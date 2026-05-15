Thông tin mới nhất về gọi điện, nhắn tin qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các nền tảng mạng xã hội đang trở thành công cụ liên lạc quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Trong đó, Zalo được nhiều người sử dụng để trao đổi công việc, liên lạc với người thân, thực hiện giao dịch trực tuyến và chia sẻ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, các nền tảng mạng xã hội cũng đang trở thành môi trường để tội phạm công nghệ cao lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, tình trạng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo để nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản xuất hiện tại nhiều địa phương, gây thiệt hại cho không ít người dân.

Đáng chú ý, các đối tượng thường nhắm đến những tài khoản của người có uy tín trong xã hội, cán bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc những người có nhiều mối quan hệ. Đây là những tài khoản có độ tin cậy cao nên khi nhắn tin hoặc gọi điện vay mượn tiền, người nhận thường mất cảnh giác và dễ dàng chuyển khoản.

Hình thức hack tài khoản Zalo để vay mượn tiền bạn bè, người thân thường gặp nhất hiện nay. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang)

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu thức để đánh cắp tài khoản như gửi đường link giả mạo, yêu cầu quét mã QR, cung cấp mã OTP, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc giả danh cơ quan chức năng để lấy thông tin đăng nhập.

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng sẽ nghiên cứu danh bạ, cách giao tiếp và mối quan hệ của chủ tài khoản để nhắn tin cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp với lý do cần tiền gấp nhằm vay mượn hoặc nhờ chuyển khoản.

Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng hiện còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh khuôn mặt và giọng nói giống với chủ tài khoản nhằm thực hiện các cuộc gọi video xác nhận danh tính. Khi bị nghi ngờ, các đối tượng sẽ dùng hình ảnh và giọng nói giả lập bằng AI để đánh lừa nạn nhân, khiến nhiều người tin rằng đang trực tiếp trò chuyện với người quen thật sự.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn rất tinh vi khi tội phạm không chỉ chiếm quyền tài khoản mạng xã hội mà còn kết hợp công nghệ AI để tạo dựng lòng tin, gây khó khăn cho việc nhận biết bằng mắt thường. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lớn do tin tưởng tuyệt đối vào các cuộc gọi video “giả thật”.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân cho người khác; không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thống.

Bên cạnh đó, khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi vay mượn tiền qua mạng xã hội, kể cả gọi video, người dân cần chủ động xác minh bằng nhiều cách khác nhau như gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường, gặp mặt trực tiếp hoặc liên hệ với người thân quen để kiểm tra thông tin trước khi chuyển tiền.

Người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập tài khoản, cài đặt mật khẩu mạnh, bật các tính năng bảo mật cần thiết và cập nhật ứng dụng thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, việc nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân và cẩn trọng trong các giao dịch trực tuyến được xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang