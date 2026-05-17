Viettel Y-Fest 2026 chính thức đến Quảng Ninh với hành trình "Hoà nhịp thấu cảm"

Điểm hẹn mới của giới trẻ tại Hạ Long

Sự kiện đã chính thức đổ bộ Quảng Ninh từ ngày 15 - 17/05/2026 với chủ đề "Sync Of Heart". Đây là dịp để những người yêu công nghệ gặp gỡ, tạo nên sự hòa nhịp cảm xúc giữa cuộc sống thực và thế giới số thông qua các sản phẩm dịch vụ của Viettel. Trước đó, hành trình này từng đi qua nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Hải Phòng, Huế và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hàng chục nghìn bạn trẻ nhờ sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và trình diễn công nghệ đỉnh cao.

Không gian Y-Fest Quảng Ninh trở thành điểm check-in thu hút nhiều bạn trẻ trước giờ diễn ra đại nhạc hội

Hệ sinh thái số được cụ thể hóa bằng các hoạt động trải nghiệm phong phú, nơi các dịch vụ kết nối thành một hành trình tương tác liền mạch từ đời sống thường ngày đến những khoảnh khắc sáng tạo nghệ thuật. Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu cách các ứng dụng thông minh hỗ trợ giải quyết nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt và làm việc một cách tối ưu trên nền tảng hạ tầng viễn thông hiện đại.

Hành trình trải nghiệm hệ sinh thái số liền mạch

Tại khu vực Bảo tàng số Viettel, người tham gia có cơ hội khám phá nhiều hoạt động kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật số. Một trong những điểm thu hút lớn nhất là AI Y-Fest Studio, nơi khách tham quan có thể tạo ảnh check-in bằng công nghệ AI và biến hóa bản thân thành nhiều phiên bản khác nhau với phong cách hình ảnh đa dạng.

Đáng chú ý, khu vực "Chân dung Bản sắc" nhận được nhiều sự quan tâm từ người tham gia khi cho phép bản thân được "số hóa" thông qua hàng nghìn bức ảnh được tạo dựng bằng dữ liệu hình ảnh và công nghệ AI. Những hình ảnh này không được tạo ngẫu nhiên mà lấy cảm hứng trực tiếp từ văn hóa và con người Quảng Ninh như chả mực, Vịnh Hạ Long hay núi Yên Tử, giúp trải nghiệm công nghệ trở nên gần gũi hơn với người tham dự.

Không gian trải nghiệm Bảo tàng số Viettel độc đáo, mang đến nhiều tương tác thú vị.

Bảo tàng số cũng tích hợp khu trải nghiệm ứng dụng Viettel Tammi với nhiều tính năng phục vụ nhu cầu thường ngày như liên lạc, đặt xe công nghệ, so sánh giá hay đặt vé máy bay. Ứng dụng được xây dựng theo định hướng "super app", tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một nền tảng nhằm giúp việc sử dụng dịch vụ số trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Ngoài khu vực bên trong bảo tàng, người tham gia còn có thể trải nghiệm khu vận động tương tác ngoài trời để tham gia trò chơi, tích điểm và đổi quà. Các phần quà gồm khăn, túi, dây đeo cùng cơ hội nhận vé tham dự đại nhạc hội Viettel Y-Fest thông qua ứng dụng Viettel Tammi đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trải nghiệm công nghệ gắn liền với cảm xúc

Khác với các sự kiện công nghệ thông thường, Y-Fest 2026 chú trọng vào việc đưa công nghệ trở thành cầu nối cảm xúc với khán giả. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm đại nhạc hội diễn ra vào tối ngày 17/05/2026. Với sân khấu được thiết kế ứng dụng tối đa công nghệ trình chiếu và âm thanh chuẩn quốc tế, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop hiện nay như: SOOBIN, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Orange, cùng sự góp mặt của 24K.Right và DJ KS.

Mỗi tiết mục biểu diễn đều là một câu chuyện về sự kết nối, nơi âm nhạc hòa quyện cùng các hiệu ứng ánh sáng và công nghệ số để tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc. Sự kiện cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV360 để phục vụ khán giả trên toàn quốc.

Khán giả hào hứng nhận các phần quà và vật phẩm lưu niệm tại khu vực trải nghiệm Y-Fest Quảng Ninh.

Sự kiện mở cửa tự do tại Quảng trường 30/10 trong suốt 3 ngày, nhưng sẽ cần săn vé để có cơ hội thưởng thức đêm nhạc 17/5. Ngoài việc trải nghiệm các thiết bị thông minh, giới trẻ Quảng Ninh còn có thể trực tiếp tương tác với những xu hướng công nghệ mới nhất hiện nay. Các hoạt động này đều xoay quanh mục tiêu xây dựng một lối sống số an toàn, tiện lợi và tràn đầy cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Thời gian: 15/05 – 17/05/2026 (Hoạt động trải nghiệm bảo tàng số diễn ra từ ngày 15-17/05/2026; Chương trình âm nhạc bắt đầu lúc 19h30 ngày 17/05).

Địa điểm: Quảng trường 30/10, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Cách thức tham dự: Khán giả có thể tham gia trải nghiệm bảo tàng số tại sự kiện để có cơ hội nhận vé miễn phí. Vé Fanzone được phát hành thông qua các chương trình tương tác trên các nền tảng số Viettel sở hữu: Tammi, TV360.

Y-Fest 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ của Viettel trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ, dùng công nghệ để thấu hiểu và làm giàu thêm giá trị cuộc sống./.