhiễu ở dải ISO. Hệ thống chống rung quang học 5 trục trên thân máy hỗ trợ chống rung tối đa 8,5 stop tại trung tâm khung hình và khoảng 7 stop ở vùng rìa.

Alpha 7R VI hỗ trợ ghi hình 8K 30p oversampling từ 8,2K, cùng khả năng quay 4K 60p và 4K 120p toàn khung hình. Tính năng Dual Gain Shooting cũng lần đầu có trên dòng Alpha.

Máy được bổ sung chế độ Dynamic Active Mode cho quay cầm tay, trong khi hệ thống chống rung thân máy được thiết kế lại. Khi kết hợp với phụ kiện XLR-A4, Alpha 7R VI hỗ trợ ghi âm 32-bit float trực tiếp bên trong. Máy có thể chụp liên tục không blackout ở tốc độ tối đa khoảng 30 hình/giây.

Cùng thời điểm, Sony cũng ra mắt ống kính FE 100-400mm F4.5 GM OSS dành cho hệ máy Alpha ngàm E. Đây là ống kính zoom siêu tele thuộc dòng G Master, sử dụng thiết kế zoom trong với trọng lượng khoảng 1.840g.

Ống kính FE 100-400mm F4.5 GM OSS

Ống kính sở hữu dải tiêu cự 100-400mm cùng khẩu độ F4.5 cố định. Sony cho biết hệ thống lấy nét tự động trên mẫu ống kính mới nhanh hơn khoảng ba lần so với FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS trước đây.

FE 100-400mm F4.5 GM OSS được định hướng cho nhu cầu chụp thể thao, động vật hoang dã, chim chóc,...

Tại Việt Nam, Sony Alpha 7R VI có giá dự kiến 113,99 triệu đồng, trong khi FE 100-400mm F4.5 GM OSS được niêm yết ở mức 115,99 triệu đồng. Cả hai dự kiến được mở bán tại Việt Nam từ ngày 1/6.