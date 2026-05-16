5 chiếc iPhone cũ rớt giá mạnh, đáng mua nhất ngay lúc này

Từ những phiên bản hàng lướt chỉ mới qua một năm tuổi đến những cỗ máy huyền thoại vẫn giữ phong độ đỉnh cao, dưới đây là những sự lựa chọn đang được đánh giá cao nhất hiện nay với mức giá cập nhật sát nhất trên thị trường.

1. iPhone 15 Pro

Hiện tại, iPhone 15 Pro cũ đang có mức giá dao động từ 14.000.000 đến 16.500.000 VNĐ tùy thuộc vào tình trạng máy và dung lượng. Mức giá này biến sản phẩm trở thành một sự lựa chọn vô cùng toàn diện, mang lại những tính năng vượt thời gian mà không cần phải bỏ ra số tiền quá lớn. Điểm nhấn của máy nằm ở cổng sạc USB-C tiện lợi, khung viền chất liệu Titan bền bỉ, nút Tác vụ linh hoạt cùng màn hình ProMotion 120Hz mượt mà. Bên cạnh đó, hiệu năng của vi xử lý vẫn cực kỳ dư dả để xử lý mọi tác vụ nặng nhất trong nhiều năm tới, rất phù hợp cho những ai muốn tận hưởng công nghệ Pro hiện đại một cách tiết kiệm.

2. iPhone 16

Với ngân sách khoảng 16.500.000 đến 19.500.000 VNĐ, bạn đã có thể sở hữu một chiếc iPhone 16 hàng lướt với chất lượng gần như mới. Mặc dù mức giá này nhỉnh hơn một chút so với các dòng máy cũ khác, nhưng đổi lại người dùng sẽ có sự an tâm tuyệt đối về cả phần cứng lẫn hệ điều hành. Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình Dynamic Island hiện đại, cổng USB-C tiêu chuẩn và đặc biệt là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS dài nhất trong danh sách này. Đây chắc chắn là phương án ăn chắc mặc bền lý tưởng dành cho những khách hàng có tài chính thoải mái và mong muốn một thiết bị đồng hành ổn định trong thời gian dài.

3. iPhone 13 Pro Max

Dù đã ra mắt được vài năm, sức hút của iPhone 13 Pro Max vẫn chưa bao giờ giảm sút với mức giá hiện nay chỉ khoảng 11.500.000 đến 14.000.000 VNĐ. Điểm sáng giá nhất khiến sản phẩm này luôn được săn đón chính là thời lượng pin vô đối, vượt qua nhiều thế hệ đàn em đi sau. Màn hình ProMotion 120Hz kết hợp cùng cụm camera sắc nét vẫn đáp ứng xuất sắc mọi nhu cầu giải trí và nhiếp ảnh cơ bản. Dù người dùng sẽ phải đánh đổi bằng việc tiếp tục sử dụng thiết kế tai thỏ và cổng sạc Lightning cũ, nhưng sự bền bỉ của chiếc máy này vẫn là một món hời khó có thể chối từ đối với những người đề cao thời gian sử dụng thực tế.

4. iPhone 14

Chỉ với mức giá khoảng từ 9.000.000 đến 11.000.000 VNĐ, iPhone 14 tiêu chuẩn đang chứng minh mình là một món đầu tư vô cùng hợp lý cho số đông người dùng. Sản phẩm mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa một hiệu năng ổn định, khả năng chụp ảnh tốt cùng thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm còn khá dài. Mặc dù máy không được trang bị phần khuyết Dynamic Island hay cổng sạc USB-C thế hệ mới, nhưng sự mượt mà và tính thực dụng của nó hoàn toàn xứng đáng với tầm giá. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại tương đối mới, hoạt động trơn tru mà không quá quan tâm đến những xu hướng công nghệ mới nhất thì đây chính là cái tên rất đáng cân nhắc.

5. iPhone 12 Pro Max

Đứng ở vị trí cuối cùng nhưng lại là lựa chọn kinh tế nhất, iPhone 12 Pro Max hiện chỉ còn dao động trong khoảng 9.000.000 đến 12.000.000 VNĐ. Với mức chi phí dễ tiếp cận này, người dùng vẫn sở hữu được một không gian hiển thị rộng rãi cùng cụm ba camera đa dụng trứ danh của dòng Pro Max. Cấu hình của máy vẫn giải quyết gọn gàng các nhu cầu sử dụng hàng ngày từ làm việc đến giải trí. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ về tình trạng hao hụt pin sau nhiều năm cũng như thời gian hỗ trợ hệ điều hành đang dần khép lại, biến đây trở thành lựa chọn phù hợp nhất cho nhóm khách hàng có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn đặc biệt yêu thích trải nghiệm trên một màn hình lớn sang trọng.