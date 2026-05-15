Sau 1 tháng khuấy động thị trường, Galaxy A57/A37 5G là lựa chọn đáng để nâng cấp ngay lúc này

Với mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng, hai mẫu máy này không chỉ tập trung vào cấu hình mà còn tiên phong mang các tính năng trí tuệ nhân tạo cao cấp xuống dòng máy phổ thông. Việc sở hữu các thiết bị này ở thời điểm hiện tại giúp người dùng vừa tối ưu chi phí với chính sách thu cũ đổi mới trợ giá 5 triệu đồng, vừa có cơ hội tham gia các sự kiện âm nhạc quy mô lớn dành cho giới trẻ tại Hà Nội vào cuối tháng 5 năm 2026.

Chính sách bán hàng và sức hút của Galaxy A57 cùng Galaxy A37 5G

Hiện tại, Thế Giới Di Động đang áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt cho Galaxy A57 và Galaxy A37 5G, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá vô cùng hợp lý. Ưu đãi hấp dẫn nhất chính là chính sách trả góp lãi suất 0% với kỳ hạn thanh toán linh hoạt lên đến 12 tháng, giúp chia nhỏ khoản mua máy thành những đợt thanh toán mỗi tháng nhẹ nhàng hơn đáng kể. Kết hợp cùng các đặc quyền như giảm giá trực tiếp và thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng, người dùng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong khi vẫn nhận được đầy đủ các chế độ hậu mãi chính hãng đến từ Thế Giới Di Động.

Đặc biệt hơn, khi mua những chiếc điện thoại Galaxy dòng A, người dùng có cơ hội săn được vé miễn phí cho đêm nhạc Awesome Vibe Station độc đáo đến từ Samsung.

Trước đó, đêm nhạc Awesome Vibe Station tại TP.HCM đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng các bạn trẻ với sự xuất hiện của các gương mặt được yêu thích như HIEUTHUHAI, Ánh Sáng AZA, TEZ và CONGB. Với hàng loạt trải nghiệm công nghệ hấp dẫn, sản phẩm phụ kiện độc quyền và cả những phút giao lưu khó quên giữa người hâm mộ và nghệ sĩ, đêm nhạc sắp tới hứa hẹn cũng sẽ mang đến không khí bùng nổ không kém cạnh.

Vào ngày 24/5/2026 sắp tói, giới trẻ Hà Nội cũng sẽ sớm có đêm nhạc Awesome Vibe Station ngay tại Thủ đô. Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cùng những tiết mục đặc sắc từ các đại sứ đồng hành cùng Galaxy A57 và A37 5G.

Sự tiện lợi tới từ Awesome Intelligence

Trí tuệ nhân tạo không còn là đặc quyền của dòng S khi Samsung đã tích hợp bộ công cụ Awesome Intelligence vào Galaxy A57 và A37 5G. Tính năng nổi bật nhất là Circle to Search 3.0 (Khoanh tròn để tìm kiếm) do Google nâng cấp. Thực tế, tính năng Tìm Phong Cách (Find the Look) trở nên vô cùng thực tế. Khi bắt gặp một bộ trang phục ưng ý trên video hoặc mạng xã hội, người dùng chỉ cần khoanh tròn, AI sẽ tự động phân tích và tìm kiếm các cửa hàng đang bán món đồ đó hoặc các sản phẩm có phong cách tương tự.

Hệ thống AI này không chỉ nhận diện từng món đồ rời rạc mà còn hiểu được tổng thể phong cách cá nhân của người trong ảnh. Điều này hỗ trợ đắc lực cho những ai quan tâm đến thời trang và muốn làm mới tủ đồ của mình một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, tính năng AI Select giúp tối ưu hóa thao tác dựa trên nội dung hiển thị. Nếu trên màn hình là một đoạn văn bản, máy sẽ gợi ý trích xuất hoặc dịch thuật; nếu là hình ảnh, máy sẽ đưa ra lựa chọn đặt làm hình nền hoặc tạo ảnh động GIF chỉ với một chạm.

So với các sản phẩm cùng tầm giá vốn vẫn đang loay hoay với các tính năng cơ bản, việc Samsung phổ cập AI giúp người dùng dòng A tiếp cận sớm với cách thức làm việc và giải trí thông minh hơn. Tốc độ xử lý của các tính năng AI trên cả hai mẫu máy đều ở mức ấn tượng, cho phản hồi gần như tức thì, không gây cảm giác chờ đợi gây khó chịu.

Camera chân thực với các tính năng hỗ trợ chỉnh sửa ảnh đa dạng

Hệ thống camera trên hai thiết bị có thông số chính tương đồng với cảm biến 50MP và khả năng quay video 4K ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở camera góc siêu rộng khi Galaxy A57 5G sở hữu cảm biến 12MP lớn hơn so với 8MP trên Galaxy A37 5G. Khi chụp ảnh phong cảnh tại những địa điểm rộng lớn như vùng núi phía Bắc hay các bãi biển, Galaxy A57 5G cho khả năng tái tạo chi tiết sắc nét từ tâm ảnh ra đến rìa, ít bị hiện tượng mờ nhòe ở các góc.

Triết lý xử lý hình ảnh của Samsung trên dòng máy năm nay tập trung vào độ chân thực. Khi chụp ảnh ban đêm trên các con phố, máy không cố gắng đẩy sáng vùng tối lên mức quá cao để biến đêm thành ngày. Thay vào đó, thiết bị kiểm soát ánh sáng ở mức vừa phải, giúp giữ lại độ sâu tương phản và không khí thực tế của môi trường. Cách làm này giúp các chi tiết như ánh đèn bảng hiệu hay tán cây không bị cháy sáng, đồng thời giảm thiểu tình trạng nhiễu hạt ở các vùng tối.

Ảnh chụp đêm trên Galaxy A57 5G giữ được chiều sâu và độ chi tiết.

Đối với ảnh chân dung dưới ánh nắng gắt đặc trưng của Việt Nam, tính năng Chân dung Nâng cao đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng vùng sáng và vùng tối. Sau khi bấm nút, máy thực hiện xử lý hậu kỳ trong khoảng 1 đến 2 giây để tối ưu tông da người. Kết quả cho ra là làn da hồng hào, có sức sống nhưng vẫn giữ được các nét tự nhiên thay vì làm mịn quá mức như một số dòng máy khác. Sự điều chỉnh này đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng muốn có những bức ảnh rạng rỡ để đăng tải ngay lên mạng xã hội mà vẫn giữ được độ trung thực.

Về mảng video, sự cải thiện về thuật toán khử nhiễu mang lại những đoạn phim trong trẻo hơn khi quay trong điều kiện ánh sáng yếu. Tình trạng hạt nhiễu ở các vùng trời đêm đã được xử lý hiệu quả hơn so với thế hệ trước. Tuy nhiên, khi quay trong các tình huống ngược sáng mạnh, máy có xu hướng giảm độ sáng tổng thể để bảo toàn chi tiết ở vùng trời sáng nhất. Đây là điểm người dùng cần lưu ý để chọn góc quay phù hợp nhằm tránh việc chủ thể bị tối nhẹ.

Các công cụ hỗ trợ như Xóa vật thể cũng giúp việc chỉnh sửa ảnh sau khi chụp trở nên đơn giản hơn, cho phép loại bỏ những chi tiết thừa tại các điểm du lịch đông người mà không cần dùng đến các phần mềm chuyên nghiệp.

Thiết kế mỏng nhẹ và độ hoàn thiện hàng đầu phân khúc

Năm nay, Samsung thực hiện bước đi táo bạo khi đưa vật liệu cao cấp xuống dòng A. Cả hai máy đều sử dụng kính cường lực Gorilla Glass Victus+ cho mặt lưng, loại kính vốn thường thấy trên các dòng máy phân khúc flagship. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khung viền. Galaxy A57 5G sở hữu khung viền kim loại chắc chắn, tạo cảm giác sang trọng và cứng cáp khi cầm trên tay. Trong khi đó, Galaxy A37 5G sử dụng khung nhựa để tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ hoàn thiện chỉn chu, không có chi tiết thừa.

Về kích thước, Galaxy A57 5G xác lập kỷ lục mới khi là chiếc điện thoại dòng A mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày 6,9 mm. Với trọng lượng 179 gram, máy cho cảm giác cầm nắm rất nhẹ nhàng, giúp người dùng sử dụng lâu mà không bị mỏi cổ tay, nhất là khi di chuyển ngoài đường hoặc cầm máy quay phim thời gian dài. Galaxy A37 5G có phần đầm tay hơn với trọng lượng 196 gram và độ dày 7,4 mm. Đối với người dùng có thói quen sử dụng điện thoại bằng một tay khi đang di chuyển hoặc làm việc, sự chênh lệch về độ mỏng và cân nặng này là yếu tố cần cân nhắc kỹ khi chọn mua.

Phần mặt trước của Galaxy A57 5G cũng chiếm ưu thế với viền màn hình được thu gọn tối đa, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và hiện đại. Galaxy A37 5G có phần viền dày hơn một chút nhưng tổng thể vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế phẳng, thanh lịch của thế hệ năm 2026. Cả hai đều cho thấy sự bền bỉ đáng tin cậy, thậm chí người dùng Galaxy A57 5G có thể tự tin sử dụng máy trần mà không cần ốp lưng nhờ khung kim loại và kính cường lực thế hệ mới.

Tổng kết

Tóm lại, cả Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G đều là những mẫu máy đáng chú ý của Samsung trong phân khúc tầm trung. Với một người đề cao sự hoàn thiện về vật liệu, thiết kế viền mỏng và hiệu năng phần cứng mạnh mẽ để sử dụng lâu dài, Galaxy A57 5G là lựa chọn tốt hơn. Ngược lại, Galaxy A37 5G vẫn đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt với thiết kế hiện đại và các công nghệ AI tiên tiến ở một mức giá dễ tiếp cận hơn.

Hiện tại, bộ đôi Galaxy A được bán chính hãng tại TGDĐ với mức giá như sau:

Samsung Galaxy A37 5G: giá chỉ từ 10.290.000 đồng.

Samsung Galaxy A57 5G: giá chỉ từ 12.490.000 đồng.

Ngoài ra, từ 05.05 - 31.05.2026, khách hàng mua Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm:

Trả góp 0% với mức trả trước chỉ từ 0 đồng, kỳ hạn thanh toán linh hoạt tới 12 tháng. Ưu đãi ngay đến 500.000 đồng (chỉ diễn ra trong thời gian từ 4-10/05; 16-17/05; 22-24/05; 30-31/05). Mua kèm Buds Core/Fit 3 với ưu đãi giảm giá đến 300K.

