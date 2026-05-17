Chiêu lừa đảo mới trên Zalo, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục ghi nhận các trường hợp người dân bị chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh nhân viên giao hàng hoặc tổng đài viên chăm sóc khách hàng. Theo đó, các đối tượng lừa đảo sẽ chủ động gọi điện thoại cho nạn nhân, tự xưng là đại diện của đơn vị vận chuyển hoặc các sàn thương mại điện tử lớn. Lợi dụng tâm lý chủ quan của những người đang mong ngóng nhận bưu kiện, chúng thông báo rằng đơn hàng đang gặp sự cố kỹ thuật và cần phải hoàn tiền gấp. Nhằm dẫn dắt con mồi, những kẻ này thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp, nhiệt tình hỗ trợ và yêu cầu nạn nhân kết bạn qua ứng dụng Zalo hoặc gửi tin nhắn SMS chứa các đường link lạ để tiến hành thủ tục xác nhận hoàn tiền.

Ngay khi nạn nhân mất cảnh giác và nhấp vào đường link được cung cấp, họ sẽ bị dẫn dụ đến một trang web giả mạo có giao diện được thiết kế giống hệt với các nền tảng mua sắm hoặc ngân hàng chính thức. Tại hệ thống giả mạo này, màn hình sẽ hiển thị các bảng biểu yêu cầu người dùng điền đầy đủ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mã xác thực OTP với lý do là để "xác nhận giao dịch hoàn tiền". Thực chất, toàn bộ quá trình này là bước đệm để các đối tượng đánh cắp dữ liệu. Ngay khi nạn nhân vô tình tự tay cung cấp mã OTP, tin tặc sẽ lập tức chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và thực hiện hàng loạt lệnh chuyển khoản, tẩu tán toàn bộ số tiền của người dân sang các tài khoản rác.

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đưa ra lời khẳng định đanh thép rằng không có bất kỳ quy trình hoàn tiền hợp pháp nào lại yêu cầu khách hàng phải cung cấp mã OTP hay thực hiện giao dịch thông qua các đường link trôi nổi. Tất cả các thao tác bồi thường hay hoàn tiền đều được hệ thống tự động xử lý trực tiếp trên ứng dụng mua sắm chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi từ số máy lạ mang nội dung hối thúc hoàn tiền khẩn cấp. Nguyên tắc bảo mật hàng đầu là tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, thông tin đăng nhập hay mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, đồng thời kiên quyết từ chối truy cập vào các đường link lạ được gửi qua mạng xã hội. Khi có nhu cầu kiểm tra tình trạng đơn hàng, cách an toàn nhất là mở trực tiếp ứng dụng mua sắm trên điện thoại hoặc gọi đến đường dây nóng chính thức của nền tảng đó. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân đã lỡ làm theo hướng dẫn của kẻ gian, người dân cần phải tranh thủ từng giây phút để liên hệ ngay với ngân hàng khóa tài khoản khẩn cấp, sau đó nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ ngăn chặn thiệt hại.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh