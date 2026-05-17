Cận cảnh Vespa phiên bản kỷ niệm 80 năm: Màu xanh đẹp mắt, giá từ 106,5 triệu đồng

Cả ba mẫu xe đều lấy cảm hứng từ chiếc Vespa 98 ra mắt năm 1946 với tông màu Verde Pastello - sắc xanh pastel từng xuất hiện trên các dòng Vespa thời hậu chiến. Thiết kế “mono-color” được áp dụng xuyên suốt từ thân xe đến các chi tiết như gương chiếu hậu, viền thân trước, tay dắt sau và cụm giảm xóc trước.

Bộ sưu tập kỷ niệm 80 năm được bổ sung các chi tiết nhận diện riêng như logo “80th” phía trước, huy hiệu “80 years of Vespa - Est. 1946” phía sau và bộ mâm lấy cảm hứng từ kết cấu dập nguyên khối của Vespa 98. Riêng dòng Sprint 80th có thêm chi tiết “mang cá” bên hông, gợi lại thiết kế trên các mẫu Vespa đời đầu.

Bộ sưu tập Vespa 80th ra mắt tại Việt Nam với màu sơn Verde Pastello mới

Trong ba phiên bản, Sprint 80th 125 sử dụng động cơ i-Get 125 cc, xi-lanh đơn, 3 van, phun xăng điện tử, cho công suất 7,9 kW tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn 11 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe tiêu thụ nhiên liệu ở mức công bố 1,85 lít/100 km.

Phiên bản Sprint 80th 180 lần đầu được trang bị động cơ i-Get 180 tại Việt Nam. Động cơ dung tích 174,1 cc cho công suất 11 kW tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 13,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. So với bản 125 cc, mẫu xe được nâng cấp lên hệ thống làm mát bằng dung dịch và phanh ABS-ASR hai kênh. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 2,27 lít/100 km.

Trong khi đó, GTS 80th 300 là phiên bản có dung tích động cơ lớn nhất trong bộ sưu tập. Xe sử dụng động cơ HPE 278,3 cc, xi-lanh đơn, 4 van, công suất 17,5 kW tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 26 Nm tại 5.250 vòng/phút. Mẫu xe có chiều dài 1.980 mm, trục cơ sở 1.380 mm, hệ thống treo sau giảm xóc đôi và bình xăng dung tích 8,5 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố ở mức 3,4 lít/100 km.

Cả ba phiên bản đều được trang bị màn hình LCD/TFT màu, hỗ trợ kết nối Vespa MIA để đồng bộ điện thoại thông minh với xe. Một số tính năng khác gồm khóa thông minh keyless, Bike Finder và Follow Me.

Theo công bố từ Piaggio, Vespa Sprint 80th 125 có giá 106,5 triệu đồng, Sprint 80th 180 giá 121,5 triệu đồng và GTS 80th 300 giá 172 triệu đồng.