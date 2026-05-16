Lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ 1/7, người dân chú ý

Từ ngày 1/7/2026, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ chính thức được áp dụng theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét khi ngồi trên ô tô phải được bố trí ghế an toàn hoặc đệm nâng phù hợp.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, khoản 3 Điều 10 của luật quy định rõ: khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét, không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Ngoài ra, người lái xe có trách nhiệm sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, ngoại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Từ ngày 1/7/2026, trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m khi đi ô tô phải được bố trí chỗ ngồi, thiết bị an toàn phù hợp... (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, các trường hợp người lớn ôm trẻ ngồi ở ghế phụ phía trước hoặc để trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế đều bị xem là vi phạm quy định. Theo quy định xử phạt hiện hành, hành vi này có thể bị phạt tới 1 triệu đồng.

Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Cục CSGT đánh giá quy định mới giúp Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn an toàn giao thông của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Hiện nay, có khoảng 115 quốc gia đã ban hành quy định cấm trẻ em ngồi ghế trước trên ô tô. Trong đó, 70 nước cấm hoàn toàn, còn 45 nước cho phép trẻ ngồi ghế trước nhưng bắt buộc phải có thiết bị an toàn phù hợp.

Bên cạnh đó, gần 100 quốc gia đã luật hóa việc bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô cá nhân.

Ghế an toàn giúp giảm mạnh nguy cơ thương vong

Theo thống kê của WHO và UNICEF, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em có thể giảm tới 60% nguy cơ chấn thương và tử vong trong các vụ tai nạn giao thông.

Tại nhiều quốc gia phát triển, khoảng 90% phụ huynh thường xuyên sử dụng ghế an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng ô tô. Trong khi đó, tỷ lệ này tại nhiều nước châu Á vẫn còn khá thấp, ở một số nơi chưa đến 5%.

Các chuyên gia an toàn giao thông cho rằng, việc bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ trẻ nhỏ khi tham gia giao thông bằng ô tô.