Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau

Tình trạng giả mạo chuyển khoản để lừa đảo đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt nhắm vào các cửa hàng nhỏ lẻ, tiểu thương và hộ kinh doanh cá nhân.

Với thủ đoạn ngày càng tinh vi như dùng ảnh chuyển khoản giả, tạo giao dịch “ảo” hay trà trộn tiền giả khi thanh toán, nhiều người đã mất tài sản chỉ trong vài phút mất cảnh giác.

Theo cảnh báo từ cơ quan Công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng thời điểm cửa hàng đông khách để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm hoặc cố tình tạo áp lực, gây rối nhằm khiến người bán mất tập trung trong quá trình giao dịch.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác trong mọi giao dịch. (Ảnh minh hoạ)

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả mạo chuyển khoản. Các đối tượng sử dụng hình ảnh giao dịch đã chỉnh sửa, làm giả giao diện ứng dụng ngân hàng hoặc lợi dụng độ trễ hệ thống để tạo ra các giao dịch “ảo”. Sau khi cho chủ cửa hàng xem màn hình “đã chuyển tiền”, các đối tượng nhanh chóng nhận hàng và rời đi trước khi giao dịch thực sự được xác nhận.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác trong mọi giao dịch, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc thời điểm cuối ngày.

Đối với thanh toán chuyển khoản, cơ quan chức năng nhấn mạnh chỉ giao hàng khi tiền đã thực sự vào tài khoản. Chủ cửa hàng cần tự kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng của mình, không tin vào hình ảnh chụp màn hình, tin nhắn “đã chuyển tiền” hay các thông báo do khách hàng cung cấp.

Ngoài ra, người dân không nên để một người vừa giao dịch vừa cố tình gây rối, đánh lạc hướng; không xử lý một mình khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và tránh đối đầu trực tiếp với đối tượng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, chủ động kéo dài thời gian xử lý và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo cơ quan Công an, mọi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả mạo chuyển khoản đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh