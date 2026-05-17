Người Việt mê iPhone 17 Pro Max, thế giới thích iPhone giá rẻ

Theo những thống kê mới nhất từ Counterpoint Research, iPhone 17 chính thức trở thành chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý đầu năm 2026, chiếm tới 6% tổng doanh số smartphone bán ra toàn cầu. Sức nóng của thiết bị này cũng lan tỏa mạnh mẽ đến thị trường Việt Nam khi ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc so với thế hệ tiền nhiệm.

Các số liệu tổng hợp trên thị trường cho thấy sức mua của iPhone 17 tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi so với dòng iPhone 16. Sự tăng trưởng ấn tượng này phần lớn xuất phát từ nhu cầu nâng cấp thiết bị của nhóm khách hàng đang sử dụng các thế hệ cũ như iPhone 14 và iPhone 15. Những cải tiến mới mẻ về trải nghiệm trên phiên bản tiêu chuẩn năm nay đã thực sự đánh trúng tâm lý của nhóm khách hàng, biến iPhone 17 từ một sản phẩm có doanh số tầm trung trở thành một trong những thiết bị chủ lực với sự quan tâm lớn ngay từ khi mở bán.

Dù sở hữu tốc độ tăng trưởng bứt phá, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn phải nhường lại ngôi vương doanh số tại thị trường nội địa cho người đàn anh cao cấp nhất. Các báo cáo chỉ ra rằng, xu hướng mua sắm của người dùng trong nước luôn giữ một nét đặc trưng riêng biệt so với bình diện chung của thế giới.

Người tiêu dùng Việt Nam từ trước đến nay vẫn luôn có xu hướng ưu tiên các phiên bản thiết bị mang công nghệ tối tân nhất. Chính vì thế, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là mẫu máy chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất trong toàn dòng sản phẩm, đồng thời đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu của ngành hàng. Đây là sự lựa chọn mang tính "chân ái" của nhóm khách hàng mong muốn sở hữu một thiết bị hội tụ đầy đủ những công nghệ đỉnh cao để phục vụ tối đa trải nghiệm và đảm bảo khả năng sử dụng mượt mà trong thời gian dài.

Sau hơn nửa năm chính thức lên kệ, giá bán của toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 hiện đã được điều chỉnh theo chiều hướng vô cùng có lợi cho người tiêu dùng. Nhờ vào chính sách giá mới, người dùng có thêm động lực để lên đời thiết bị.

Đáng chú ý nhất, iPhone 17 Pro Max là mẫu máy ghi nhận mức giảm sâu nhất. Hiện tại, phiên bản 256GB đang được chào bán với mức giá vô cùng hấp dẫn là 37 triệu đồng , giảm tới 1 triệu đồng so với thời gian trước. Các phiên bản khác cũng ghi nhận mức điều chỉnh ấn tượng: iPhone 17 Pro bản 256GB giảm 300.000 đồng xuống còn 34,7 triệu đồng , trong khi bản 1TB giảm mạnh tới 1,7 triệu đồng, đưa mức giá xuống mức 46,3 triệu đồng . Ngay cả mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn đang trên đà tăng trưởng cũng được điều chỉnh giảm từ 400.000 đến 800.000 đồng tùy theo từng mức dung lượng bộ nhớ.