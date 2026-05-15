Từ ngày 15/5, áp dụng quy định mới về xử phạt giao thông

Từ ngày 15/5, Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức hết hiệu lực. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, vẫn tiếp tục bị xử lý nghiêm theo các quy định mới.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, các nội dung xử phạt trước đây của Nghị định 100 được chuyển sang áp dụng tại các nghị định chuyên ngành tương ứng.

Cụ thể, đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, việc xử phạt hiện được thực hiện theo Nghị định 168/2024. Trong khi đó, lĩnh vực giao thông đường sắt được điều chỉnh bởi Nghị định 81/2026, có hiệu lực từ ngày 15/5.

Việc Nghị định 100/2019 hết hiệu lực không có nghĩa là hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ không bị xử lý. Thực tế, các quy định mới tiếp tục duy trì chế tài nghiêm khắc, bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc Nghị định 100 hết hiệu lực không đồng nghĩa người vi phạm nồng độ cồn sẽ không bị xử phạt. Ngược lại, nhiều hành vi tiếp tục áp dụng chế tài nghiêm khắc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng. Đối với người điều khiển xe máy, mức phạt cao nhất từ 8 - 10 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Trong lĩnh vực giao thông đường sắt, Nghị định 81/2026 quy định nhân viên đường sắt, lái tàu, phụ lái tàu hoặc người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường sắt vi phạm nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ có thể bị phạt tới 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái tàu từ 3 - 24 tháng tùy mức độ vi phạm.

Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt cũng bị tăng nặng mức xử phạt. Người điều khiển ô tô vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang có thể bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng. Với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, hành vi vượt rào chắn khi chắn đang dịch chuyển hoặc khi đèn đỏ đã bật sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia, đồng thời nghiêm túc chấp hành tín hiệu giao thông, không vượt rào chắn tại các điểm giao cắt đường sắt nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai